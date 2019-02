Saracena Volley Accademy, bilancio dell’attività giovanile

Giro di boa dei campionati giovanili ed è tempo di primi bilanci per l’attività della Saracena Volley Accademy, il progetto della Saracena Volley che punta a favorire, da un lato l’avvicinamento dei giovani allo sport e, dall’altro, la valorizzazione del proprio vivaio.

Sono cinque i tornei a cui le atlete della Saracena Volley Accademy stanno prendendo parte in questa stagione. Le giocatrici allenate dallo staff tecnico composto da Agata Licciardello, Alberto Limberger, Fracieli Limberger e Filippo Bongiovanni stanno disputando i campionati provinciali di under 18, under 16, under 14 e under 13 femminile, under 14 maschile con ottimi risultati.

La massima formazione giovanile guida imbattuta il campionato di under 18. Alla fine del girone di andata la squadra è riuscita ad imporsi in maniera netta nelle nove gare fin qui disputate e si appresta ad affrontare, da prima della classe, il girone di ritorno.

Nell’ottica del progetto della Saracena Volley Accademy la società si propone anche la valorizzazione dei talenti siciliani e, per questo, ha avviato delle proficue collaborazioni con diverse società dell’Isola. Così nella formazione under 18, accanto alle atlete del vivaio Saracena, militano alcune delle migliori promesse del volley siciliano.

Questo il roster impegnato nel massimo torneo giovanile: Ilenia Agnello, Noemi Agnello, Gloria Anastasi, Gaia De Marco (Agren Fly Volley Marsala), Arianna Giannone (Agren Fly Volley Marsala), Fabiana La Monica, Chiara Lisciandro, Giorgia Miceli (Pallavolo Augusta), Angela Milazzo, Carla Pezzinga, Chiara Raffaele, Martina Spanò e Desirè Tumeo.

Campionato di vertice anche per la formazione under 16 che, nella fase a gironi, ha concluso il proprio cammino imbattuta con 24 punti in otto partite e senza mai cedere parziali alle avversarie.

La formazione giovanile della Saracena Volley sarà adesso impegnata nella seconda fase, decisiva per l’accesso alla finale provinciale.

Questo il roster: Ilenia Agnello, Debora Bongiovanni, Giuliana Fazio, Fabiana La Monica, Chiara Lisciandro, Luna Leone, Gloria Marino, Angela Milazzo, Giorgia Privitera (Alus Volley Mascalucia), Rachele Privitera (Alus Volley Mascalucia) e Pia Vivaldi (Ricc Volley Brolo).

Positivo il cammino fin qui svolto anche dalla matricola under 14 che, attualmente, occupa il secondo posto nel proprio girone provinciale di qualificazione. Il gruppo, eccezion fatta per il capitano Debora Bongiovanni (2005 e atleta della rappresentaviva provinciale), annovera nel roster giovanissime allieve di prima esperienza agonistica: Azzurra Aiello, Debora Bongiovanni, Asia Cafarelli, Angela Cannavò, Marta Forti, Beatrice Germanò, Chiara Giardiniere, Valeria Isgrò, Sofia Lembo, Luna Leone e Rosamaria Scarcella.

La Saracena Volley Accademy è anche impegnata nel campionato provinciale under 13 femminile (inizio torneo domenica 17 febbraio 2019). Queste le giovanissime atlete: Azzurra Aiello, Sofia Benedetti, Alessia De Pasquale, Chiara Giardiniere, Valeria Isgrò, Giulia La Monaca, Martina Lembo, Luna Leone, Francesca Natoli, Victoria Olivo, Elena Pino e Rosamaria Scarcella.

Accanto alle formazioni femminili, la Saracena Volley è impegnata anche nel settore giovanile maschile con l’under 14 affidata al prof. Filippo Bongiovanni e formata da promettenti atleti pattesi tutti alla prima esperienza agonistica.

Questo il roster: Thomas Abate, Mattia Ballato, Gabriele Cappadona, Giovanni Casella, Nicola Casella, Giosuè Di Blasi, Mattia Di Stefano, Giovanni Merlo e Mattia Spinella.

“Esprimo la mia soddisfazione per i risultati ottenuti da tutte le compagini giovanili – ha affermato il presidente Luca Leone. Prosegue l’impegno della Saracena Volley nel promuovere la pallavolo sul territorio e valorizzare i giovani talenti siciliani. Abbiamo investito in questi anni sul settore giovanile puntando su tecnici di comprovata esperienza anche internazionale. In questa stagione, in particolare, abbiamo ampliato il progetto della Saracena Volley Accademy avviando delle proficue collaborazioni con blasonate società pallavolistiche siciliane al fine di concretizzare gli obiettivi che la società si è posta per la crescita dei propri giovani atleti. In quest’ottica – ha concluso Luca Leone – fondamentali per crescita di società e movimento pallavolistico sono l’impegno profuso per l’avvio di un progetto con le scuole del territorio, in particolare con l’istituto comprensivo di Gioiosa Marea e la partecipazione al campionato Volley S3”.

Com. Stam.

Angela Milazzo