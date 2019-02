Nazionale A Meo Sacchetti sarà CT Azzurro fino al 2021

Petrucci: “Decisione presa prima della qualificazione mondiale”Sacchetti: “Molto felice di poter proseguire il cammino”

Meo Sacchetti sarà il Commissario Tecnico della Nazionale di basket fino al 2021. Il Presidente Fip Giovanni Petrucci ha prolungato il contratto del CT, in scadenza quest’anno, ancora per due stagioni. Meo sarà dunque in panchina non solo al Mondiale, conquistato proprio ieri sera a Varese, ma anche nel successivo percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (qualificazioni attraverso Mondiale o torneo pre olimpico) e al campionato europeo del 2021 (l’Italia è in corsa per organizzare un girone della fase finale).

“La decisione – ha detto Petrucci – è stata presa ben prima della matematica qualificazione mondiale. Ho grande fiducia in Meo e nel lavoro che ha sin qui svolto con la squadra. L’obiettivo più immediato è il Mondiale in Cina ma le nostre attenzioni sono rivolte anche all’Olimpiade e all’EuroBasket 2021 che speriamo di poter co-organizzare”.

“Inutile dire che sono felice – ha dichiarato Meo – . Come ho avuto già modo di dire in precedenza, in Azzurro si è creato un ambiente piacevole e di reciproca stima con tutti, dai giocatori allo staff, e sono contento di poter proseguire su questa strada. Gli obiettivi che abbiamo davanti sono tanti, a cominciare dal Mondiale, e vogliamo giocarci al meglio tutte le nostre carte”.

Meo, fresco vincitore della Coppa Italia con la Vanoli Cremona, è CT Azzurro dal 2017, anno in cui è iniziato il percorso verso il Mondiale cinese. In Nazionale, finora, ha collezionato 13 panchine (9 vittorie e 4 sconfitte). Da giocatore, ha vestito la maglia Azzurra 132 volte vincendo la medaglia d’Argento ai Giochi di Mosca 1980 e l’Oro all’Europeo di Nantes 1983.

Gli Azzurri intanto, con il morale altissimo, sono arrivati a Klaipeda, dove lunedì 25 febbraio (ore 18.30 in Italia, diretta Sky Sport HD) chiuderanno le qualificazioni al Mondiale affrontando la Lituania in un match di fatto amichevole visto che entrambe le squadre sono già certe di un pass per la Cina. Con la vittoria della Polonia in Croazia, anche le altre sfide del girone J non hanno alcun valore per la classifica. Già fissate anche le prime tre posizioni, con l’Italia dietro i baltici e davanti ai polacchi. Eliminate dalla corsa iridata Ungheria, Croazia e Paesi Bassi.

Dopo la festa di Varese (75-41 all’Ungheria) hanno lasciato il raduno Azzurro Jeff Brooks, Andrea Cinciarini e Amedeo Della Valle. Non più in gruppo anche Giancarlo Ferrero e Matteo Tambone, aggregati per gli allenamenti nella settimana di Varese. Il CT Sacchetti avrà dunque a disposizione 13 atleti per la trasferta di Klaipeda.

Quella in Lituania sarà la dodicesima e ultima gara delle qualificazioni al Mondiale; la sesta trasferta degli Azzurri che fin qui hanno raccolto tre vittorie (contro Croazia, Romania e Ungheria) e due sconfitte (Paesi Bassi e Polonia). Per i baltici, ieri vittoriosi in Olanda, 11 vittorie e un solo ko, quello di Brescia proprio contro l’Italia a novembre.

Con la partita di ieri sera a Varese, Luca Vitali ha raggiunto le 132 presenze in Nazionale. Proprio come il CT Meo Sacchetti. Quello con l’Ungheria è stato il 33esimo match contro i magiari (20 vittorie e 13 ko). Prima gara ufficiale di sempre giocata a Varese dalla Nazionale: prima solo amichevoli (8).

I 13 a disposizione di Meo per Lituania-Italia

#4 Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna)

#5 Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, Movistar Estudiantes Madrid – Spagna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

#14 Davide Pascolo (1990, 202, A, Dolomiti Energia Trentino)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Vanoli Cremona)

#21 Diego Flaccadori (1996, 193, G, Dolomiti Energia Trentino)

#23 Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Happy Casa Brindisi)

#27 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, MoraBanc Andorra – Spagna)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

La classifica del gruppo J**

Lituania 21 punti (10/1)*

Italia 19 (8/3)*

Polonia 18 (7/4)*

Ungheria 15 (5/6)

Croazia 15 (4/7)

Paesi Bassi 13 (3/8)

*Squadre qualificate al Mondiale

** FIBA assegna due punti per la vittoria e uno per la sconfitta

Calendario ultima giornata gruppo J

Lituania-Italia (18.30, Svyturio Arena Klaipeda)

Polonia-Paesi Bassi (20.30, ERGO Arena Danzica)

Ungheria-Croazia (18.30, Savaria Arena Szombathely)

Il programma degli Azzurri a Klaipeda

Sabato 23 febbraio

Ore 17.30/19.00 – Allenamento presso Svyturio Arena Klaipeda

Domenica 24 febbraio

Ore 09.00/10.30 – Allenamento

Ore 19.30/21.00 – Allenamento

Lunedì 25 febbraio

Ore 11.30/12.30 – Allenamento

Ore 18.30 (orario italiano) Lituania-Italia (Svyturio Arena, diretta Sky Sport HD)

Martedì 26 febbraio

Ore 10.00 – Volo Palanga-Roma

Fine del raduno

Com. Stam.