Ultimo turno della Serie A prima della pausa per la Coppa Italia. Scende in campo anche la Serie B

Serie A: ultimo turno prima della pausa per la Coppa Italia. Occhi puntati sui campi di Vicenza e Padova; Milano in trasferta a Cittadella mentre Ferrara e Torino cercano punti per g

La Serie A si appresta a vivere l’ultimo turno di campionato prima della pausa della Coppa Italia. Giornata che promette sicure emozioni con Vicenza-Verona e Padova-Asiago a solleticare il palato degli appassionati dell’inline. La capolista Milano rende visita al Cittadella rinfrancato dalla vittoria nel derby mentre Ferrara (in casa contro Monleale) e Torino, che ospita il Civitavecchia, sono alla ricerca dei 3 punti che potrebbero garantire un posto praticamente certo ai playoff.

Ad aprire le danze, alle 18.00, saranno la seconda e la quarta in classifica, Vicenza e Verona entrambe a punti nel turno precedente. Sul parquet del Pala Ferrarin di Vicenza (sede designata per la Superfinal di Coppa Italia dei gg 1-2 e 3 marzo 2019) sarà partita vera fra due squadre in forma e “bisognose” di punti: Diavoli per restare in scia del Milano ed il Cus per provare ad accorciare ancora sul Padova nella (disperata) rincorsa al terzo posto. Il pronostico pende dalla parte dei padroni di casa ma il Verona, nel bene e nel male, ha di recente spesso e volentieri sovvertito i pronostici della vigilia.

Seguono a ruota (ore 18.30) altre due formazioni che cercheranno il bottino pieno dei 3 punti: Ferrara e Monleale reduci da due brucianti sconfitte nella tredicesima giornata; gli estensi del Presidente Melandri arrivano da una striscia negativa di tre gare (culminata nel 14-0 di Milano) ma si affidano all’ostica superficie del Buriani dove hanno raccolto 12 dei loro 15 punti in classifica; se Ferrara sembra saper vincere solo tra le mura amiche, i numeri ci dicono anche che Monleale è decisamente “squadra da trasferta” avendo conquistato ben 10 dei propri 13 punti lontano dal Pala Massa, casa dei Falchi allenati da Max Zagni.

Una squadra che non cambia il proprio rendimento casa/trasferta è senza dubbio il Milano Quanta, finora mai sconfitto in stagione in nessuna competizione, che alle 19 farà visita ad un Cittadella “ringalluzzito” dalla inaspettata vittoria nel derby con Padova. Improbabile che Facchinetti e soci riescano a fermare la corsa dei meneghini ma potrebbe essere una gara meno scontata di quanto possano far pensare i 28 punti che separano i due club in classifica. Sempre alle 19.00 sarà anche l’ora del primo ingaggio fra Real Torino e Snipers Civitavecchia con i piemontesi di coach Zurek pronti ad accaparrarsi l’intera posta in palio dopo aver battuto, a domicilio, il Monleale nel turno precedente. Per Civitavecchia, tornata a -8 dalla quota salvezza, una ennesima “ultima chiamata” per provare a restare attaccata “con le unghie” alla speranza di permanenza in serie A. Per i laziali sarà fondamentale poter recuperare gli assenti della gara precedente, fra tutti il portiere titolare Loffredo. Per Torino solito “rebus formazione” legato al duplice impegno “ghiaccio-inline” che accompagna settimanalmente la formazione piemontese.

Saranno Padova ed Asiago a mandare i titoli di coda sulla quattordicesima giornata di campionato; alle 21, al Pala Raciti, “fantasmi” e “vipere” sono chiamati ad un pronto riscatto dopo i pesanti stop nei rispettivi derby contro Cittadella e Vicenza; Padova deve assolutamente riprendere a macinare punti per non vedersi rosicchiare altro terreno da Verona mentre Asiago, che in trasferta non esprime il suo miglior hockey, è chiamato a rialzare la testa dopo la batosta subita 7 giorni or sono ad opera di Roffo & C. Qualche assenza nel roster di Padova (Rosso e Pace) e una costante imperscrutabilità delle prestazioni degli asiaghesi rendono ancora più difficile un pronostico in una gara che all’andata creò non pochi malumori e le prime “crepe” nella società altopianese. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per far sì che la gara, fra due delle più giovani formazioni del campionato, risulti piacevole e aperta a qualsiasi risultato.

Tutti gli incontri del campionato di Serie A saranno trasmessi in diretta streaming su Youtube (Hockey Inline FISR).

Serie A

Il programma della 14ma giornata (sabato 16 febbraio):

Ore 18:00 Diavoli Vicenza – Cus Verona (arbitri Soraperra L. e Soraperra S.)

Ore 18:30 Ferrara Hockey – Monleale Sportleale (Monferone e Zoppelletto)

Ore 19:00 HP Cittadella – Milano Quanta (Ferrini e Gufler S.)

Ore 19:00 Real Torino – Snipers Civitavecchia (Chiodo e Spada)

Ore 21:00 Ghosts Padova – Asiago Vipers (Marri e Mancina)

La classifica: Milano Quanta punti 39; MC Control Diavoli Vicenza 36; Ghosts Padova 27; Cus Verona Zardini Etichette 21, Asiago Vipers 17, Ferrara Warriors 15; Monleale Sportleale e Real Torino 13, HP Cittadella 11; Snipers Tecnoalt Civitavecchia 3.

Torna in pista la serie B, per la giornata n.2 della Seconda Fase che già sabato scorso, in un campionato davvero equilibrato, ha regalato le prime sorprese. I match di cartello sono senza dubbio quelli che si giocano tra Piacenza e Modena (con Piacenza vincitrice di misura in entrambi i precedenti stagionali) e tra Roma e Riccione, appaiate in classifica, con i Mammuth smaniosi di sfruttare il fattore casalingo per allungare sulla formazione romagnola capitanata dall’esperto Fabrizioli. Chiudono il programma di giornata le sfide tra “profondo est e profondo ovest” (Tergeste-Torrepellice) e tra Castelli Romani e Libertas Forlì con triestini e forlivesi, al comando dei rispettivi gironi, che godono dei favori del pronostico.

Serie B – 8a giornata (sabato 16 febbraio):

Girone C

Lepis Piacenza – Invicta Skate Modena;

Castelli Romani – Libertas Forlì;

Classifica: Libertas Forlì (6)*punti 8; Lepis Piacenza (5) punti 6; Invicta Skate Modena (1) punti 4; Castelli Romani (0) punti 0.

Girone D

Mammuth Roma – Corsari Riccione;

Tergeste Tigers – Old Style Torrepellice;

Classifica: Tergeste Tigers (5) punti 8; Old Style TP (1) punti 4; Corsari Riccione (3) e Mammuth Roma (3) punti 3.

*Tra parentesi i punti ereditati dalla prima fase



