GOLF PGA Tour: nel Genesis Open gran rimonta di Tiger Woods (14°)

European Tour: il neozelandese Ryan Fox ha vinto l’ISPS Handa World Super 6 Perth

Due giri completati insieme a qualche buca nel terzo per i partecipanti al Genesis Open (PGA Tour) che saranno costretti agli straordinari, tempo permettendo, per completare il torneo nella quarta giornata. Due sole buche giocate per i primi cinque della graduatoria provvisoria: Justin Thomas, leader con “meno 13”, l’australiano Adam Scott, secondo con “meno 12”, Patrick Rodgers e J.B. Holmes, terzi con “meno 11”, e Michael Thompson, quinto con “meno 10”.

Sul percorso del Riviera CC (par 71) a Pacific Palisades in California, nelle sette buche percorse Tiger Woods, 14° con “meno 6”, ha recuperato ben 41° posizioni con una partenza sprint sottolineata dalla sequenza birdie-eagle-birdie-birdie seguita da tre par

Lo precedono, settimi con “meno 8”, Tony Finau (2ª buca), l’inglese Paul Casey (4ª) e il nordirlandese Rory McIlroy (3ª), e sono in decima posizione con “meno 7” Jordan Spieth, Bubba Watson, campione in carica, e lo spagnolo Jon Rahm, tutti fermati alla 4ª. Più indietro Bryson DeChambeau (6ª) e il giapponese Hideki Matsuyama (9ª), 20.i con “meno 5”, Dustin Johnson, 33° con “meno 3” (9ª), Phil Mickelson (6ª) e l’iberico Sergio Garcia (4ª), 48.i con “meno 1”. Il montepremi è di 7.400.000 dollari.

Diretta su GOLFTV -La giornata finale del Genesis Open va in onda in diretta e in esclusiva su GOLFTV, la nuova piattaforma di streaming realizzata da Discovery (per maggiori informazioni www.golf.tv/it) con collegamento domenica 17 febbraio dalle ore 19 alle ore 0,30.

EUROPEAN TOUR: A PERTH TITOLO AL NEOZELANDESE RYAN FOX – Il neozelandese Ryan Fox ha vinto l’ISPS Handa World Super 6 Perth, uno dei tornei innovativi dell’European Tour con formula particolare (54 buche medal, poi match play su sei buche tra i primi 24 in graduatoria) disputato sul percorso del Lake Karrinyup CC (par 72), a Perth in Australia. Approdato alla fase a eliminazione diretta con il quinto posto dopo i tre giri medal, Ryan Fox, 31enne di Auckland, ha ottenuto il primo titolo sul circuito, dopo due sul Challenge Tour, superando in finale lo spagnolo Adrian Otaegui per 3/2. Nella finalina per il terzo posto l’irlandese Paul Dunne ha prevalso su Scott Vincent dello Zimbabwe dopo una buca di spareggio (birdie).

Per accedere all’atto conclusivo Fox ha superato nell’ordine il thailandese Jazz Janewattananond con un birdie alla terza buca supplementare, il norvegese Kristoffer Reitan (1 up) e in semifinale Paul Dunne (1 up). Adrian Otaegui, che ha giocato un turno in più toccato ai classificati dal 9° al 24° posto, ha sconfitto l’australiano Daniel Gale (2 up), lo svedese Per Langfors (2/1), leader dopo 54 buche, l’australiano Min Woo Lee (2 up) e in semifinale Scott Vincent (3/2). Non hanno superato il taglio dopo 36 buche Matteo Manassero, 86° con 145 (73 72, +1), Filippo Bergamaschi, 102° con 146 (73 73, +2), e Guido Migliozzi, 122° con 148 (72 76, +4). A Ryan Fox è andato un assegno di 162.727 euro su un montepremi di un milione di euro.

Com. Stam.