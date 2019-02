Rugby: Italia v Irlanda, domenica in 50.000 all’Olimpico per il Sei Nazioni

Roma – Il fascino del Guinness 6 Nazioni, la festa del Terzo Tempo Peroni Village, il palcoscenico unico della Capitale: domenica la Nazionale Italiana Rugby torna in campo ricevendo all’Olimpico i campioni in carica dell’Irlanda in una delle grandi classiche del Torneo, riaccendendo una rivalità che affonda le proprie radici nella seconda metà degli Anni ’90 del secolo scorso.

Da un lato gli Azzurri di Conor O’Shea, dall’altro un XV in verde determinato a difendere il titolo sino all’ultima giornata.

Con oltre cinquantamila biglietti già staccati per la sfida di domenica pomeriggio (diretta DMAX canale 52 dalle 15.15), l’Olimpico ed il Terzo Tempo Peroni Village saranno l’epicentro di una giornata che, già dal mattino, contaminerà la Capitale con musica, colore, cultura, eventi collaterali inseriti nel contenitore di “IV Tempo Rugby e Cultura”: con il calcio d’inizio fissato per le 16 di domenica, tutti i possessori di un abbonamento o di un biglietto avranno a disposizione un intero weeekend per visitare gratuitamente alcuni tra i più interessanti Musei statali nella città, ai quali si aggiungono i Musei Civici di Roma Capitale.

Poi, spazio ai celeberrimi sbandieratori di Firenze domenica sul prato dell’Olimpico per accogliere nel più spettacolare dei modi l’ingresso in campo delle due Nazionali prima del fischio d’inizio, per ottanta minuti di grande rugby a cui, come sempre, seguirà lo spettacolo del Terzo Tempo firmato da Birra Peroni, da oltre dieci anni al fianco della Federazione Italiana Rugby.

“Sarà ancora una volta un grande week-end di rugby, con un’atmosfera resa speciale dal nostro pubblico di giovani e famiglie e con tantissimi irlandesi ad aggiungere colore e passione. La positiva risposta del pubblico – ha dichiarato il Direttore Eventi di FIR, Pierluigi Bernabò – è la conferma dell’apprezzamento per un evento sportivo di altissimo livello, caratterizzato e valorizzato dalle numerose iniziative legate alla cultura, al sociale, al divertimento e all’amicizia tra tifoserie avversarie: sono il Terzo ed il Quarto tempo, due esclusività che contribuiscono a dare ulteriore prestigio al 6 Nazioni a Roma”.

