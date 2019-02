Rugby: TOP12, la presentazione della XV giornata di campionato

Roma – La quindicesima giornata del TOP12 potrebbe in qualche modo rompere l’equilibrio in vetta alla classifica.

Alle 15 di oggi è in calendario il primo big match di giornata con l’anticipo tra Fiamme Oro e Kawasaki Robot Calvisano: il XV di Guidi ha bisogno di una vittoria per alimentare le proprie chance play-off (quarto posto distante sette lunghezze), mentre i gialloneri hanno una ghiotta opportunità per staccare Valorugby e Rovigo e conquistare momentaneamente il primato in solitaria. Alle 18 il match tra Viadana e Mogliano con obiettivi per entrambe le squadre che rispetto all’avvio di stagione sono cambiati: rispettivamente a quota 25 e 26 punti in classifica, una sconfitta non sarebbe un toccasana in chiave salvezza (il Valsugana, undicesimo, è a sette lunghezze dal XV di Frati).

I riflettori del quindicesimo turno domenica alle 15 – con tutte le altre partite in contemporanea – saranno puntati allo Stadio “Battaglini” di Rovigo dove i Bersaglieri padroni di casa ospiteranno il Valorugby – ormai non più sorpresa di campionato ma solida realtà – in una partita che sa quasi di spareggio per il primato: entrambe le squadre a quota 53 (come il Calvisano impegnato oggi a Roma) hanno l’obiettivo puntato sul bottino pieno. Da questo incontro potrebbe giovarne l’Argos Petrarca Rugby, impegnato a Verona in un testa-coda con l’esito per niente scontato: gli scaligeri hanno iniziato a trovare una continuità di prestazioni che li ha portati al momento al di fuori della zona retrocessione. Mirino puntato sulla zona salvezza per il Valsugana che, distante quattro punti dal Verona, tra le mura amiche ospiterà il Toscana Aeroporti I Medicei per cercare di agguantare il decimo posto in campionato. Chiuderà la giornata il match tra il Lafert San Donà e la Lazio che, fanalino di coda, tenterà di giocarsi tutte le carte a disposizione per accorciare il gap – in termini di punteggio in classifica – con le dirette concorrenti alla lotta per non retrocedere.

Tutte le partite saranno visibili sull’app e sul canale Youtube FIR con FEMI-CZ Rovigo – Valorugby disponibile anche sull’account Facebook FIR.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DI CAMPIONATO

TOP12 – XV giornata – ore 15 – 16.02.19 – diretta app e Youtube FIR

Fiamme Oro Rugby v Kawasaki Robot Calvisano

TOP12 – XV giornata – ore 18 – 16.02.19 – diretta app e Youtube FIR

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969

TOP12 – XV giornata – ore 15 – 17.02.19 – diretta app e Youtube FIR

Verona Rugby v Argos Petrarca Rugby

Valsugana Rugby Padova v Toscana Aeroporti I Medicei

Lafert San Donà v S.S. Lazio Rugby 1927

TOP12 – XV giornata – ore 15 – 17.02.19 – diretta Facebook, app e Youtube FIR

FEMI-CZ Rovigo v Valorugby Emilia

Ultime dai campi:

Fiamme Oro Rugby v Kawasaki Robot Calvisano

Fiamme Oro Rugby: D’Onofrio G.; Cornelli, Vaccari, Forcucci, Bacchetti; Biondelli, Marinaro; Caffini, Cristiano (cap.), Favaro, McCarthy, Fragnito; Iacob, Moriconi, Zago

A disposizione: Kudin, Mariotttini, Iovenitti, D’Onofrio U., De Marchi, Seno, Buscema, Gabbianelli

All. Guidi

Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa (cap); Van Zyl, G.-Panceyra, De Santis, Bruno; Pescetto, Casilio; Vunisa, Martani, Casolari; Andreotti, Van Vuren; Leso, Manfredi,Morelli

A disposizione: Luccardi, Brarda, Gavrilita, Cavalieri, Venditti, Koffi, Semenzato, Balocchi.

All. Brunello

Arb. Giuseppe Vivarini (Padova)

AA1 Emanuele Tomò (Roma), AA2 Leonardo Masini (Roma)

Quarto Uomo: Gianluca Bonacci (Roma)

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969

Rugby Viadana 1970: Apperley, Spinelli, Menon, Ormson (cap.), Corcoran, Di Marco, Gregorio, Tupou, Ferrarini, Ruffolo, Guillemain, Devodier, Garfagnoli, Silva, Denti Ant.

A disposizione: Ribaldi, Breglia, Novindi, Chiappini, Moreschi, Bronzini, Pavan, Gelati

All. Frati

Mogliano Rugby 1969: Da Re; D’Anna, Pavan, Zanatta, Guarducci; Jackman, Fabi; Bocchi, Corazzi (Cap.), Mengotti; Baldino, Caila; Cincotto, Ferraro, Di Roberto

a disposizione: Ceccato, Michelini, Zoldan, Carraretto, Gubana, Gallimberti, Facchini

All. Cavinato

Arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto Uomo: Tommaso Battini (Bologna)

Lafert San Donà v S.S. Lazio Rugby 1927

Lafert San Donà: Owen; Reeves, Iovu, Schiabel, Falsaperla; Lyle, Petrozzi; Derbyshire (cap), Zuliani, Bacchin G.; Riedo, Sutto; Thwala, Nicotera, Ceccato.

A disposizione: Zanusso, Dal Sie, Ros, Stander, Menconi, Catelan, Bertetti, Pratichetti

All. Green

S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Borzone, Vella, Coronel; Di Giulio, Ceballos, Albanese; Bruno (cap); Ercolani, Giancarlini; Blessano, Duca; Santana, Baruffaldi, Cafaro.

A disposizione: Amendola, Corcos, Pettinari, Pagotto, Bonavolontà D., Lo Sasso, Bonavolontà F. Santoro.

All. Montella

Arb. Marius Mitrea (Udine)

AA1 Stefano Bolzonella (Cuneo), AA2 Carlo Pastore (Belluno)

Quarto Uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo)

Verona Rugby v Argos Petrarca Rugby

Verona Rugby: Mortali; Zanon, Pavan, Quintieri, Cruciani T.; McKinney, Cruciani M.; Bernini, Salvetti (cap), Zanini; Groenewald, Ulufanua; Cittadini, Delfino, D’Agostino.

A disposizione: Furia, Silvestri, Greef, Signore, Zago, Rossi, Contri, Geronazzo

All. Grant Doorey

Argos Petrarca Rugby: Ragusi; Leaupepe, Riera, Benettin, Fadalti; Menniti Ippolito (cap.), Su’a; Trotta, Manni, Conforti; Cannone, Galetto; Mancini Parri, Cugini, Rizzo.

A disposizione: Braggiè, Santamaria, Scarsini, Gerosa, Goldin, Francescato, Zini, De Masi

All. Marcato

Arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Matteo Giacomini Zaniol (Treviso)

Valsugana Rugby Padova v Toscana Aeroporti I Medicei

Valsugana Rugby Padova: Roden; Rigutti, Dell’Antonio A, Beraldin, Kurimudu; Sartor, Benetti; Ferraresi, Sironi, Baldelli; Turcato, Scapin M.; Paparone, Pivetta (cap.), Varise.

A disposizione: Michielotto, Cesaro, Trevisan, Liut, Maso, Scapin R., Rossi, Lisciani

All. Roux

Toscana Aeroporti I Medicei: Cornelli; Mattoccia, Lupini, Rodwell, McCann; Newton, Rorato; Greef, Cosi, Boccardo; Minto, Grobler; Montivero, Giovanchelli, De Marchi.

A disposizione: Battisti, Broglia, Zileri, Cemicetti, Bottacci, Esteki, Lubian, Cerioni.

All. Presutti

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1 Andrea Piardi (Brescia), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

FEMI-CZ Rovigo v Valorugby Emilia

FEMI-CZ Rovigo: Barion, Cioffi, Antl, Borin; Chillon, Piva; Ferro (cap.), Lubian, Vian; Canali, Nibert; Pavesi, Momberg, Rossi.

A disposizione: Cadorini, Brugnara, D’Amico, Mantovani, Venco, Halvorsen, Loro, Visentin.

All. Properzi

Valorugby Emilia: Farolini (cap); Costella, Paletta, Vaega, Gennari; Rodriguez, Panunzi; Amenta, Rimpelli, Mordacci; Du Preez, Balsemin; Du Plessis, Gatti, Muccignat.

A disposizione: Manghi, Bordonaro, Braglia, Dell’Acqua, Messori, Favaro, Marzocchi, Fusco.

All. Manghi

Arb. Luca Trentin (Lecco)

AA1 Stefano Pennè (Lodi), AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto Uomo: Marco Borraccetti (Forlì)

Com. Stam.