MONDIALI PISTA: L’Italia punta in alto

Da mercoledì a domenica l’edizione 2019 dei Campionati del Mondo Pista: 20 i titoli in palio in 5 giorni di gare

Pruszkow (POL) (26/2) – Tutto pronto a Pruskow per la settimana più importante della stagione del ciclismo su pista: da mercoled’ 27 febbraio a domenica 3 marzo tutti in pista per i Campionati del Mondo 2019, rassegna iridata che raccoglierà le stelle del panorama internazionale e vedrà l’Italia possibile protagonista in diverse specialità. Venti i titoli in palio nei 5 giorni di gare, 10 a livello maschile e 10 a livello femminile. Le Nazionali italiane guidate da Edoardo Salvoldi e Marco Villa si presentano in Polonia con una formazione molto competitiva, che punta a migliorare il bottino dello scorso anno, quando ad Apeldoorn arrivarono un oro, un argento e quattro bronzi.

Al maschile, fari puntati sul quartetto dell’Inseguimento: Filippo Ganna, Liam Bertazzo, Francesco Lamon e Davide Plebani (con Consonni e Scartezzini riserve), dopo il titolo europeo, sono pronti a migliorare il bronzo dell’ultima edizione. Gran Bretagna e Danimarca saranno le principali avversarie. A livello individuale la punta sarà Ganna, campione mondiale in carica. Gli avversari principali per l’azzurro saranno il portoghese Ivo Oliveira, il tedesco Dominic Weinstein, detentore del titolo europeo, il russo Ivan Smirnov e il britannico John Archibald. Può ambire alla medaglia anche Simone Consonni nell’Omnium, già bronzo lo scorso anno. Attenzione poi a Michele Scartezzini, che proverà a brillare nello Scratch dopo l’argento del 2018, mentre Davide Plebani andrà a caccia di un piazzamento nell’inseguimento. Gli Azzurri proveranno a dire la loro anche nell’ultima prova del programma, il Madison: Belgio, Germania e Danimarca sembrano avere qualcosa in più rispetto alla coppia italiana formata da Simone Consonni e Francesco Lamon. Spazio a Liam Bertazzo per un piazzamento nella Corsa a punti, mentre nel Km l’alfiere azzurro sarà Francesco Lamon. Attuale ruolo di riserve invece per Carloalberto Giordani e Stefano Moro.

Al femminile si potrà sognare in grande con le Rocket Girls dell’inseguimento a squadre: il quartetto femminile proverà a spingersi oltre i propri limiti e a raggiungere la finale, per rilanciare la sfida alla Gran Bretagna. Medaglia alla portata anche nel Madison con la coppia di grandissima qualità formata da Balsamo e Paternoster. Quest’ultima potrà ambire ad un tris di medaglie, visto che sarà anche una delle favorite nell’Omnium, mentre nella Corsa a Punti Maria Giulia Confalonieri punterà a confermarsi ai vertici dopo lo straordinario oro europeo. Attenzione anche a Martina Fidanza, che ha brillato in Coppa del Mondo nello Scratch. Ci saranno poi le esperte Simona Frapporti e Silvia Valsecchi nell’inseguimento, mentre Miriam Vece proverà a sorprendere nella velocità.

I CONVOCATI

NAZIONALE DONNE

Alzini Martina Bigla Team – Ins squadre

Balsamo Elisa G.S. Fiamme Oro – Ins squadre

Confalonieri Maria Giulia G.S. Fiamme Oro – Corsa a punti – Madison

Fidanza Martina Eurotarget – Bianchi – Vittoria – Scratch e Velocità squadre

Frapporti Simona G.S. Fiamme Azzurre – Ins ind.

Guazzini Vittoria Valcar Cylance Cycling – Ins squadre

Paternoster Letizia G.S. Fiamme Azzurre – Ins squadre – Omnium – Madison

Valsecchi Silvia Bepink – Ins squadre e Ins Ind.

Vece Miriam Valcar Cylance Cycling – Velocità squadre e 500 mt

NAZIONALE UOMINI

Bertazzo Liam Neri Sottoli Selle Italia Ktm – Ins squadre – Corsa a punti

Consonni Simone Uae Team Emirates – Ins squadre -Omnium – Madison

Ganna Filippo Team Sky – Ins squadre e ins ind

Giordani Carloalberto Arvedi Cycling Asd – Ins squadre

Lamon Francesco G.S. Fiamme Azzurre – Ins squadre -Madison

Moro Stefano Arvedi Cycling Asd – Scratch

Plebani Davide Arvedi Cycling Asd – Ins squadre – Ins ind

Scartezzini Michele Sangemini – Trevigiani – Ins squadre – Scratch

IL PROGRAMMA

Mercoledì 27 febbraio

13:00 – 16:15

Inseguimento a squadre maschile e femminile: qualificazioni

18:00 – 21:35

Velocità a squadre maschile e femminile: qualificazioni, primo turno e finali

Scratch femminile: finale

Inseguimento a squadre maschile: primo turno

Giovedì 28 febbraio

14:30 – 17:05

Keirin maschile: eliminatorie

Velocità femminile: qualificazioni, sedicesimi e ottavi

18:30 – 21:20

Inseguimento a squadre femminile: primo turno

Velocità femminile: quarti

Inseguimento a squadre maschile: finali

Scratch maschile: finale

Keirin maschile: finale

Inseguimento a squadre femminile: finali

Venerdì 1° marzo

15:00 – 17:20

Omnium femminile: Scratch e Tempo Race

Chilometro a cronometro maschile: qualificazioni

Inseguimento maschile: qualificazioni

18:30 – 22:10

Corsa a punti maschile: finale

Velocità femminile: semifinali e finali

Omnium femminile: Eliminazione e Corsa a punti

Chilometro a cronometro maschile: finale

Inseguimento maschile: finali

Sabato 2 marzo

12:00 – 16:00

Chilometro a cronometro femminile: qualificazioni

Velocità maschile: qualificazioni, sedicesimi, ottavi

Omnium maschile: Scratch e Tempo Race

Inseguimento femminile: qualificazioni

17:00 – 20:15

Chilometro a cronometro femminile: finale

Velocità maschile: quarti

Madison femminile: finale

Omnium maschile: Eliminazione e Corsa a punti

Inseguimento femminile: finali

Domenica 3 marzo

12:00 – 13:10

Velocità maschile: semifinale

Keirin femminile: eliminatorie

14:00 – 17:00

Corsa a punti femminile: finale

Madison maschile: finale

Keirin femminile: finale

Velocità maschile: finali

Orari canale Rai Sport + HD

27/02 – 18.45 / 20.00

28/02 – 19.45/22.25

1/03 – 19.45 – 20.45

2/03 – Niente

3/03 – 15.15 – 17.55

Integralmente sul web: www.rayplay.it

