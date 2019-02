GOLF WGC- Mexico: partenza lanciata di Rory Mcilroy, 25.i f. Molinari e Woods

Il leader precede Dustin Johnson. Gara n. 600 amara per Phil Mickelson, campione uscente (70°). Francesco Molinari è al 25° posto con 71 (par) colpi, insieme a Tiger Woods e a Rickie Fowler, dopo il giro iniziale del WGC-Mexico Championship, il primo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships che si sta svolgendo al Club de Golf Chapultepec (par 71) di Città del Messico.

Subito all’attacco tre dei favoriti: Rory McIlroy, leader con 63 (-8), Dustin Johnson, numero tre mondiale, secondo con 64 (-7), e Justin Thomas, terzo con 66 (-5), alla pari con Matt Kuchar. Pur se undicesimi hanno già sei colpi di ritardo Sergio Garcia e Xander Schauffele (69, -2) e sono ancora più lontani Jon Rahm e Patrick Reed, 35.i con 72 (+1) e Brooks Koepka, numero due del World Ranking (assente il leader Justin Rose), 47° con 73 (+2). Giornata difficile per Bryson DeChambeau e Jordan Spieth, quest’ultimo sempre più in difficoltà, 58.i con 75 (+4), e 600ª gara piuttosto amara per Phil Mickelson 70° con 79 (+8) e già fuori gioco nella difesa del titolo.

Rory McIlroy, due quarti posti e un quinto in stagione, nelle 12 volte in cui è stato leader dopo un turno si è imposto in tre occasioni, mentre da quando è iniziato l’evento (1999) solo sei vincitori erano in vetta dopo 18 buche. E’ partito con un eagle e ha proseguito con sette birdie contro un bogey, mentre Dustin Johnson ha realizzato sette birdie senza errori.

Francesco Molinari, tornato in campo dopo oltre un mese e mezzo di riposo e l’influenza che gli ha impedito di partecipare al Genesis Open, ha segnato due birdie e due bogey in entrambe le metà del tracciato.

Tiger Woods si è gravato subito di un doppio bogey reagendo immediatamente con tre birdie di fila. Poi più difesa che attacco con due bogey e un birdie a completare lo score. “E’ stata proprio una brutta partenza ha detto – ma ero riuscito a rimettermi in linea con i tre birdie. Successivamente, però, a parte quello quasi al termine, non ho avuto occasione di segnare altri birdie e francamente non so spiegarmelo. C’è spazio tuttavia per recuperare”. Il montepremi è di 10.250.000 dollari.

Diretta su GOLFTV – Il WGC-Mexico Championship va in onda in diretta e in esclusiva su GOLFTV, la nuova piattaforma di streaming realizzata da Discovery (per maggiori informazioni www.golf.tv/it). Seconda giornata: venerdì 22 febbraio, dalle ore 20 alle ore 1. Diretta su Eurosport 2 a partire dalle ore 22.

Com. Stam.