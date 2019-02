PGA Tour: nel Genesis Open quinto titolo per J.B. Holmes, 15° Tiger Woods Nel finale inatteso cedimento di Justin Thomas, quando sembrava avere in mano il successo

J.B. Holmes ha vinto con 270 (63 69 68 70, -14) colpi il Genesis Open (PGA Tour) disputato sul percorso del Riviera CC (par 71) a Pacific Palisades in California dove Tiger Woods si è classificato 15° con 278 (70 71 65 72, -6).

J.B Holmes (dove J.B. sta per John Bradley) 37enne di Campbellsville (Kentucky), ha colto il quinto titolo in carriera effettuando il giro finale in 70 colpi (-1, tre birdie, due bogey) e approfittando dei demeriti di Justin Thomas, secondo con 271 (-13), in giornata nera, il quale ha buttato un successo che sembrava suo con un 75 (+4, tre birdie, cinque bogey, un doppio bogey). Al terzo posto con 272 (-12) Si Woo Kim, al quarto con 273 (-11) Marc Leishman e Rory McIlroy, al settimo con 276 (-8) Adam Scott e al nono con 277 (-7) Dustin Johnson, Jon Rahm e Hideki Matsuyama. Insieme a Woods anche Bryson DeChambeau e Bubba Watson, campione uscente, e in retrovia Phil Mickelson e Sergio Garcia, 37.i con 282 (-2) e Jordan Spieth, 51° con 285 (+1) che per la terza volta in carriera è andato sopra gli 80 colpi (81, +10).

Tiger Woods, piuttosto altalenante, ha effettuato un ottimo terzo giro in 65 (-6), ma ha ceduto nel quarto (72, +1, tre birdie, quattro bogey). Ha detto al termine: “E’ stata una delle mie settimane peggiori sui green. Ho fatto troppi errori e non credo di aver mai preso per sei volte tre putt in una gara. Devo mettere a posto questa parte del gioco prima che inizi il Mexico Championship”. A J.B. Holmes è andato un assegno di 1.330.000 dollari su un montepremi di 7.400.000 dollari.

FRANCESCO MOLINARI RIENTRA NEL WGC MEXICO CHAMPIONSHIP – Francesco Molinari torna in campo nel WGC Mexico Championship, primo torneo stagionale del World Golf Championship in programma da giovedì 21 febbraio a domenica 24 al Club de Golf Chapultepec di Città del Messico con un montepremi di 10.250.000 dollari. In campo anche Tiger Woods e Phil Mickelson, che difende il titolo. Molinari doveva riprendere con il Genesis Open, ma è stato bloccato da un’influenza.

