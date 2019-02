MONDIALI PISTA: Quarto tempo delle azzurre, sfortunati i ragazzi di Villa

La caduta di Lamon mette il quartetto maschile fuori dal gioco delle medaglie, domani l’Italia rosa correrà per il podio

Pruszkow (POL) (27/2) – Esordio amaro per gli azzurri del ct Villa ai Mondiali su pista in corso a Pruszkow, in Polonia. La caduta di Francesco Lamon nelle qualificazione a tempo del quartetto ha compromesso la qualificazione nel gruppo delle otto nazioni che oggi pomeriggio si disputeranno i posti del podio. “Francesco è caduto dopo due giri al primo cambio. I ragazzi hanno dovuto fare i 14 giri restanti in tre..” il racconto amaro di Marco Villa subito dopo la gara. Lamon è scivolato nella fase di cambio e in seguito Liam Bertazzo ha perso l’aggancio con Plebani e Ganna. Alla termine il decimo tempo di 3’59”876 appare persino sorprendente, tenuto anche conto che fino all’ultimo chilometro erano ancora in corsa per entrare nell.

É andata meglio in precedenza al quartetto rosa composto da Paternoster, Alzini, Balsamo e Guazzini. Le giovani azzurre, con la quarta prestazione in 4’20”065, affronteranno domani l’Australia, che ipoteca la finale oro-argento con la migliore prestazione di 4’14”915. L’Italia potrà verosimilmente puntare alla finale per il bronzo segnando il terzo o quarto tempo, La Gran Bretagna (4’15”618) affronterà da favorita la Nuova Zelanda nell’altra semifinale.

Dopo la caduta di Lamon, durante la prova del quartetto azzurro, il CT Villa così esprime l’amaro che rimane: “Mi dispiace tantissimo. Abbiamo dominato tutto l’inverno: dall’europeo alle prove di Coppa. Quì ci siamo arrivati con tante energie ancora nelle gambe. In prova valevamo 3’51″….certo, è logico: tra il dire ed il fare….poi bisogna mettere in pratica. Eppure in questi anni abbiamo sempre dimostrato che i tempi dichiarati sono il nostro valore. Vedere che il secondo miglior tempo della Gran Bretagna è 3’54” ci fa ancora più male. Però – continua il CT – siamo una Squadra unita. Stiamo già parlando del campionato europeo ad ottobre e di come riconfermarci che sarà la prima prova de secondo anno di qualifica olimpica. Ci spiace anche perdere la leadership nel ranking olimpico….l’ottavo posto utile è ancora saldo ma a noi piaceva essere in …alto! Abbiamo fatto tutti, atleti e staff, grossi sacrifici, in particolare durante l’inverno. Abbraccio tutti gli azzurri”.

INSEGUIMENTO A SQUADRE DONNE

QUALIFICAZIONI

Australia 4’14”915

Gran Bretagna 4’15”618

Nuova Zelanda 4’19”065

Italia (Paternoster, Alzini. Balsamo, Guazzini) 4’20”065

Canada 4’20”650

Germania 4’24”568

Stati Uniti 4’25”384

Belgio 4’25”825

Francia 4’27”560

Irlanda 4’29”148

Giappone 4’30”768

Bielorussia 4’31”329

Polonia 4’32”420

Corea 4’33”074

Cina 4’33”634

Russia 4’33”919

Ucraina 4’36”683

INSEGUIMENTO A SQUADRE UOMINI

QUALIFICAZIONI

1. Australia 3’52”152

2. Gran Bretagna 3’54”010

3. Danimarca 3’54”141

4. Nuova Zelanda 3’56”603

5. Canada 3’56”914

6, Germania 3’57”276

7. Svizzera 3’57”834

8. Polonia 3’58”473

9. Belgio3’59”617

10. Italia (Bertazzo, Ganna, Lamon, Plebani) 3’59”876

Stati Uniti 4’00”590

Giappone 4’02”363

Bielorussia 4’02”303

Russia 4’02”363

Corea 4’04”168

Francia 4’05”792

Cina 4’06”523

Ucraina 4’08”125

Com. Stam.