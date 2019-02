Rugby: Estate 2019, lanciati i FIR Camp in Trentino

Roma –Tre settimane per vivere appieno i valori del rugby italiano, sul campo e fuori, divertendosi con i propri coetanei, approfondendo le proprie conoscenze rugbistiche con i migliori tecnici della Federazione Italiana Rugby.

Il tutto immersi in un meraviglioso contesto paesaggistico, quello del Trentino, in concomitanza con il raduno della Nazionale Italiana Rugby in preparazione alla Rugby World Cup 2019.

La Federazione Italiana Rugby lancia i nuovi FIR Camp, tre campus estivi della durata di sette giorni ciascuno rivolti a giovani tesserate e tesserati delle categorie U14 e U15 ed in calendario tra giugno e luglio 2019 a Tesino, in provincia di Trento, per un massimo di quaranta partecipazioni per ogni singolo appuntamento.

Dal 23 al 29 giugno e dal 21 al 27 luglio sono in programma i due momenti dedicati agli atleti U14/15 (nati 2004 e 2005) , mentre la finestra del 7-13 luglio sarà rivolta alle atlete della categoria U14/15 (nate 2004 e 2005).

E’ da subito possibile effettuare una preregistrazione sul portale dedicato ai FIR Camp, per venire successivamente contattati all’apertura delle iscrizioni prevista per la prima metà di marzo.

CLICCA QUI PER PRE-REGISTRARTI AI FIR CAMP

Unico requisito necessario per partecipare: essere già tesserati con il proprio Club di appartenenza nella stagione 2018/2019.

“La partnership con Trentino Marketing – ha dichiarato il Direttore Commerciale di FIR, Carlo Checchinato – ci offre la possibilità di lanciare una nuova, interessante offerta, sviluppata insieme alla nostra Area Tecnica, rivolta a tutti i giovani tesserati U14 e U15 di ambo i sessi. L’obiettivo è di offrire ai partecipanti una settimana di formazione rugbistica di qualità, ma soprattutto di far vivere in modo attivo i valori del nostro sport in un contesto di alto profilo dal punto di vista turistico ed extrasportivo. I FIR Camp completano l’offerta commerciale di FIR e confidiamo possano divenire, in futuro, uno strumento per generare valore aggiunto per tutto il movimento italiano, valorizzando quelle tipicità della nostra disciplina che vanno ben al di là della semplice pratica sportiva”.

Daniele Pacini, Responsabile del Rugby di Base FIR, ha aggiunto: “I FIR Camp vogliono offrire a tutti i tesserati nell’età di riferimento identificata una opportunità per approfondire non solo le qualità tecniche, fisiche e motorie ma anche quelle tipicità valoriali specifiche del nostro Gioco. Con questa nuova progettualità, che abbiamo voluto far confluire nel macroinsieme <Rugby per tutti>, miriamo ad offrire ai giovani, alle loro famiglie ed ai Club un appuntamento in grado di integrare e rafforzare il percorso educativo, tecnico e formativo dei giovani partecipanti, con la possibilità di vivere da vicino al tempo stesso la preparazione degli Azzurri alla Rugby World Cup”.

Com. Stam.