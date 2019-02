A Laterina assegnati i titoli giovanili invernali In gara 261 aspiranti campioni per la consueta festa di sport

Il Tva Laterina di Arezzo anche quest’anno ha fatto da palcoscenico per la consueta festa di sport rappresentata dalla finale del Campionato d’Inverno del Settore Giovanile della Fitav.

Sulle pedane toscane si sono ritrovati 261 giovani tiratori provenienti da 18 regioni italiane, 216 per la Fossa Olimpica e 45 per lo Skeet, accolti nella giornata di sabato anche dal Presidente Federale Luciano Rossi e dallo staff del Settore Giovanile Fitav coordinato da Alberto Di Santolo, che in serata hanno incontrato i Delegati Regionali Presenti alla competizione per programmare le future attività del comparto.

Passando ai verdetti delle pedane per la Fossa Olimpica, ad aggiudicarsi il titolo di Campione stagionale tra gli Junior Maschili è stato Piergiuseppe Gaggioli. La sua scalata alla vetta non è stata, però. priva di inside. Dopo aver chiuso le due serie di gara con il punteggio di 46/50, il giovane neo campione invernale si è dovuto confrontare con Riccardo Mirabile e con Michale Caregnato, approdati entrambi allo stesso totale. Alla fine dello spareggio Gaggioli si è assicurato l’oro con +2, Mirabile l’argento con +1 e Careganto il bronzo con +0.

Non meno emozionante anche il confronto tra le Junior Femminili. In questo caso il duello per la conquista del titolo h avuto come protagoniste Sharyn Dassè e Martina Grioni, entrambe arrivate al termine dei piattelli regolamentari con lo score di 41/50. Nello spareggio ad avere la meglio è stata la prima, che si è messa al collo l’oro con +1 a +0. Terza sul podio Ioanna Busolini con 40/50.

Per la classifica degli Allievi il verdetto delle qualifiche è stato netto ed ha assegnato lo scudetto stagionale a Gioele Ballario, primo con 45/50, seguito a ruota da Alessio Marchini, d’argento con 44, e da Emanuele Marcello, di bronzo con 43 +2. Vittoria netta anche per Gaia Cassinari tra le Allieve, Per lei l’oro è arrivato dopo aver polverizzato 35 piattelli, mentre Giulia Vernata e Angelica Piras, entrambe arrivate al punteggio di 33/50, hanno proseguito il duello nello spareggio, vinto poi dalla veranta con +6 a +5. Menzione di merito per Cosimo Luca Salinaro, in gara tra le Giovani Speranze, che con il suo 48/50 si è preso l’oro ed titolo del suo comparto facendo registrare il punteggio più alto della gioranta. Con lui sul podio Enrico Carlo, d’argento con 42, e Davide Zanchetta, di bronzo con 41 +1. Marika Patera è la nuova Campionessa d’Inverno delle Giovani Speranze con 38 dopo aver messo in riga Katia Lanzanova, seconda con 37, e Sara Carrozzo, terza con 35.

Infine, parlando delle classifiche degli Esordienti, al Maschile si è imposto Andrea Cito, primo con 44 davnati a Andrea Asara ed a Matteo Sertori, rispettivamente secondo con 40 e terzo con 38 +2, mentre al Femminile il titolo è andato a Chiara Piovanelli con 37, seguita sul podio da Arianna Rosseto con 27 e da Sofia Diana Fongaro con 21.

Per quanto riguarda la competizione a squadre il titolo di Campione d’inverno se lo è assicurato la Puglia rappresentata da Cosimo Luca Salinaro, Piergiuseppe Gaggioli, Andrea Cito, Vito Vincenzo Cassano, Chiara Pignatelli e Sofia Salinaro, autori di un complessivo 251/300. Sul secondo gradino del podio sono saliti i rappresentanti dell’Emilia Romagna Federico Vincenzi, Alessio Marchini, Matteo Belloi, Riccardo Morini, Marika Patera e Gaia Cassianri che hanno totalizzato 238 punit.

Terzi i piemontesi Gioele Ballario, Luca Rizzetto, Enrico Carpi, Katia Lanzanova, Piergiuseppe Frus e Martina Guagliumi con 236.

Passando allo Skeet, Angelo Trinchese e Andrea Lapucci hanno animato la competizione degli Junior rendendosi protagonisti di uno spareggio al cardiopalma per l’assegnazione del titolo invenrale.

Dopo aver chiuso le due serie di gara con l’identico punteggio di 47/50, i due si sono affrontati in un lunghissimo spareggio finito con la vittoria di Trinchese con il punteggio di +16 a +15.. Con loro sul poido Gabriele Di Giulio con 46/50.

Tra le Junior Femminili il primato se lo è assicurato Giada Longhi con 45/50 e tre lunghezze di vantaggio su Sara Bongini, seconda con 42, mentre al terzo posto si è classificata Giulia Basso con 40.

Con 45/50 si è diplomato Campione d’Inverno anche Francesco Bernardini, primo tra gli Allievi davanti a Vincenzo Di Matteo, d’argento con 44 +4, ed a Giovanni Riccardi, terzo con 44 +2. Infine, nel comparto degli Esordienti il più bravo è stato Marco Coco con 39 davanti a Riccardo Pagnotta con 25.

Per quanto riguarda la classifica a squadre il Titolo di Campione d’inverno è stato conquistato da Gabriele Di Giulio, Giada Longhi e Francesco Bernardini per il Lazio con 136/150. Sul secondo gradino del podio i portacolori della Toscana Andea Lapucci, Cristina Ghilli e Sara Bongini con 153, mentre al terzo posto si sono piazzati Matteo Cussigh, Giulia Basso e Aaron Candotti del Friuli Venezia Giulia con 122.

