BSF2019, L’EDIZIONE STELLARE!

L’edizione 2019 del Bike Spring Festival – TOF, dal 15 al 17 febbraio, è davvero stellare. Molti i testimonial delle due ruote tra cui il Bronzo Olimpico MTB, Marco Aurelio Fontana.

Di qualità gli espositori: da Scott Italia a Cicli MBM, passando per Brinke Bike, Biotex®, GMA e Team Bardiani CSF. La pista Indoor di 700 metri sarà il terreno ideale per bike test e gare a calendario FCI che firma anche i workshop dedicati alle bici.

Parma, 15/17 febbraio 2019 – Dal 15 al 17 febbraio arriva l’unico l’evento B2C in Italia: il TOF – Fiere di Parma. Il Padiglione 2 è dedicato esclusivamente alla bici con l’edizione 2019 del Bike Spring Festival. L’inaugurazione del TOF, in programma venerdì 15 febbraio ore 12.30 al Pad. 3, oltre alla presenza di Antonio Cellie, CEO Fiere di Parma ci sarà anche Giorgio Palmucci, presidente ENIT.

Innovazione e tecnologia – L’eccellenza degli Espositori

La “Flotta” di Bici SCOTT Italia (www.scott-sports.com/) invaderà il #BSF2019 e l’occasione è unica per poter testare le bici Scott Italia, grazie al supporto dei propri dealers, sulla pista indoor di 700 metri in terra battuta. Inoltre, Venerdì 15 febbraio, dalle ore 16.00, ci sarà anche il portacolori dello SCOTT Racing Team, il tre volte campione italiano marathon, Juri Ragnoli, azzurro della specialità e fiore all’occhiello di tutto il movimento.

C’è anche il Team italiano più giovane, vera e propria fucina di talenti italiani nel mondo: è il Team Bardiani CSF (www.bardianicsf.com) che, per una solida fiducia con #BSF2019 –TOF Fiere di Parma, rinnova la collaborazione grazie al supporto del title sponsor CSF-Inox alla Kermesse italiana di bici.

Il giovane talento portacolori del Team, Luca Covili, sarà presente all’inaugurazione del TOF il 15 febbraio.

Anche Cicli MBM (www.ciclimbm.it ) il “Must” a due ruote dove artigianalità e design sono completamente “Made in Italy”, ha scelto, per il secondo anno consecutivo, il Bike Spring Festival con le sue e-bike che dal 2016 sono sul mercato come prodotto alto di gamma.

Presente, inoltre, il brand di Desenzano del Garda Brinke (www.brinkebike.com) che, dal 2012 grazie alla sua attenzione alla sostenibilità, si è imposto sul mercato con le bici elettriche. Al #BSF2019 ci sarà si potrà testare XFR+, l’eMTB top di Gamma Brinke.

Spazio all’azienda GMA Italia Srl (www.gmashop.it ) , leader dell’importazione e distribuzione in Italia di bici a pedalata assistita dei brand Matra, Solex e Easybike che al Bike Spring Festival potranno essere testati. L’azienda è inoltre distributore anche di Zenec, brand tedesco leader nel settore intrattenimento e navigazione per auto e camper.

C’è molto di più. Il padiglione 2 del Bike Spring Festival, sarà arricchito dalla presenza, per la prima volta, di BIOTEX®,(https://www.biotex.it/) marchio altamente tecnico di abbigliamento intimo sportivo e dalla mission inconfondibile: “Una passione, una missione, una scelta”. Tra i suoi prodotti Top: WIN Technology, la nuova linea esternabile termica (ciclismo MTB e Strada) per le basse temperature; LINEA POWERFLEX WARM, l’intimo a contatto con la pelle altamente isolante e traspirante e la TECNOLOGIA 3D CAPTURE DI BIOTEX, che permette grazie alla singolare struttura interna delle fibre a forma di alveolo, di trattenere il proprio calore corporeo riducendo la superficie di contatto tra pelle e tessuto.

I Testimonial che tutto il mondo ci invidia

Marco Aurelio Fontana, il bronzo olimpico della MTB-Cross Country a Londra 2012 , è il Testimonial dell’eccellenza perché esprime ai massimi livelli il concept della seconda edizione del Travel Outdoor Fest- Bike Spring Festival. Anche per Lui “non la meta ma il viaggio come bagaglio ineguagliabile di esperienza di vita“. Il biker sarà presente al TOF, sabato 16 febbraio dalle 11.00 alle 17.00. Non solo. Per coinvolgere ed emozionare direttamente il visitatore all’insegna del “padalare per divertirsi mettendo alla prova se stessi”, domenica 17 sulla pista indoor al Padiglione 2, sarà possibile pedalare insieme a lui.

Dalle 12.00 alle 14.00 dello stesso giorno, la pista indoor sarà occupata per la gara Short Track giovanissimi, a cura della Federciclismo, che avrà una testimonial davvero speciale: Chiara Teocchi, punta di diamante del Team Bianchi Countervail.

Ed ancora. Alle ore 11.30, di venerdì 15 febbraio, il campione dalle 273 vittorie e recordista dell’ora, Francesco Moser terrà a battesimo l’apertura della pista indoor di 700 metri in terra battuta. Moser sarà poi presente, alle 12.30, all’inaugurazione del TOF (Pad.3), insieme ai giovani di talento del Team Bardiani –CSF, Luca Covili e Manuel Senni. All’inaugurazione anche il giornalista sportivo Beppe Conti, esperto in racconti e aneddoti del ciclismo ed il vice presidente Vicario della Federazione Ciclistica Italiana, Daniela Isetti. Nell’occasione, Beppe Conti presenterà il suo libro “Fausto Coppi. Il primo dei più grandi”. Dopo l’inaugurazione, i vini della cantina del campione trentino Francesco Moser incontreranno, per una degustazione, i cibi e i sapori di Parma.

Dalle ore 15.30, il tre volte campione italiano marathon, Juri Ragnoli, nonché portacolori dello Scott Racing Team, testerà la pista e pedalerà con tutti gli appassionati (Pad.2).

Sabato 16 febbraio, i campioni Vittorio Adorni e Felice Gimondi saranno i “testimonial” della gara MTB/XCE per Esordienti, Allievi e juniores (dalle ore 17.00 Pad.2). Alla gara, a calendario Federciclismo, interverrà, inoltre, Renato Di Rocco, presidente della Federazione Ciclistica Italiana.

E’ poi la volta di Paola Gianotti, classe 1981, ciclista di endurance, motivational coach e scrittrice. Detiene il Guinness World Record come donna più veloce al mondo ad aver circumnavigato il globo in bici in 144 giorni, ad aver pedalato per i 48 Stati degli Stati Uniti in 43 giorni e ad aver attraversato il Giappone in bici in 9 giorni. Questo il programma della ciclista presente sabato 16 febbraio: alle 14.30 allo stand Arca (Pad.5). Dalle ore 15.30 insieme ai campioni Adorni e Gimondi, visiterà il TOF.Alle ore 16.30 al padiglione 2, interverrà presso lo stand Fiab per la campagna sociale “Io rispetto il ciclista”.

Workshop e presentazioni – AL #BSF2019 si sale in…cattedra!

Grazie alla continua e proficua sinergia tra Fiere di Parma e Federazione Ciclistica Italiana, all’interno del TOF c’è la possibilità di partecipare a workshop dedicati alla bici con temi fondamentali come la sicurezza.

La giornata dedicata ai Convegni a cura della Federciclismo è sabato 16 febbraio (Pad.4 Sala Agora)

La comunicazione digitale e social applicata al mondo del turismo, eventi e outdoor”(ore 10.30-13.30)

Suddiviso in due parti, il convegno inizia con una formativa a cura di Alberto Monteverdi, docente e Consulente Gruppo Len, Head of Digital Area Italia, come didattica sui Social Media e sulle applicazioni della comunicazione digitale in ambito turismo attrattività, turismo accoglienza, sport community. Il successivo dialogo a Tavola Rotonda, si snoderà grazie alla condivisione della propria esperienza da parte di Enrico Maria Corno, giornalista esperto di outdoor ed organizzatore di eventi in ambito sportivo. La seconda parte del workshop dedicata alla costruzione della professionalità e delle competenze, sarà introdotta da Daniela Isetti, Vice Presidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana, affiancata da Marco Pavarini, Clinic4, organizzatore del Giro d’Italia U23. Attesi inoltre, gli approfondimenti su “Master Scuola di Blog” con focus sulla modalità di comunicazione negli eventi ciclistici a cura di Marco Gherardi e Marco Pavarini ed il “Corsi Coni Point a Parma” a firma di Rita Piazza.

“Sicurezza e Performance” (ore 17.00). Tra i relatori il Prefetto, Roberto Sgalla e il Prof. Giorgio Guidetti, Presidente della Società Italiana di Vestibologia. Atteso l’intervento del campione parmigiano, Vittorio Adorni.

Il convegno, organizzato dal Comitato Regionale Emiliano Romagnolo della Federazione Ciclistica Italiana, in collaborazione con la Polizia di Stato, in particolare con la Polizia Stradale e con la Società

Italiana di Vestibologia, ha l’obiettivo di valutare l’efficacia, in termini di sicurezza e performances nella conduzione dei veicoli a due ruote ed in particolare della bicicletta, di un metodo di training mirato sulle capacità di controllo volontario e riflesso dei “movimenti oculari rapidi di riflessione”.

Il convegno si propone inoltre di affrontare il tema di una sana e corretta alimentazione dell’atleta.

I relatori del convegno rappresentano il “plus” sul territorio nazionale nelle loro competenze: il Prefetto Roberto Sgalla, Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato; il Prof. Giorgio Guidetti, Presidente della Società Italiana di Vestibologia; il Dott. Gianfranco Beltrami, Direttore del poliambulatorio Fitness Center di Parma e noto Nutrizionista ed il grande campione di ciclismo, nonché iridato nel 1968, Vittorio Adorni. Presente, inoltre, il commentatore televisivo ed ex Campione di Volley Andrea Lucchetta, che presenterà l’iniziativa di abilità e performance “il sogno di Brent”.

Domenica 17 febbraio, dalle ore 10.30 alle ore 11.30 Davide Cassani, coordinatore tecnico delle Nazionali di ciclismo, presenterà ilsuo libro “Le salite più belle d’Italia” scritto in collaborazione con Beppe Conti. La presentazione è inserita nello Spazio “Viaggi, incontri e racconti, si svolgerà al Pad. 3.

La Pista Indoor di 700 metri in terra battuta – Il gioiello di #BSF2019 – Calendario Gare

Dopo il successo dell’edizione 2018, torna la pista Indoor del #BSF2109 – TOF che dal 15 al 17 febbraio, al Padiglione 2 di Fiere di Parma, sarà teatro di test-bike e gare.

Tre giorni di sfide, a calendario Federazione Ciclistica Italiana, si alternano sulla pista Indoor:

Venerdì 15 febbraio Cicloamatori MTB/XCE – Dalle 17.00 alle 18.30

Sabato 16 febbraio MTB/XCE Esordienti/allievi/Junior –Dalle 15.30/ alle 17.00

Domenica 17 febbraio Short Track per giovanissimi – Ore 12.00

Premiazioni alle ore 14.00

Al Pad. 2 del #BSF2019 anche FIAB PARMA con l’iniziativa “SmontaBici” per conoscere la tua bici divertendoti.

