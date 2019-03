Rugby: TOP12, Rovigo vince e vola in testa alla classifica

Roma – La Femi-CZ Rovigo si porta temporaneamente in solitaria al comando del massimo campionato conquistando vittoria e bonus al “Lodigiani” di Firenze nella sedicesima giornata del TOP12: i Bersaglieri vincono, protagonisti indiscussi del secondo tempo dopo che la prima frazione di gioco aveva visto i padroni di casa di coach Presutti tenere testa alla squadra di Casellato.

I veneti salgono così da soli al comando in attesa di Kawasaki Robot Calvisano v Lazio di domani alle 14.30, uno dei tre posticipi domenicali in calendario in questo fine settimana.

I Campioni d’Italia dell’Argos Petrarca Padova risalgono al secondo posto, protagonisti di una vittoria con punto bonus nel derby casalingo contro il Lafert San Donà: padroni di casa che archiviano la pratica nei primi cinque minuti, punendo gli ospiti con tre mete in avvio di partita per poi realizzare allo scadere della prima frazione di gioco la meta del bonus, amministrando il vantaggio nella ripresa.

Alla “Gelsomini” soffrono più del previsto le Fiamme Oro Rugby, che centrano i cinque punti contro la matricola Valsugana Rugby Padova e si mantengono virtualmente in corsa per i play-off, quinti, ma devono faticare contro un XV biancoceleste mai domo e sempre disponibile al gioco: i padovani segnano cinque mete e lasciano la Capitale con un punto di bonus che li porta a tre lunghezze dalla zona salvezza.

Domani i posticipi tra Calvisano e Lazio alle 14.30, e alle 15, il derby veneto tra Mogliano e Verona ed il derby padano tra il ValoRugby Reggio ed il Viadana.

TOP12 – XVI giornata – 02.03.19

Fiamme Oro Rugby v Valsugana Rugby Padova 43-31 (5-1)

Toscana Aeroporti I Medicei v Femi-CZ Rovigo 23-42 (0-5)

Argos Petrarca Rugby v Lafert San Donà 26-7 (5-0)

domani – ore 14.30– diretta app e Youtube

Kawasaki Robot Calvisano v S.S. Lazio Rugby 1927

ore 15.00 diretta app e Youtube

Mogliano Rugby 1969 v Verona Rugby

domani – ore 15 – diretta app, Youtube e Facebook FIR

Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970

Classifica: Femi-CZ Rovigo punti 63;Argos Petrarca Padova 59; Kawasaki Robot Calvisano** 58; Valorugby Emilia** 53; Fiamme Oro Rugby 47; Toscana Aeroporti I Medicei 39; Rugby Viadana** e Lafert San Donà 29; Mogliano Rugby** 1969 27; Verona Rugby** 22; Valsugana Rugby Padova 19; Lazio Rugby 1927*,** 12

*quattro punti di penalizzazione

**una in meno

Prossimo turno – XVII giornata – 10.03.19 – ore 15.00

Lazio Rugby v Argos Petrarca Rugby

Lafert San Donà v Mogliano Rugby 1969

Verona Rugby v Valorugby Emilia

Rugby Viadana 1970 v Toscana Aeroporti I Medicei

Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby

Valsugana Rugby Padova v Kawasaki Robot Calvisano

Firenze, Ruffino Stadium “Mario Lodigiani” – sabato 2 marzo

TOP12, XVI giornata

Toscana Aeroporti I Medicei v Femi-Cz Rugby Rovigo Delta 23 – 42 (13-14)

Marcatori: p.t. 7’ cp Newton (3-0); 11’ m Odiete tr Mantelli (3-7); 13’ m Odiete tr Mantelli (3-14); 29’ m Greeff tr Newton (13-14); s.t. 47’ m Antl tr Mantelli (13-21); 57’ cp Newton (16-21); 61’ m D’Amico tr Mantelli (16-28); 63’ m Cioffi tr Chillon (16-35); 77’ m Cioffi tr Chillon (16-42); 80’ m McCann tr Newton (23-42)

Toscana Aeroporti I Medicei: Cornelli; McCann, Lupini, Cerioni (cap.) (74’ Mattoccia), Lubian (45’ Biffi); Newton, Esteki (48’ Rorato); Greeff, Boccardo, Cosi (66’ Chianucci); Minto, Grobler; Montivero (48’ Romano), Giovanchelli (48’ Broglia), Schiavon (45’ De Marchi)

All. Presutti, Basson, Minto

Femi-Cz Rugby Rovigo Delta: Odiete (77’ Visentin); Barion, Majstorovic, Antl, Cioffi; Mantelli (63’ Piva), Chillon (cap.); Halvorsen (69’ Mantovani), Lubian, Vian; Canali, Nibert (63’ Parolo); Pavesi (41’ D’Amico) Cadorini (41’ Momberg), Vecchini (41’ Brugnara).

All. Casellato, Properzi

Arb. Bolzonella (Cuneo)

AA1 Pennè (Milano), AA2 Russo (Milano)

Quarto Uomo: Giovanelli (La Spezia)

Cartellini: 47’ giallo a McCann (Toscana Aeroporti I Medicei)

Calciatori: Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 4/4; Mantelli (Femi-Cz Rugby Rovigo Delta) 4/4; Chillon (Femi-Cz Rugby Rovigo Delta) 2/2;

Note: giornata di sole, circa 18°. Campo in buone condizioni. Spettatori circa 1350

Man of the Match: Diego Antl (Femi-Cz Rugby Rovigo Delta)

Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – Sabato 2.03.2019

TOP12, XVI giornata

Fiamme Oro Rugby v Valsugana Rugby Padova 43-31 (17-17)

Marcatori: p.t. 2’ cp Biondelli (3-0), 8’ m. Roden (3-5), 21’ m. Biondelli tr Biondelli (10-5), 24’ m. Liut (10-10), 28’ m. Lisciani tr Roden (10-17), 36’ m. Caffini tr Biondelli (17-17), 46’ m. Fragnito tr Biondelli (24-17); s.t. 52’ m.d.p. Fiamme Oro (31-17), 54’ m. Dell’Antonio tr Roden (31-24), 62’ m. De Marchi (36-24), 65’ m. Gritti tr Roden (36-31), 68’ m. Zago tr Biondelli (43-31)

Fiamme Oro Rugby: D’Onofrio G.; Cornelli (71’ Massaro), Gabbianelli (76’ Buscema), Forcucci, Marinaro; Biondelli, Parisotto (55’ Masato); De Marchi, Cristiano, Caffini; D’Onofrio U., Fragnito (57’ McCarthy); Vannozzi (64’ Iovenitti), Moriconi (70’ Kudin), Zago (76’ Mariottini)

All. Castagna

Valsugana Rugby Padova: Rossi (60’ Sartor); Lisciani (41’ Beraldin), Dell’Antonio, Gritti, Giacon (73’-80’+5’ Scapin, 85’ Rossi); Roden, Benetti; Girardi, Liut, Maso; Sironi (53’ Caldon), Turcato (47’ Sturaro); Swanepoel (51’ Trevisan), Cesaro (45’ Giulian), Michielotto (4’ Varise)

All.Roux

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1:Emanuele Tomò (Roma)AA2: Franco Rosella(Roma)

Quarto Uomo:Maurizio Costantino(Roma)

Cartellini: 63’ giallo ad Alberto Rossi (Valsugana Rugby Padova)

Calciatori: Biondelli (Fiamme Oro Rugby) 5/6, Roden (Valsugana Rugby Padova) 3/6

Note: Giornata soleggiata. Spettatori: ca 200.

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5; Valsugana Rugby Padova 1

Man of the Match: Michelangelo Biondelli (Fiamme Oro Rugby)

Padova, Argos Arena – Imp. Sportivi Memo Geremia – Sabato 02.03.2019

TOP12, XVI giornata

Argos Petrarca Rugby v Lafert Rugby San Donà 26-7 (19-0)

Marcatori: p.t. 2’ m. Manni tr. Fadalti (7-0), 6’ m. Leaupepe (12-0), 38’ m. Mancini Parri tr. Fadalti (19-0);s.t.5’ m. Fadalti tr. Fadalti (26-0), 20’ m. Owen tr. Owen (26-7)

Argos Petrarca Rugby: Fadalti (18’ Scarsini, 28’ Fadalti, 67’ Riera); Leaupepe, Benettin (56’ Cortellazzo), Bettin (46’ Capraro), De Masi; Zini, Francescato (69’ Mancini Parri, 78’ Braggié); Trotta (56’ Goldin), Conforti (cap.), Manni; Gerosa (58’ Saccardo), Galetto; Mancini Parri (53’ Scarsini), Cugini (56’ Marchetto), Rizzo (58’ Braggié).

All. Marcato

Lafert Rugby San Donà: Reeves; Falsaperla (63’ Crisantemo), Iovu (70’ Bertetti), Schiabel; Owen, Crosato (53’ Petrozzi); Derbyshire (cap.) (71’ Ceglie), Bacchin G. (41’ Nicotera), Zuliani, Riedo, Stander; Thwala (52’ Ceccato), Dal Sie (61’ Menconi), Zanusso (52’ Ros).

All. Craig Green

Arb.Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1: Clara Munarini (Parma) AA2: Marco Panin (Rovigo)

Quarto Uomo: Alessandro Strullato (Padova)

Cartellini: al 18’ giallo a Mancini Parri (Argos Petrarca Rugby), al 67’ giallo a Braggié (Argos Petrarca Rugby)

Calciatori: Fadalti (Argos Petrarca Rugby) 3/4, Owen (Lafert Rugby San Donà) 1/1

Note: giornata primaverile, soleggiata. Temperatura circa 15 gradi, vento assente. Terreno in perfette condizioni. Presenti 1.100 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Argos PetrarcaRugby 5; Lafert Rugby San Donà 0

Man of the Match: Federico Conforti(Argos Petrarca Rugby)

ULTIME DALLE SEDI

Calvisano, Kawasaki Stadium – domenica 3 marzo 2019

TOP12, XVI giornata – diretta Youtube.com/fedrugby

Kawasaki Robot Calvisano v Lazio Rugby 1927

Kawasaki Robot Calvisano: Bruno; Balocchi, Panceyra-Garrido, De Santis, Susio; Pescetto, Semenzato (cap); Vunisa, Martani, Casolari; Cavalieri, Venditti; Biancotti, Luccardi, Brarda.

a disposizione: Manfredi, Morelli, Gavrilita, Andreotti, Amadei, Consoli, Lucchin, Dal Zilio

all.Brunello

Lazio Rugby 1927:Bonavolontà F. ; Guardiano, Coronel, Lo Sasso (cap) ; Di Giulio; Ceballos, Brui; Malan; Giancarlini, Pagotto; Freydell, Duca; Bolzoni, Amendola, Cafaro

a disposizione : Pettinari, Baruffaldi, Campanelli, Santana, Blessano, Borzone, Bonifazi, Albanese

all.Montella

arb.Trentin (Lecco)

g.d.l.Munarini (Parma), Russo (Milano)

quarto uomo:Salafia (Milano)

Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – domenica 3 marzo, ore 15.00

TOP12, XVI giornata – diretta Youtube.com/fedrugby

Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970

ValoRugby Emilia: Farolini (cap); Costella, Paletta, Vaega, Gennari; Rodriguez, Panunzi; Amenta, Rimpelli, Mordacci; Du Preez, Balsemin; Du Plessis, Manghi, Muccignat

a disposizione: Gatti, Festuccia, Bordonaro, Braglia, Jamal, Messori, Marzocchi, Fusco

all.Manghi

Rugby Viadana 1970:Apperley, Bronzini, Menon, Ormson (cap.), Spinelli, Di Marco, Bacchi, Tupou, Gelati, Ruffolo, Guillemain, Devodier, Novindi, Silva, Denti Ant.

a disposizione:Ribaldi, Breglia, Garfagnoli, Chiappini, Mannucci, Gregorio, Pavan, Corcoran

all.Frati

arb.Boraso (Rovigo)

g.d.l.Chirnoaga (Roma), Bonato (Padova)

quarto uomo:Lazzarini (Rovigo)

Mogliano Veneto, Stadio “Quaggia” – domenica 3 marzo, ore 15.00

TOP12, XVI giornata – diretta Youtube.com/fedrugby

Mogliano Rugby 1969 v Verona Rugby

Mogliano Rugby:Facchini; D’Anna, Pavan, Zanatta, Guarducci; Jackman, Gubana; Bocchi, Corazzi (Cap.), Finotto; Baldino, Caila; Michelini, Ferraro, Di Roberto

a disposizione:Ceccato, Buonfiglio, Cincotto, Carraretto, Mengotti, Fabi, Da Re, Gallimberti

all.Cavinato

Verona Rugby:Mortali; Buondonno, Pavan, Quintieri, Cruciani T.; McKinney, Navarra; Salvetti, Rossi, Ulufonua; Signore, Groenewald; Cittadini, Silestri (Cap), D’Agostino.

a disposizione:Delfino, Furia, Greeff, Zago, Riccioli, Cruciani M., Contri, Geronazzo

all.Doorey

arb.Piardi (Brescia)

g.d.l.Bolzonella (Cuneo), Pastore (Belluno)

quarto uomo:Giacomini-Zaniol (Treviso)

