Rugby: Italia U20, cinque cambi nel XV anti Irlanda al Sei Nazioni

Rieti –Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che venerdì alle 19 affronterà i pari età dell’Irlanda allo Stadio “Centro d’Italia” di Rieti, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni di categoria che sarà trasmesso in diretta sull’app, sul canale Youtube e sull’account ufficiale della Federazione Italiana Rugby.

Cinque i cambi nel XV titolare per la partita contro gli irlandesi rispetto all’ultima uscita contro il Galles. Giacomo Da Re partirà estremo, Federico Mori centro e Lorenzo Citton in mediana come numero nove. Novità anche in prima linea con Alongi e Marinello dal primo minuto.

“Giocheremo al centro dell’Italia in uno stadio che ci farà sentire il proprio calore. Nello scorso Sei Nazioni giocammo quasi tutta la partita in inferiorità numerica contro l’Irlanda sfiorando una vittoria in rimonta. Abbiamo voglia di mostrare il nostro valore e, in qualche modo, rifarci di quella partita che per come era stata impostata avremmo meritato di vincere” ha dichiarato Roselli.

Questo il XV che scenderà in campo:

15 Giacomo DA RE (Mogliano Rugby 1969)

14 Edoardo MASTANDREA (Valsugana Rugby Padova)**

13 Matteo MOSCARDI (FEMI-CZ Rovigo)*

12 Federico MORI (Rugby Etruschi Livorno)**

11 Michael MBA (Rugby Casale)**

10 Paolo GARBISI (Mogliano Rugby 1969)**

9 Lorenzo CITTON (Valsugana Rugby Padova)

8 Antoine KOFFI (Kawasaki Robot Calvisano)*

7 Davide RUGGERI (Rugby Como)** – capitano

6 Andrea CHIANUCCI (Toscana Aeroporti I Medicei)

5 Thomas PAROLO (FEMI-CZ Rovigo)**

4 Nicolae Cristian STOIAN (Rugby Anzio)**

3 Filippo ALONGI (I Titani)**

2 Andrej MARINELLO (Ruggers Tarvisium)**

1 Matteo DRUDI (Frascati Rugby Club)**

A disposizione:

16 Marco BONANNI (Florentia Rugby)**

17 Luca FRANCESCHETTO (Rugby Vicenza)**

18 Matteo NOCERA (Fiamme Oro Rugby)*

19 Marco BUTTURINI (Modena Rugby 1965)**

20 Manuel ZULIANI (Rugby Paese)**

21 Gianmarco PIVA (FEMI-CZ Rovigo)*

22 Damiano MAZZA (Kawasaki Robot Calvisano)*

23 Jacopo TRULLA (Valsugana Rugby Padova)**

*è stato membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato

**è attualmente un giocatore in forza all’Accademia FIR Ivan Francescato

