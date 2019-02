Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina ospita Aci Bonaccorsi per proseguire la corsa playoff

Archiviata la straordinaria vittoria in trasferta di Pozzallo che ha regalato alla Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina un importante vantaggio nella lotta ai playoff, domenica 17 febbraio la formazione giallorossa affronterà l’Aci Bonaccorsi per la diciottesima giornata del girone Sud della serie D.

Con cinque match alla fine della stagione regolare l’obiettivo dei giallorossi è quello di fare più punti possibili per ottenere un buon posto nella griglia della postseason, a partire dall’incontro con gli acesi. Al momento la Nuova Pallacanestro è terza in classifica a pari punti con Grottacalda (grazie agli scontri diretti) e con quattro punti di vantaggio e il 2-0 a favore nei confronti di Pozzallo, formazione attualmente quinta, posizione al di fuori della zona playoff. Saranno infatti le prime quattro le formazioni che si giocheranno la C Silver ma alcuni scontri diretti in calendario potrebbero cambiare i piazzamenti finali.

All’andata Messina si impose 78-69 in trasferta, ma al PalaRussello nonostante lo score stagionale che vede gli ospiti al penultimo posto con solo sei punti sarà una partita da prendere con le pinze. I catanesi sono infatti reduci dalla terza vittoria stagionale contro una squadra di buon livello come l’Olympia Canicattì, ottenuta grazie alla prestazione super diMazzerbo (23,1 punti di media), autore di 43 punti. Come tutte le formazioni del gironeanche Aci Bonaccorsi si è rinforzata, sotto le plance è arrivato il nuovo pivot Russo, ex bandiera di Acireale e conosciuto in riva allo Stretto per aver militato nell’Amatori e nel Basket School. Nel gruppo bianconero spicca l’esperienza del quarantunenne Scerra (10.1 di media) e di Fraticelli (5,0) assieme a un gruppo di giovani interessanti come Cacciato(17,5), Corallo (8,2) e i vari Agostino, Corbo, Licciardello e Spampinato.

Palla a due per Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina – Aci Bonaccorsidomenica 17 febbraio alle ore 18:00 al PalaRussello di Messina con ingresso gratuito,arbitreranno Luca Beccore e Giuseppe Ferrara di Messina (ME).

Aggiornamenti durante la partita sulla pagina Facebookhttps://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

Com. Stam.