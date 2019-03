La Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina ospita al PalaRussello il fanalino di coda Girgenti Giants

Ultimo impegno casalingo della stagione regolare per la Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina che domenica 3 marzo ospiterà i Girgenti Giants per il nono turno di ritorno del campionato di serie D girone Sud.

I padroni di casa sono reduci dal pesante -33 di Gela (103-70) e vogliono riscattare la prestazione opaca di sette giorni prima contro la formazione agrigentina. Lo scontro del PalaRussello sarà determinante ai fini del piazzamento finale di Messina, attualmente a pari punti (24) con Piazza Armerina, formazione con la quale condivide la terza piazza ma con il vantaggio negli scontri diretti. Alla Sicily Express Courier rimangono due incontri da giocare visto che il calendario prevede un turno di riposo all’ultimo turno, lo scontro casalingo di domenica e la trasferta di Canicattì, mentre Piazza Armerina giocherà tre match, Pozzallo in casa, Aci Bonaccorsi fuori e Gela in casa, avendo in teoria sei punti possibili contro i quattro a disposizione di Stuppia e soci, ragion per cui non va sottovalutata l’importanza della partita contro Girgenti.

Gli avversari di turno occupano l’ultimo posto solitario per via di una penalizzazione di 3 punti in classifica, avendo conquistato 3 vittorie che li porrebbero alla pari di Caltanissetta e Aci Bonaccorsi. La formazione neopromossa dal torneo di Promozione ha i suoi giocatori più rappresentativi nell’esperto ex Licata Dipasquale (12,9 punti di media) e nell’ex Porto Empedocle Hichem Fathallah (10,7), fra i giovani si stanno distinguendo La formazione neopromossa dal torneo di Promozione ha il suo top scorer in Giuseppe Magro, classe 1998 della Fortitudo Agrigento, che viaggia a 16,86 punti di media.

Nelle fila di Messina sarà assente l’allenatore Pizzuto, che sconterà la seconda delle due giornate di squalifica rimediate nel match con Comiso mentre lo staff medico cercherà di recuperare qualche giocatore non al meglio e di preservare qualche atleta non al top.

Palla a due per Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina – Girgenti Giants domenica 3 marzo alle ore 18:00 al PalaRussello di Messina con ingresso gratuito, arbitreranno Giuseppe Ferrara e Matteo Gazzara di Messina (ME).

