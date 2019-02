Il Castanea supera il Palermo Basket, ribalta la differenza canestri e riapre il discorso playoff

Sul parquet amico del “PalaRitiro” il Castanea Basket 2010 torna alla vittoria dopo gli ultimi ko consecutivi collezionati contro Marsala e Svincolati Milazzo e ritorna a vantare nuove ambizioni playoff grazie all’ottavo successo stagionale.

Successo importante e reso ancora più prezioso dal ribaltamento della differenza a canestri negli scontri diretti contro Palermo che potrebbe risultare determinante nella volata playoff. Partenza a razzo del Castanea Basket 2010 che pronti-via si porta sul punteggio di 6-2 nonostante le assenze nel roster occorse a capitan Frisone e ad al play Banin, con quest’ultimo che a breve si sottoporrà ad un intervento di pulizia al ginocchio. La supremazia in campo dei gialloviola di coach Filippo Frisenda si concretizza sul più quattro alla prima sirena (23-19) con sei punti in fila di Lungwana particolarmente ispirato con 34 punti. L’ex Ascoli finalizza un basket dinamico e produttivo al cospetto dell’esperto sodalizio palermitano di coach Vallesi. Palermo che, nonostante tanti errori al tiro, non ha mai mollato ed è stato supportato dal tandem Trevisano-Calò e il supporto di Paternò (21 punti per lui), con i primi due che hanno calcato palcoscenici anche di categoria superiori. Col passare dei minuti sale l’agonismo in campo, il Palermo Basket fa le spese con un arbitraggio che dopo aver consentito tanto nel primo tempo, nel secondo è diventato molto più fiscale con due falli tecnici comminati al team rosanero ed un tecnico e l’espulsione a Zaccone sul fronte Castanea Basket.

Nel secondo quarto il Castanea ha scavato il solco nel punteggio portandosi al 20′ sul più 14, 45-31 con la coppia Calarese-Lungwana a far scappare via la squadra di casa mentre ad opporsi era il solito Calò e il citato Paternò.

La reazione del Palermo non si faceva attendere nel secondo tempo, i rosa alternavano le conclusioni da fuori e i liberi di Audino portandosi a meno dieci al 30′ (57-47). Nell’ultimo quarto prima dell’uscita per falli Zaccone segna un canestro prezioso, poi c’è gloria anche per Rizzo in uscita dalla panchina. Sul 73-60 la gara sembra ormai chiusa ma Palermo risale la corrente. Il Castanea non segnerà più ma difenderà il successo sino al meno quattro finale che comunque non inficia il sorpasso in classifica operato proprio dal Castanea.

Positiva la gestione sul parquet di Calarese che ha amministrato da par suo la fase offensiva dando la precedenza alle assistenze ai suoi compagni rispetto al proprio fatturato. In difesa concreti passi in avanti mostrati dalla squadra col solito Zaccone bravo a farsi rispettare sui diretti avversari, in primis il possente Trevisano. Consueti numeri di prim’ordine per Neto Lungwana (34 punti), nonostante fosse reduce da una settimana non facile per mali di stagione e dal supporting cast di Alu Diallo, certezza sui due lati del campo. L’under ha messo a referto canestri importanti con diversi tiri dal pitturato e molta precisione ai tiri liberi per 19 di fatturato dal peso specifico determinante.

Il successo regala maggiore sicurezza ai peloritani in una lotta molto serrata in ottica terzo e quarto posto che coinvolge numerose squadre. Mancano ancora diversi scontri diretti ed il Castanea domenica replicherà a Ritiro contro la Gm Basket Palermo, ennesimo scontro diretto in ottica post season di una stagione particolarmente avvincente.

Castanea Basket-Palermo Basket 73-69

Parziale: 23-19; 22-12; 12-16; 16-22

Castanea Basket: Calarese 8, Rizzo 2, Zaccone 2, Lungwana 34, Liksa 3, Cardillo ne, Diallo 19, Campanella 2, Surace 3. All: Frisone

Palermo Basket: Micale, Audino 9, Benvenga 2, Paternò F. 2, Paternò G. 21, Calò 14, Chiri, Melone 4, Vaccaro 5, Trevisano 11. All: Vallesi

Com. Stam.