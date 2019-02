Rugby: Scelte le Zebre per la trasferta a Belfast. Sette cambi e quattro permit players per i bianconeri

Parma, 22 Febbraio 2019 – Le Zebre hanno lasciato Parma stamane dirette in Irlanda del Nord per affrontare l’unica sfida stagionale contro Ulster.

La franchigia di base a Belfast infatti è inserita nel girone B del Guinness PRO14 al pari di Leinster, ultimo avversario dei bianconeri sabato scorso a Viadana. Sabato sera alle 20.35 italiane le Zebre saranno attesa al Kingspan Stadium di Belfast dai biancorossi sconfitti l’anno scorso al Lanfranchi per 27-23.

Per l’occasione lo staff tecnico ha dovuto fare a meno di diversi atleti convocati dalla nazionale italiana che domenica 24 Febbraio alle 16 allo Stadio Olimpico di Roma affronta proprio l’Irlanda nel terzo turno del Sei Nazioni 2019. Sono sette i bianconeri trattenuti nel ritiro degli Azzurri, due invece quelli arruolati per la trasferta in Irlanda del Nord: il centro Bisegni e l’apertura Canna, entrambi titolari come sette giorni fa allo Zaffanella.

Alla lista degli infortunati, dopo la sfida ai campioni d’Europa in carica dello scorso weekend, si sono aggiunti anche Licata e Zilocchi. Per far fronte alle necessità di formazione, l’head coach della franchgiia federale Michael Bradley ha così convocato quattro permit players tutti ex Accademia Nazionale Ivan Francescato. Tre di essi partecipano al massimo torneo italiano Top12: la terza linea Jacopo Bianchi delle Fiamme Oro Rugby alla sua sesta presenza, il pilone Danilo Fischetti del Rugby Calvisano che vanta gi due caps nel Guinness PRO14 e l’esordiente Alessandro Mordacci; terza linea parmense classe ‘97 in forza al Valorugby Emilia. Il quarto permit player è un altro esordiente, si tratta della seconda linea Lorenzo Masselli, classe ’97 nato a Johannesbourh in Sudafrica che quest’anno difende i colori bianconeri dei piacentini Lyons in testa al torneo di Serie A.

In totale sono sette i cambi nel XV titolare con Balekana che partirà titolare all’ala; lo stesso dicasi di De Battista che ritrova la magli anumero 12. Nel pacchetto degli avanti invece Bello è titolare in prima linea al pari di Krumov che farà coppia in seconda linea con capitan Biagi. Tutta nuova la terza linea con i due flanker isolani Tauyavuca e Brown ai fianchi del giovani numero 8 Bianchi.

La formazione dello Zebre Rugby Club che sabato 23 Febbraio 2019 alle ore 20:35 italiae scenderà in campo contro i Nord-Irlandesi dell’Ulster al Kingspan Stadium di Befast (Irlanda del Nord) 16° turno del Guinness PRO14:

15 Francois Brummer

14 Paula Balekana

13 Giulio Bisegni

12 Nicolas De Battista

11 James Elliott

10 Carlo Canna

9 Joshua Renton

8 Jacopo Bianchi* (permit player tesserato con le Fiamme Oro Rugby)

7 James Brown

6 Apisai Tauyavuca

5 George Biagi (cap)

4 Leonard Krumov*

3 Eduardo Bello

2 Oliviero Fabiani,

1 Daniele Rimpelli*

a disposizione

16 Luhandre Luus*

17 Danilo Fischetti* (permit player tesserato col Rugby Calvisano)

18 Roberto Tenga

19 Lorenzo Masselli* (permit player tesserato con i Rugby Lyons)

20 Alessandro Mordacci* (permit player tesserato col Valorugby Emilia)

21 Riccardo Raffaele*

22 Maicol Azzolini*

23 Giovanbattista Venditti*

All.Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Cruze Ah-Nau,Mattia Bellini, Dario Chistolini, Renato Giammarioli*, Giovanni Licata*, Johan Meyer, Matteo Minozzi*, Marcello Violi*, Giosué Zilocchi*

Convocati con la nazionale italiana: Tommaso Castello, Andrea Lovotti*, Maxime Mbandà*, Edoardo Padovani*, Guglielmo Palazzani, David Sisi, Jimmy Tuivaiti,

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Ulster: All. McFarland

Arbitro: Mike Adamson (Scottish Rugby Union)

Assistenti: Lloyd Linton e Sam Grove-White (entrambi Scottish Rugby Union)

TMO: Ken Henley-Willis (Irish Rugby Football Union)

La gara trasmessa in diretta streaming in Italia su DAZN all’indirizzo www.dazn.comsu Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco. Abbonati a DAZN e vedi il primo mese di gare di Guinness PRO14 gratis.

Diretta testuale del punteggio sull’account Twitter ufficiale delle Zebre Rugby con hashtag della gara #ULSvZEB

