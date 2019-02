Presentata Italia-Ungheria, penultima gara di FIBA World Cup 2019 Qualifiers

Sacchetti: “La pressione fa parte dello sport, i ragazzi sono carichi” PalaOldrini sold out per il ritorno degli Azzurri a VareseUliveto nuovo partner dell’Italbasket

È giusto giocare questa gara sentendo la pressione. Fa parte dello sport. I miei ragazzi sono carichi”. Queste le parole di Meo Sacchetti nella Conferenza di presentazione di Italia – Ungheria, ultima gara casalinga degli Azzurri nelle finestre di Qualificazione a FIBA World Cup 2019.

Nella Sala Estense del Comune di Varese è il CT dell’Italbasket a chiudere la serie di interventi in scaletta, dopo quelli del sindaco Davide Galimberti, dell’assessore allo Sport Dino De Simone, di Antonio “Toto” Bulgheroni, del direttore generale generale Master Group Sport Antonio Santa Maria e del presidente FIP Giovanni Petrucci.

“All’andata l’Ungheria ci ha messo in difficoltà – ricorda Sacchetti -, hanno dei buoni tiratori. È una partita importante, lo sappiamo bene, ma i miei sono giocatori di carattere, una dote che in incontri come questi può risultare più decisiva del talento”.

Ad una vittoria dal Mondiale in Cina, il coach fresco vincitore della Coppa Italia con la Vanoli Cremona torna nella “sua” Varese, dove da giocatore ha trascorso otto stagioni e di cui da domani sarà cittadino onorario con l’evento ‘Romeo e Varese: storia di un grande amore’. “Questa città è stata la culla della pallacanestro. Negli anni ’70 la Pallacanestro Varese ha disputato 10 finali di Coppa dei Campioni, vincendone 5. La storia è una parte importante del nostro sport. E Varese è la storia del basket”.

Cominciato alle ore 13.00, durante il raduno di Varese lo staff tecnico della Nazionale preparerà le partite con Ungheria (22 febbraio, ore 20.15) e Lituania (25 febbraio, ore 19.30 italiane). A disposizione da subito Amedeo Della Valle, che ha raggiunto gli Azzurri già da quest’oggi, mentre gli altri due giocatori dell’Olimpia Milano, Jeff Brooks e Andrea Cinciarini, si aggregheranno dopo la partita di Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv di giovedì 21 febbraio. “Le prime valutazioni spettano allo staff medico – continua Sacchetti – che ci comunicherà come stanno i ragazzi. Poi abbiamo tre giorni per preparare una partita che sappiamo essere importantissima. Qualificati anche se perdiamo? Quello che ho sempre cercato di trasmettere alla squadra è di pensare a una partita alla volta, senza vedere quello che succede sugli altri campi”.

Così il presidente FIP Giovanni Petrucci, seduto al fianco di Antonio Bulgheroni: “E’ stato Toto a chiamarmi per portare l’Italia a Varese per l’ultima gara delle Qualificazioni. È una persona straordinaria. Ringrazio lui e ringrazio Davide Galimberti e Dino De Simone. Siamo felici di essere qui. Atto dovuto, per quello che Varese rappresenta per il basket. Nella pallacanestro di oggi non ci sono Nazionali deboli, spero nello splendido supporto del pubblico”.

Petrucci, insieme al direttore generale Master Group Sport Antonio Santa Maria, ha poi presentato la nuova partnership fra la Federazione Italiana Pallacanestro e Uliveto: “Sono molto contento che Uliveto sia entrata nella nostra famiglia, è una grande azienda che ci accompagnerà per i prossimi due anni”.

A Santa Maria un altro importante annuncio per la partita del 22 febbraio al PalaOldrini di Masnago: “Ci sarà il sold out. Ma non avevamo dubbi, dato che quando lanciammo la prevendita a gennaio, in una settimana furono acquistati più di mille biglietti. Sapevamo dell’interesse che la Nazionale avrebbe suscitato a Varese. Come sempre, noi vogliamo portare nell’evento una spettacolarizzazione che vuole coinvolgere tutti, dal pubblico alla squadra. Sarà una grande serata di sport e diverimento”.

Quella del 22 febbraio sarà la nona volta dell’Italbasket a Varese, la prima ufficiale dopo otto amichevoli (6 vittorie e 2 sconfitte). Così il sindaco Davide Galimberti: “Per tradizione Varese è la città del basket, e il Pala Oldrini il suo tempio. La presenza della Nazionale oggi celebra il nostro orgoglioso rapporto con la pallacanestro, che continua a vivere nei tantissimi giovani che si avvicinano a questo bellissimo sport. La corsa ai biglietti dimostra il calore che accompagnerà l’Italia venerdì sera”.

Gli Azzurri

Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna)

Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

Jeff Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

Andrea Cinciarini (1986, 190, P, A|X Armani Exchange Milano)

Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

Diego Flaccadori (1996, 193, G, Dolomiti Energia Trentino)

Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, Movistar Estudiantes Madrid – Spagna)

Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Happy Casa Brindisi)

Davide Pascolo (1990, 202, A, Dolomiti Energia Trentino)

Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Vanoli Cremona)

Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

Michele Vitali (1991, 196, G, MoraBanc Andorra – Spagna)

Lo Staff

Capo Delegazione: Giovanni Petrucci

Commissario Tecnico: Romeo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Massimo Maffezzoli, Paolo Conti

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Ortopedico: Raffaele Cortina

Medico: Sandro Senzameno

Fisioterapisti: Roberto Oggioni, Francesco Ciallella

Team Director: Roberto Brunamonti

Team Manager: Massimo Valle

Addetto Stampa: Francesco D’Aniello

Addetto ai Materiali: Curzio Garofoli

Il programma

Lunedì 18 febbraio 2019

Ore 13.00 – Inizio raduno

Ore 17.30/19.30 – Allenamento presso Pala Oldrini (aperto al pubblico)

Martedì 19 febbraio 2019

Ore 10.00/12.00 – Allenamento (aperto al pubblico)

Ore 17.30/19.30 – Allenamento (aperto al pubblico)

Mercoledì 20 febbraio 2019

Ore 10.00/12.00 – Allenamento

Ore 17.30/19.30 – Allenamento

Giovedì 21 febbraio 2019

Ore 10.00/12.00 – Allenamento

Ore 17.30/19.00 – Allenamento

Venerdì 22 febbraio 2019

Ore 10.00/11.00 – Allenamento

Ore 20.15 Italia-Ungheria (Pala Oldrini, diretta Sky Sport HD)

Sabato 23 febbraio 2019

Ore 10.00 – Volo Milano-Palanga

Ore 17.30/19.00 – Allenamento presso Svyturio Arena

Domenica 24 febbraio 2019

Ore 09.00/10.30 – Allenamento

Ore 19.30/21.00 – Allenamento

Lunedì 25 febbraio 2019

Ore 11.30/12.30 – Allenamento

Ore 19.30 (ora italiana) Lituania-Italia (Svyturio Arena, diretta Sky Sport HD)

Martedì 26 febbraio 2019

Ore 10.00 – Volo Palanga-Roma

Fine del raduno

