GOLF WGC-Mexico: Dustin Johnson ipoteca il titolo, Woods 9°, F. Molinari 13°

WGC-Mexico: Dustin Johnson ipoteca il titolo, Woods 9°, F. Molinari 13°Il leader ha portato a quattro colpi il vantaggio su Rory McIlroy. Sergio Garcia sale al terzo posto

Francesco Molinari è rimasto al 13° posto con 208 (71 67 70, -5) colpi nel WGC-Mexico Championship dove Dustin Johnson, numero tre mondiale, ha girato in 66 (-5) e con lo score di 197 (64 67 66, -16) ha messo una seria ipoteca sul titolo portando a quattro colpi il vantaggio su Rory McIlroy (201, -12).

Nel primo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships che si sta svolgendo al Club de Golf Chapultepec (par 71) di Città del Messico, si è mantenuto tra i top ten Tiger Woods, da ottavo a nono con 207 (71 66 70, -6), lasciandosi la possibilità di raggiungere al terzo posto Sergio Garcia, Patrick Cantlay, Cameron Smith e Patrick Reed (204, -9), autore di un 64 (-7) miglior score di giornata. Xander Schauffele ha lo stesso punteggio di Molinari, Hideki Matuyama è 16° con 209 (-4) e navigano tra metà e bassa classifica Rickie Fowler, 30° con 212 (-1), Justin Thomas, 37° con 213 (par), Jon Rahm e Phil Mickelson, campione uscente e al 600° torneo sul circuito, 51.i con 216 (+3), e Bryson DeChambeau, 63° con 221 (+8).

Dustin Johnson, 35enne di Columbia (South Carolina), con 19 titoli nel circuito comprensivi di un major e cinque WGC, secondo giocatore con più successi in queste ultime gare dopo Tiger Woods (18), ha fissato con un eagle, cinque birdie e un doppio bogey il 66 per il decimo giro consecutivo sotto il 70 colpi. “Mi sento in ottima forma – ha detto – ma dovrò mantenere alta la guardia, poiché non è ancora finita”.

Francesco Molinari è sceso di un colpo sotto par sulle prime nove buche, poi ha firmato il 70 (-1) con due birdie e due bogey nel rientro. Tiger Woods ha giocato abbastanza bene per 14 buche, con cinque birdie e due bogey, ma la sequenza doppio bogey-bogey gli ha negato la possibilità di agganciarsi al terzi in graduatoria. Ha reagito comunque con un altro birdie a chiudere in 70. Il montepremi è di 10.250.000 dollari.

Diretta su GOLFTV – La giornata finale del WGC-Mexico Championship andrà in onda in diretta e in esclusiva su GOLFTV, la nuova piattaforma di streaming realizzata da Discovery (per maggiori informazioni www.golf.tv/it). con collegamento domenica 24 febbraio, dalle ore 18 alle ore 24. Diretta su Eurosport 2 a partire dalle ore 22.

