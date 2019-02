Rugby: Italrugby, Ruzza: “Nel rugby moderno in partita sono fondamentali tutti i giocatori in lista gara”

Roma – Giornata di lavoro intenso sul campo per la Nazionale Italiana Rugby che presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma prosegue la marcia di avvicinamento al terzo incontro del Guinness Sei Nazioni 2019 in calendario domenica 24 febbraio alle 16 allo Stadio Olimpico di Roma contro i campioni in carica dell’Irlanda, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre.

“Sarà un match allo stesso tempo duro e interessante – ha dichiarato Tommaso Castello nel consueto incontro con i giornalisti al termine dell’allenamento sul campo – contro una delle squadre più forti al mondo. Di certo il blasone dell’Irlanda non sarà un fattore limitativo: noi giochiamo sempre per vincere ogni partita in cui scendiamo in campo”.

So di non avere disputato la mia miglior partita all’esordio contro la Scozia e nelle settimane seguenti alla prima partita abbiamo lavorato tutti duramente per migliorarci. Nessuno è sicuro del posto in squadra, non ci sono gerarchie. Ognuno deve avere un rendimento altissimo in campo e in allenamento per poter ambire a vestire la maglia della Nazionale” ha concluso il capitano delle Zebre.

“Il focus in tutto quello che facciamo deve essere sempre su noi stessi e sui fattori che possiamo controllare – ha esordito Federico Ruzza – cercando di limitare al minimo i nostri errori. I miei ingressi dalla panchina? Nel rugby di adesso i 23 a lista gara hanno tutti una grande importanza. Con impatti sempre più duri e intensità elevata, chi entra in campo deve essere sempre pronto per dare il proprio apporto e magari provare a dare qualcosa in più in termini di freschezza. In ogni caso, essere nei 23 è sempre un onore. La competizione interna fa bene a tutti e mira ad innalzare il livello in ogni ruolo”.

“L’Irlanda è una squadra che fa dell’intensità del gioco una delle armi migliori. Sarà importante essere cinici e sfruttare tutte le occasioni a nostro favore” ha concluso la seconda linea di Benetton Rugby.

Venerdì alle 14 presso il CPO Giulio Onesti è prevista la conferenza stampa di annuncio formazione dell’Italia che affronterà l’Irlanda.

Com. Stam.