MONDIALI PISTA: Oro Ganna, bronzo Plebani, argento Paternoster e l’Italia vola!Filippo nella storia con il tris iridato a 22 anni – Splendido Plebani, terzo sul podio, fantastica Letizia al vertice dell’omnium olimpico

Pruszkow (POL) (1/3) – Filippo Ganna nella storia. Come i grandi Guido Messina e Leandro Faggin (tre volte campioni mondiali nella disciplina (rispettivamente nel 1954/55/56 e nel 1963/64/66). Ora tocca a lui. A soli 22 anni centra per la terza volta l’oro. Dopo Londra nel 2016, Apeldoorn nel 2018, è a che Ganna getta il suo tris iridato e si riconferma il re dell’inseguimento individuale.

Lo fa con classe ed eleganza, e con una potenza esplosiva. Come i campioni. Turbo innescato già nella qualifiche con un pazzesco 4’07”456, sfiorando il record del mondo (4’07”251 segnato dallo statunitense Ashton Lambie in Messico nel 2018), nella sfida per l’oro non ce n’è per nessuno. Ganna frantuma lo sfidante, lo ha nel mirino fin da subito. Il tedesco Domenic Weinstein, può solo piegarsi all’esplosivo Filippo che fin dalle prime pedalate macina un vantaggio pazzesco che arriva oltre i 5” sul finale. 4’07”992 vale il terzo oro per l’azzurro, contro i 4’12”571.

Ma non è finita. Prima di lui sull’anello polacco, Davide Plebani anche lui di soli 22 anni, si scatena nella finale per il bronzo. E’ proprio Davide che regala la prima medaglia in questa trasferta azzurra. Riesce a farlo in una corsa equilibrata ed infliggendo all’avversario oltre 2”. Il crono di Plebani 4’14”572 regala il bronzo alla spedizione azzurra ed a Plebani una grandissima soddisfazione personale. Per il russo Evtushenko è medaglia di legno con 4’16”784.

Splende l’argento di Letizia Paternoster nella disciplina olimpica dell’Omnium. Una medaglia di spessore che avrebbe potuto essere oro. Soli 2 punti separano Letizia dall’olandese Kirsten Wild, salita sul gradino più alto del podio. Letizia è il futuro, classe 1999, e questa è la sua prima medaglia tra le “big” della categoria élite,

L’azzurra si è avvicinata all’ultima prova della corsa a punti guidando la classifica parziale grazie al primo posto nello scratch, il settimo nella gara a tempo e il terzo nell’eliminazione. Solo 2 punti la separavano dalla campionessa olandese Kirsten Wild, e 6 punti dalla giapponese Yumi Kajihara, terza nella generale.

Ma è risaputo che la corsa a punti, prova finale dell’omnium, è la decisiva e la più aperta. La situazione si è ribaltata a vantaggio dell’olandese. L’azzurra non ha perso però il controllo della siatuazione. Ha compreso che un attacco per l’oro poteva costargli caro e siè subitomessa a difesa del preziosissimo argento portandolo a casa. Km da fermo: Il riscatto di Francesco Lamon, che sfiora il podio migliorando il crono personale. Già nelle prove di qualifica l’azzurro Francesco Lamon con un ottimo 1’00″550 si è preso la quarta posizione, il record italiano e l’accesso alla finale ad otto, dando conferma del suo spessore e anche del suo spunto veloce. La caduta subita nel quartetto nella giornata di apertura, è messa in archivio. Virtualmente Lamon è rimasto sul podio fino alla prova del francese Lafargue, vincitore poi in 1’00″029. Per Lamon un quarto posto da incorniciare in 1’00″958. Liam Bertazzo quinto con onore nella nella corsa a punti In una corsa convulsa dominata dall’olandese Jan Wilem Schip, 104 punti che gli sono valsi l’iride, l’azzurro Liam Bertazzo ha dato prova di grande abilità, determinazione e di un alto livello di prestazione. La quinta piazza finale a soli 6 punti dal podio lo hanno proiettato nella Top Five mondiale di questa disciplina.