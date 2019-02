BSF2019, l’invasione dei 250 bimbi sulla pista Indoor

250 bimbi allo short trak giovanissimi della Federciclismo con Marco Aurelio Fontana come ispirazione, concludono l’edizione 2019 del Bike Spring Festival. Gloria Oppici, Relazioni Esterne Fiere di Parma: “Una buona edizione. Tutti i campi pratica sono stati apprezzati”

Parma, 17 febbraio 2019 – La presentazione del libro “Le Salite più belle d’Italia” scritto dal Commissario Tecnico della Nazionale di Ciclismo, Davide Cassani in collaborazione con il giornalista sportivo Beppe Conti ha aperto la giornata di chiusura del TOF- Fiere di Parma, accendendo così lo “sprint” finale del #BSF2019.

“Per me la bici è vita. Riesce a darmi sempre tantissimo – dice Cassani – Con Beppe Conti abbiamo pensato ad un libro sulle salite scegliendone 15 che secondo noi sono le migliori d’Italia. Lui le ha commentate con aneddoti sulla storia del ciclismo, io sono salito in sella vivendo tutte le emozioni, pensieri e sensazioni che ci possono essere mentre pedali su di una salita. Ho tolto il numero dalla schiena e ho vissuto questa esperienza come un uomo innamorato del ciclismo. Poi mi sono messo davanti al computer ed ho scritto. Perché le salite? Perché sono l’essenza del ciclismo. Ed il ciclismo è e continua ad essere lo sport di tutti. Al passaggio del Giro d’Italia ci si entusiasma per le grandi imprese che gli atleti sono capaci di mettere a segno ed anche per tutto il contesto: lo spettatore che sceglie di andare a vedere una tappa del Giro d’Italia sceglie una giornata tra amici. Sarà così per l’edizione 2019 del Giro d’Italia dove l’Emila sarà il territorio protagonista. La salita più dura per me? Lo Zoncolan, senza dubbio!” Il CT ha evidenziato poi la metafora tra ciclismo e vita: “Quando sei in bici e fai fatica ad arrivare in cima ad una salita, una volta raggiunta ti godi il paesaggio in vetta ed anche la discesa. E’ come nella vita: raggiungere un obiettivo attraversando la fatica, rende la conquista ancora più bella!”

Alla presentazione del libro sono anche intervenuti i Testimonial Marco Aurelio Fontana e la punta di diamante del Team Bianchi Countervail, nonché promessa azzurra della MTB-XCO, Chiara Teocchi.

Il rider Fontana ha continuato il suo “viaggio” nelle aree espositive del TOF ed ha dato il via alla gara e premiato poi i giovanissimi una volta conclusa. Uno short Trek con numeri da capogiro che ha chiuso le tre giornate di gara sulla pista indoor organizzate dalla Federciclismo (Comitato Regionale Emiliano –Romagnlo, presieduto da Giorgio Dattaro). Ben 250 bimbi oggi hanno letteralmente invaso la pista del #BSF2019 misurandosi tra curve e gimkane per ricevere poi i complimenti da Marco Aurelio Fontana, bronzo olimpico nel 2012, per loro fonte d’ispirazione.

La conclusione della Kermesse che ha visto l’eccellenza negli espositori:

Bici SCOTT Italia, (www.scott-sports.com/), Team Bardiani CSF (www.bardianicsf.com ), Cicli MBM (www.ciclimbm.it), Brinke(www.brinkebike.com ), GMA Italia Srl (www.gmashop.it ) , BIOTEX®, (https://www.biotex.it/), oltre alla presenza, al fianco di Marco Aurelio Fontana, di grandi ciclisti come: i campioni Francesco Moser, Felice Gimondi eVittorio Adorni. Il CT Davide Cassani, i giovani di talento del Team Bardiani –CSF, Luca Covili e Manuel Senni, il tre volte campione italiano marathon, Juri Ragnoli, nonché portacolori dello Scott Racing Team e Paola Gianotti, ciclista di endurance che detiene il Guinness World Record come donna più veloce al mondo ad aver circumnavigato il globo in bici in 144 giorni; anche la partecipazione del giornalista sportivo, Beppe Contiche ha presentato il suo libro: “Fausto Coppi. Il primo dei più grandi”.

In evidenza la continua collaborazione tra Fiere di Parma e Federciclismo che, anche in questa edizione, all’organizzazione delle gare sulla pista indoor si unisce quella dei due convegni formativi “Sicurezza e Performance” e “La comunicazione digitale e social applicata al mondo del turismo, eventi e outdoor”. Due momenti significativi che hanno visto l’intervento di, Stefano Bonaccini, governatore della Regione Emilia Romagna al fianco del Presidente della FCI, Renato Di Rocco e del vice, Daniela Isetti.

Gloria Oppici, Relazione Esterne Fiere di Parma, ha così commentato la chiusura del TOF “Una buona edizione. I numeri li analizzeremo domani ma siamo soddisfatti. Sono format di Fiera nuovi e sappiamo che c’è ancora tanto da fare ma la strada è giusta. I campi pratica, dalla bike al Golf, sono stati molto apprezzati così come gli incontri culturali con la presentazione di libri e proposte da parte di personaggi competenti. Davide Cassani oggi ha presentato il suo libro mentre, Marco Aurelio Fontana, il testimonial correva anche nell’ultima giornata, sulla pista bike per premiare poi i giovanissimi che hanno partecipato allo Short Trek”.

