L’Italia è al Mondiale! Il 75-41 all’Ungheria ci porta in Cina

Petrucci: “Un passo importante. Grazie ai giocatori, allo staff e alle società”Sacchetti: “È bello stare in questo gruppo” Per la Lituania partono 13 Azzurri

Varese. Siamo tornati!!! A 13 anni dall’ultima partecipazione (Giappone 2006), l’Italia è di nuovo al Mondiale. Fra le mura del PalaOldrini di Varese, gremito in ogni ordine di posti, si chiude con una gioia incontenibile il percorso cominciato nel novembre 2017 dalla squadra del CT Meo Sacchetti.

Il 75-41 sull’Ungheria ci regala l’ottava vittoria su undici incontri nelle FIBA World Cup 2019 Qualifiers. E ci consegna il pass per la rassegna iridata che si svolgerà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre.

Un viaggio bellissimo, cominciato a Torino contro la Romania il 24 novembre 2017, e proseguito dagli Azzurri per 455 giorni. Pochi passi falsi – di sicuro il più inatteso il ko con i Paesi Bassi – e tantissime emozioni – l’ultima, prima di stasera, il ritorno alla vittoria contro la Lituania a Brescia -, create da un gruppo di giocatori (26 utilizzati nelle sei finestre) che hanno sempre camminato insieme tenendo ben fisso nella testa l’obiettivo.

Raggiante il presidente FIP Giovanni Petrucci: “Stasera un passo importante ma ancora più importante sarà in Cina. Un grande grazie a tutti i giocatori e allo staff tecnico. E grazie anche ai presidenti delle società per la collaborazione, non ultima Milano”.

Queste le parole del CT Meo Sacchetti: “Ringrazio tutti i giocatori che si sono alternati in queste qualificazioni. È bello stare in questo gruppo e si vede anche da fuori. Abbiamo fatto qualcosa di storico ma non abbiamo vinto nulla. Il movimento ne aveva bisogno e ora vogliamo continuare il lavoro in Cina”.

La soddisfazione di Capitan Pietro Aradori: “Serata fantastica. Da due anni costruiamo questa squadra per la Qualificazione. Stasera è andato tutto a meraviglia, non potevamo chiedere di meglio. Felici di aver fatto la storia e aver riportato l’Italia al Mondiale dopo 13 anni”.

Così Amedeo Della Valle, best scorer Azzurro nelle FIBA World Cup 2019 Qualifiers (142 punti): “Forse la più bella soddisfazione della mia carriera. Questo è un gruppo fantastico. Contento di poter raccontare di aver riportato la Nazionale ai Mondiali dopo 13 anni”.

Domani, 23 febbraio, gli Azzurri voleranno a Klaipeda dove lunedì 25 febbraio affronteranno la Lituania, in una passerella per due squadre ormai al Mondiale. Esulta anche la Polonia, che stacca il pass per la rassegna iridata grazie alla vittoria di stasera in terra croata per 77-69.

Alla palla a due il quintetto scelto dal CT Meo Sacchetti è composto da Luca Vitali, Della Valle, Gentile, Brooks e Biligha. E’ tutto Azzurro l’abbrivio di gara, sostenuti a bordocampo anche dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti e dal presidente CONI Giovanni Malagò. Gentile (6 punti), Della Valle (5) e Biligha trascinano l’Italia sul 13-2, con l’Ungheria a secco di realizzazioni per oltre cinque minuti. Coach Ivkovic cerca risposte dai suoi dopo un inizio da incubo, trovando una scossa con Vojvoda e Jones che accorciano fino al 15-9 Italia di fine primo quarto.

La difesa Azzurra non concede bis ai magiari (2 rimbalzi offensivi dell’Ungheria nella prima metà gara), e si affidano a Vojvoda per rimanere in linea di galleggiamento. I canestri di capitan Aradori, e il 3/3 ai liberi di Della Valle, mandano però sott’acqua l’Ungheria, ricacciata a -11 al minuto 14. Il 24-13 rimane congelato per oltre 2 minuti, poi è la tripla sulla sirena dei 24’’ di Ricci che fa esplodere il PalaOldrini (27-13). Gli Azzurri sono in fiducia, e allungano ulteriormente fino a rientrare negli spogliatoi sul 34-15.

Biligha, sempre lucido sotto entrambe le plance, e Brooks dall’arco, si prendono la scena nel terzo periodo. Solo applausi invece per il gioco da tre di Gentile, cha manda l’Italia 41-23 al minuto 25. Seppur nel terzo periodo l’Ungheria torni a segnare con più costanza, gli Azzurri non perdono mai il filo del discorso, e la forbice si allarga fino al massimo +24 (50-26) prima di attestarsi sul +19 (52-33) a 10 minuti dalla fine.

Non succede. O meglio, non può succedere più nulla. Gli Azzurri, insieme ai 5.000 del PalaOldrini, attendono il count down del tabellone verso la sirena. È finita, l’Italia è al Mondiale.

Sono 13 i giocatori che partiranno per la Lituania. Sono stati autorizzati a lasciare il raduno Andrea Cinciarini, Amedeo Della Valle e Jeff Brooks. Ecco il roster:

#4 Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna)

#5 Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, Movistar Estudiantes Madrid – Spagna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

#14 Davide Pascolo (1990, 202, A, Dolomiti Energia Trentino)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Vanoli Cremona)

#21 Diego Flaccadori (1996, 193, G, Dolomiti Energia Trentino)

#23 Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Happy Casa Brindisi)

#27 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, MoraBanc Andorra – Spagna)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

Il tabellino

Italia-Ungheria 75-41 (15-9, 19-6, 18-18, 23-8)

Italia: L. Vitali* 4 (1/1, 0/1), Della Valle* 15 (1/3, 3/7), Gentile* 9 (4/9), Brooks* 5 (1/1, 1/2), Biligha* 8 (4/11), Abass 8 (1/7, 2/2), Aradori 11 (4/5/, 1/4), Cinciarini 2 (1/2, 0/1), Ricci 6 (0/4, 2/3), Pascolo 4 (2/5), Filloy 3 (1/1 da tre), Flaccadori. All. R. Sacchetti

Ungheria: Varadi*, Benke* 14 (4/5, 2/2), Vojvoda* 15 (4/6, 1/4), Eilingsfeld* 4 (2/7, 0/1), Keller* 1 (0/7), Jones 2 (1/4, 0/5), Ferencz 3 (1/4 da tre), Perl 2 (1/5, 0/1), Juhos (0/1), Filipovity (0/2 da tre), Rujak, Somogyi. All. Ivkovic

Tiri da due Ita 19/48, Ung 12/35; Tiri da tre Ita 10/21, Ung 4/19; Tiri liberi Ita 7/8, Ung 5/11. Rimbalzi Ita 50 (Brooks 8), Ung 31 (Eilingsfeld 6); Assist Ita 18 (L. Vitali 4), Ung 8 (Eilingsfeld 2).

Spettatori: 5.000

Fallo tecnico a Gentile e Keller al 5°

Arbitri: Conde (Spa), Calatrava (Spes), Straube (Ger)

FIBA WORLD CUP 2019 QUALIFIERS #FIBAWC

Girone J: Italia, Lituania, Polonia, Paesi Bassi, Croazia, Ungheria

Prima giornata – 14 settembre 2018

Italia – Polonia 101-82

Paesi Bassi – Ungheria 59-74

Croazia – Lituania 83-84

Seconda giornata – 17 settembre 2018

Ungheria – Italia 63-69

Lituania – Paesi Bassi 95-93

Polonia – Croazia 79-74

Terza giornata – 29 novembre 2018

Italia – Lituania 70-65

Paesi Bassi – Polonia 78-105

Croazia – Ungheria 74-69

Quarta giornata – 2 dicembre 2018

Polonia – Italia 94-78

Lituania – Croazia 79-62

Ungheria – Paesi Bassi 91-86 d1ts

Quinta giornata – 22 febbraio 2019

Italia – Ungheria 75-41

Paesi Bassi – Lituania 69-78

Croazia – Polonia 69-77

Sesta giornata – 25 febbraio 2019

Lituania – Italia (18.30, Svyturio Arena, Klaipeda – diretta su SkySport)

Polonia – Paesi Bassi (20.30, ERGO Arena, Danzica)

Ungheria – Croazia (18.30, Savaria Arena, Szombathely)

La classifica del Girone J*

Lituania 21 punti** (10/1)

Italia 19** (8/3)

Polonia** 18 (7/4)

Ungheria 15 (5/6)

Croazia 15 (4/7)

Paesi Bassi 13 (3/8)

*FIBA assegna due punti per la vittoria e uno per la sconfitta

** già qualificata

Com. Stam.