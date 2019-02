ZS Group Messina, contro il CUS Catania arriva il sesto successo consecutivo

La ZS Group Messina supera il Cus Catania per 78-70 e conquista la dodicesima vittoria in campionato, sesta consecutiva, che la proietta a quota 24 punti in classifica, a due lunghezze del quartetto formato da Orlandina Lab, Alcamo, OrSa Barcellona e Torrenovese, che inseguono la capolista Ragusa.

La vittoria ottenuta con il CUS Catania è arrivata al termine di una gara condotta sin dalle prime battute. Gli scolari hanno giocato con sicurezza per tre quarti di gara, raggiungendo anche un vantaggio di 21 lunghezze nel secondo periodo (39-18) e all’inizio dell’ultimo quarto (66-45). Poi un po di nervosismo e qualche battuta a vuoto dei giallorossi permette ai ragazzi di Guadalupi di risalire fino al -6 (76-70), ma ormai i giochi sono belli e fatti e Messina porta a casa il successo n.12 in campionato. Quattro i giocatori in doppia cifra: Mazzullo (18), Nino Sidoti (16), Kolev (13) e Fathallah (11). Per il CUS Catania in grande evidenza l’under Ruggero Elia, top scorer del match con 27 punti. In doppia cifra anche Lo Faro (10).

La ZS Group Messina Inizia col giusto piglio la sfida, piazzando un 9-0 firmato Kolev, Mazzullo e Black. I cinque punti consecutivi di Elia e il canestro di Di Mauro riportano sotto gli etnei (9-7). La Basket School risponde con un break di 10-0 propiziato da Kolev, Nino Sidoti e Mazzullo (19-7). Corselli fa 2/2 ai liberi e poi mette altri due punti per il 19-11. Il lay up di Black fissa il punteggio sul 21-11 al 10’. Nel secondo periodo, dopo il canestro iniziale di Elia, allunga sul +14 (27-13) con Mazzullo, Corazzon e Black. I messinesi hanno la gara in mano, nonostante le giocate di Arena e Di Mauro, che risponde alla bomba di Fathallah. Kolev, Mazzù e la tripla di Korazzon regalano il massimo vantaggio ai padroni di casa (39-18). Il primo tempo si conclude con il canestro di Lo Faro (41-23). La terza frazione è più equilibrata, Elia tiene in linea di galleggiamento i suoi, Messina con Nino Sidoti e Mazzullo mantiene un vantaggio di 20 punti. Tre canestri consecutivi di Elia destano il CUS Catania (49-35), la ZS Group risponde con Mazzullo, Mazzù e due triple di Fathallah (61-43). Alla penultima sirena Messina mantiene il vantaggio di 18 lunghezze dopo i canestri di Vasta e Fathallah (63-45). Il quarto finale inizia con la bomba del nuovo entrato Scimone (66-45). Sul nuovo +21 la squadra di Pippo Sidoti e Francesco Paladina si rilassa un attimo, i cussini iniziano a difendere più forte e con un break di 11-0 confezionato da Elia (6) e Lo Faro (5) si riportano sul -10 (66-56). I messinesi si innervosiscono per alcuni mancati fischi arbitrali, ma è Nino Sidoti, con le sue ficcanti penetrazioni, a tenere a bada gli avversari. Così la ZS Group Messina gestisce il vantaggio, a giochi ormai fatti Cuccia porta a- 6 i suoi, ma il solito Nino Sidoti fissa il risultato finale sul 78-70. Domenica prossima la squadra peloritana affronterà Torrenova al PalaTorre, in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per conquistare un piazzamento più favorevole nella griglia dei playoff.

ZS Group Messina – CUS Catania 78-70

Parziali: 21-11, 20-12 (41-23), 22-22 (63-45), 15-25

ZS Group Messina: Knezevic, Sidoti N. 16, Olivo, Sidoti A., Kolev 13, Balck 6, Scimone 3, Mazzù 6, Fathallah 11, Corazzon 5, Mazzullo 7. Allenatore: Francesco Paladina

CUS Catania: Lo Faro 10, Arcidiacono, Vasta 7,Cuccia 3, Corselli 8,Di Mauro 6, Elia 27, Dinicola 2, Arena 7, Monastra, Fichiera, Tracinà. Allenatore: Giuseppe Guadalupi

Arbitri: Filesu di Chiaromonte Gulfi e Giunta di Ragusa

Note: Uscito per 5 falli Arena.

Com. Stam.