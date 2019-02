Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend

Roma – Weekend ricco di impegni rugbistici quello che andrà in scena nelle prossime ore e che andrà ad affollare il palinsesto televisivo.

Si parte alle 19 di domani con la Nazionale Italiana Under 20 che affronterà i pari età dell’Irlanda a Rieti nel terzo match del Sei Nazioni di categoria, partita che verrà trasmessa in diretta sull’app, youtube e account Facebook FIR. In serata spazio al sedicesimo turno del Guinness Pro14 con Ospreys-Munster e Glasgow Warriors-Connacht in diretta alle 20.35 su DAZN, mentre alle 20.55 si affronteranno Leinster e Southern-Kings sempre in diretta su DAZN.

Sabato 23 febbraio si aprirà con la corsa ai play-off in Guinness Pro14 del Benetton Rugby che ospiterà a “Monigo” i Dragons, match che sarà trasmesso in diretta su DAZN alle 14. Alle 14.55 su DMAX Daniele Piervincenzi farà da apri pista, nel suo consueto “Rugby Social Club”, a Francia-Scozia, match valido per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni con kick-off alle 15.15. A seguire, sempre nel torneo di rugby più antico del mondo e in diretta su DMAX, alle 17.45 si affronteranno Galles-Inghilterra. Nel tardo pomeriggio la Nazionale Italiana Femminile allo stadio “Lanfranchi” di Parma affronterà l’Irlanda nel terzo turno del Women’s Six Nations, partita che sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 e eurosport player. In serata spazio al Guinness Pro14 con le Zebre di coach Bradley che faranno visita all’Ulster, mentre l’Edinburgh ospiterà i Cardiff Blues: entrambi i match, in calendario alle 20.35, saranno trasmessi in diretta su DAZN.

Domenica si aprirà con il Guinness Pro14: Scarlets-Toyota Cheetahs sarà trasmessa in diretta su DAZN alle 14. Il clou della giornata partirà alle 15.20 con “Rugby Social Club” che introdurrà il terzo match dell’Italrugby al Guinness Sei Nazioni 2019 contro l’Irlanda allo Stadio “Olimpico” di Roma. Kick-off alle 16 in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre.

Questo il palinsesto completo:

Sei Nazioni U20 – III giornata – 22.02.19 – ore 19 – diretta app, Youtube e Facebook FIR

Italia U20 v Irlanda U20

Guinness Pro14 – XVI giornata – 22.02.19 – ore 20.35 – diretta DAZN

Ospresy v Munster

Glasgow Warriors v Connacht

Guinness Pro14 – XVI giornata – 22.02.19 – ore 20.55 – diretta DAZN

Leinster v Southern Kings

Guinness Pro14 – XVI giornata – 23.02.19 – ore 14 – diretta DAZN

Benetton Rugby v Dragons

Guinness Sei Nazioni 2019 – III giornata – 23.02.19 – ore 15.15 – diretta DMAX

Francia v Scozia

Guinness Sei Nazioni 2019 – III giornata – 23.02.19 – ore 17.45 – diretta DMAX

Galles v Inghilterra

Women’s Six Nations – III giornata -23.02.19 – ore 19.45 diretta Eurosport 2 e Eurosport player

Italia v Irlanda

Guinness Pro14 – XVI giornata – 23.02.19 – ore 20.35 – diretta DAZN

Ulster v Zebre Rugby Club

Edinburgh v Cardiff Blues

Guinness Pro14 – XVI giornata – 24.02.19 – ore 14 – diretta DAZN

Scarlets v Toyota Cheetahs

Guinness Sei Nazioni 2019 – III giornata – 24.02.19 – ore 16 – diretta DMAX

Italia v Irlanda

