GOLF PGA Tour: Genesis Open a Rilento, Thomas e Scott leader, Woods 55°

European Tour: nell’ISPS Handa World Super 6 Perth si assegna il titolo in match play Procede a rilento il Genesis Open (PGA Tour) che si sta svolgendo sul percorso del Riviera CC (par 71) a Pacific Palisades in California, dove non è stato portato a termine il secondo giro e con alcuni concorrenti che non sono neanche partiti completato il primo.

Sono in vetta alla classifica provvisoria con “meno 10” Justin Thomas, fermato alla buca 12, e l’australiano Adam Scott, stoppato alla 11, mentre Tiger Woods naviga a metà classifica, 55° con meno 1” alla 12. In terza posizione J.B. Holmes, con “meno 9” (9ª), leader dopo un turno, e in quarta con “meno 7” Luke List (15ª) e Jordan Spieth, rimasto al palo dopo il 64 iniziale. Al settimo posto con “meno 5” lo spagnolo Jon Rahm (13ª), al 14° con “meno 4” Bryson DeChambeau (13ª), al 23° con “meno 3” il nordirlandese Rory McIlroy (12ª) e al 72° con il par l’iberico Sergio Garcia (13ª). Non sono partiti il giapponese Hideki Matsuyama, anch’egli 72°, Phil Mickelson, 90° con “+1”, e Dustin Johnson, 108° con “+2”.

Nelle buche giocate Justin Thomas ha segnato sette birdie e due bogey e Adam Scott sei birdie e un bogey (-5 per entrambi). In altalena Tiger Woods con un eagle, due birdie e quattro bogey, che ha detto: “E’ curioso, ma con questo campo ho un rapporto di odio-amore. Ci ho giocato da ragazzo con mio padre e da pro non vi ho mai vinto un torneo esprimendomi veramente bene una volta sola. E’ un tracciato difficile in cui devi sempre colpire la palla nel modo giusto e con dei green impegnativi, specie nello stato attuale”. Il montepremi è di 7.400.000 dollari.

EUROPEAN TOUR: A PERTH SI ASSEGNA IL TITOLO IN MATCH PLAY – Si è esaurita la prima fase dell’ISPS Handa World Super 6 Perth, uno dei tornei innovativi dell’European Tour con formula particolare (54 buche medal, poi match play su sei buche) che ha definito i 24 concorrenti, i primi della graduatoria, ammessi a disputarsi il titolo a eliminazione diretta. Sul percorso del Lake Karrinyup CC (par 72), a Perth in Australia, a sorpresa ha concluso in prima posizione con 206 (71 71 64, -10) Per Langfors, 24enne svedese di Langjum senza titoli nel circuito, davanti all’irlandese Paul Dunne, al norvegese Kristoffer Reitan, e all’australiano Brad Kennedy (207, -9). Al quinto posto con 208 (-8) il giapponese Yuta Ikeda, il belga Thomas Pieters e i neozelandesi Gareth Paddison e Ryan Fox. Questi otto hanno avuto accesso direttamente al secondo turno, mentre gli altri 16 disputeranno il primo. E’ stato necessario uno spareggio tra gli undici giocatori al 15° posto con 209 (-7) per assegnare i dieci posti disponibili ed è stato eliminato l’inglese Tom Murray. Sono usciti al taglio dopo 36 buche Matteo Manassero, 86° con 145 (73 72, +1), Filippo Bergamaschi, 102° con 146 (73 73, +2), e Guido Migliozzi, 122° con 148 (72 76, +4). Il montepremi è di 1.600.000 dollari australiani (1.000.000 di euro).

