Rugby: Italia U20, i 25 Azzurrini per preparare la sfida all’Irlanda

Roma – Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la lista dei venticinque giocatori convocati per il raduno di Rieti, in calendario da domenica 17 a venerdì 22 febbraio.

Due i nuovi volti inseriti nella rosa rispetto alla lista dei convocati per il Galles: Andrea Zambonin in seconda linea e Cristian Lai come esttemo. Gli Azzurrini, dopo la vittoria in Scozia all’esordio e la sconfitta nel secondo turno contro il Galles, si ritroveranno nel capoluogo di provincia laziale per preparare il terzo match del Sei Nazioni Under 20 contro l’Irlanda in programma venerdì 22 febbraio alle 19 allo stadio “Centro d’Italia” di Rieti, partita che sarà trasmessa in diretta sull’account Facebook, sull’app e sul canale Youtube ufficiale della Federazione Italiana Rugby.

Questa la lista dei giocatori convocati:

Piloni

Filippo ALONGI (I Titani)**

Luca FRANCESCHETTO (Rugby Vicenza)**

Matteo NOCERA (Fiamme Oro Rugby)*

Tallonatori

Matteo DRUDI (Frascati Rugby Club)**

Niccolò TADDIA (FEMI-CZ Rovigo)**

Andrej MARINELLO (Ruggers Tarvisium)**

Seconde Linee

Thomas PAROLO (FEMI-CZ Rovigo)**

Nicolae Cristian STOIAN (Rugby Anzio)**

Andrea ZAMBONIN (Rangers Rugby Vicenza)**

Flanker/n.8

Andrea CHIANUCCI (Toscana Aeroporti I Medicei)

Antoine KOFFI (Kawasaki Robot Calvisano)*

Angelo MAURIZI (Unione Rugby L’Aquila)**

Davide RUGGERI (Rugby Como)** – capitano

Manuel ZULIANI (Rugby Paese)**

Mediani di mischia

Lorenzo CITTON (Valsugana Rugby Padova)

Gianmarco PIVA (FEMI-CZ Rovigo)*

Mediani di Apertura

Giacomo DA RE (Mogliano Rugby 1969)

Paolo GARBISI (Mogliano Rugby 1969)**

Centri

Damiano MAZZA (Kawasaki Robot Calvisano)*

Federico MORI (Rugby Etruschi Livorno)**

Matteo MOSCARDI (FEMI-CZ Rovigo)*

Ali/Estremi

Cristian LAI (7 Fradis Rugby)**

Edoardo MASTANDREA (Valsugana Rugby Padova)**

Michael MBA (Rugby Casale)**

Jacopo TRULLA (Valsugana Rugby Padova)**

*è stato membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato

**è attualmente un giocatore in forza all’Accademia FIR Ivan Francescato

Com. Stam.