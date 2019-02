Rugby: TOP12: Calvisano, Rovigo e Valorugby restano insieme al comando

Roma – La quattordicesima giornata del TOP12 vede il terzetto di testa del massimo campionato mantenere il passo: sul neutro di Parma il ValoRugby Emilia passa agevolmente contro il Valsugana Rugby Padova, fermato per 38-7, mentre il Kawasaki Robot Calvisano passeggia in casa contro il Lafert San Donà, costretto a una resa senza appelli per 61-14. Più sofferta la vittoria con bonus che la Femi-CZ Rovigo coglie nel derby veneto in trasferta sul campo del Mogliano, costretto alla resa per 17-25.

Dietro al trio di testa, i Campioni d’Italia dell’Argos Petrarca Padova si mantengono in scia grazie al successo interno contro il Rugby Viadana, ma al XV di Andrea Marcato – vittorioso per 17-6 – sfugge il punto di bonus che li porta a quattro punti di distanza dalle prime della classe.

Perdono invece terreno e vedono allontanarsi la zona play-off le Fiamme Oro Rugby, che cadono nel finale a Firenze ad opera dei Toscana Aeroporti I Medicei: i gigliati vincono 27-21, conquistano il bonus e consolidano il sesto posto in classifica mentre i poliziotti di Guidi sono ora a sette punti dal quarto posto.

In chiave salvezza, successo importante per la matricola Verona nella sfida diretta contro la Lazio: a Roma, gli scaligeri vincono 31-35, conquistano il bonus e risalgono al decimo posto, scavalcando il Valsugana, mentre le aquile capitoline, a fondo classifica, portano comunque a casa due punti che permettono loro di continuare a sperare.

TOP12 – XIV giornata

Toscana Aeroporti I Medicei v Fiamme Oro Rugby 27-21 (5-1)

ValoRugby Emilia v Valsugana Rugby Padova 38-7 (5-0)

Mogliano Rugby 1969 v Femi-CZ Rovigo 17-25 (0-5)

Argos Petrarca Padova v Rugby Viadana 1970 17-6 (4-0)

Lazio Rugby 1927 v Verona Rugby 31-35 (2-5)

Kawasaki Robot Calvisano v Lafert San Donà 62-14 (5-0)

Classifica: Kawasaki Robot Calvisano, Femi-CZ Rovigo e ValoRugby Emilia punti 53; Argos Petrarca Padova 49; Fiamme Oro Roma 42; Toscana Aeroporti I Medicei 35; Mogliano Rugby 1969 26; Rugby Viadana 1970 e Lafert San Donà 25; Verona Rugby 21; Valsugana Rugby Padova 18; Lazio Rugby 1927 17

Prossimo turno – XV giornata

16.02 – ore 15.00

Fiamme Oro v Kawasaki Robot Calvisano

17.02 – ore 15.00

Lafert San Donà v Lazio Rugby 1927

Verona Rugby v Argos Petrarca Padova

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969

Femi-CZ Rovigo v ValoRugby Emilia

Valsugana Rugby Padova v Toscana Aeroporti I Medicei

TABELLINI

Padova, Argos Arena – Imp. Sportivi Memo Geremia – Domenica 10.02.2019

TOP12, XIV GIORNATA

Argos Petrarca Rugby v Rugby Viadana 1970 17 – 6 (17-3)

Marcatori: p.t. 2’ m. Leaupepe tr Menniti-Ippolito (7-0); 31’ c.p. Ormson (7-3), 34’ m. Leaupepe tr Menniti-Ippolito (14-3), 40’ drop Menniti-Ippolito (17-3); s.t. 46’c.p. Ormson (17-6)

Argos Petrarca Rugby: Ragusi (73’ Benettin); Leaupepe, Bettin, Riera, Coppo (51’ De Masi); Menniti-Ippolito, Su’a (70’ Francescato); Trotta, Lamaro (41’ Manni), Conforti; Gerosa (47’ Cannone), Saccardo (cap.); Scarsini (76’ Polliero), Cugini (70’ Santamaria), Rizzo.

All. Andrea Marcato

Rugby Viadana 1970: Apperley; Spinelli, Menon, Ormson (cap.), Corcoran (51’ Giovannini); Di Marco (65’ Pavan G.), Gregorio (59’ Ribaldi); Ferrarini, Moreschi, Ruffolo (61’ Tupou), Chiappini, Gelati (65’ Guillemain), Garfagnoli (56’ Breglia), Silva (59’ Bacchi), Denti Ant. (56’ Novindi)

All.Filippo Frati

Arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1: Elia Rizzo (Ferrara) AA2: Gianmarco Toneatto (Udine)

Quarto Uomo: Matteo Giacomini Zaniol (Treviso)

Cartellini: al 51’ giallo a Moreschi (Rugby Viadana 1970), al 79’ giallo a Chiappini (Rugby Viadana 1970), al 79’ giallo a Conforti (Argos Petrarca Rugby)

Calciatori: Menniti-Ippolito (Argos Petrarca Rugby) 2/2, Ormson (Rugby Viadana 1970) 2/2

Note: giornata umida e fredda, circa 3 gradi, vento assente e leggera pioggia, terreno in perfette condizioni. Presenti 650 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Argos PetrarcaRugby 4; Rugby Viadana 1970 0

Man of the Match: Angelo Leaupepe(Argos Petrarca Rugby)

Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” – domenica 10 febbraio 2019

Top 12, XIV giornata

Mogliano Rugby v Femi-CZ Rovigo 17-25

Marcatori: pt. 5′ m. Majstorovic, n.tr. Mantelli (0-5); 11′ c.p. Jackman (5-3); 14′ m. Majstorovic, tr Mantelli (3-12); 22′ m. Ferraro, tr. Jackman (10-12); 32′ m. Ferro n.tr. Mantelli (10-17);38′ m. De Lorenzi tr. Jackman (17-17); st. 62′ m. Canali ntr Mantelli (17-22); 75′ cp. Chillon (17-25)

MOGLIANO RUGBY 1969: Facchini; D’Anna (43′-53′ Michelini), Pavan, Zanatta, Guarducci; Jackman, Fabi; Bocchi, Corazzi (Cap.) (57′- 62′ per sangue Carraretto), Baldino; Delorenzi (66′ Mengotti), Caila; Cincotto (53′ Michelini), Ferraro, Di Roberto

all.: Cavinato

FEMI-CZ ROVIGO: Antl; Barion, Majstorovic (41′ Visentin), Angelini (66′ Loro), Cioffi, Mantelli, Chillon; Halvorsen (73′ Nibert), Lubian, Vian; Canali, Ferro (cap.); D’Amico (65′ Pavesi), Cadorini (41′ Momberg), Brugnara (75′ Rossi)

all: Casellato

Arb. Bottino (Roma)

AA1 Angelucci (Livorno); AA2 Franco (Udine)

Quarto Uomo: Merendino (Udine)

Cartellini: 41′ giallo Cincotto (Mogliano Rugby 1969); 62′ Giallo a Bocchi (Mogliano Rugby 1969)

Calciatori: Jackman ¾ (Mogliano Rugby 1969); Mantelli 3/6 (Femi-CZ Rovigo), Chillon 1/1 (Femi-CZ Rovigo)

Note: Pomeriggio coperto e moderatamente freddo, terreno di gioco in buone condizioni, circa 900 spettatori. Osservato un minuto di silenzio all’inizio della gara per la scomparsa dell’amico e per molti anni fisioterapista del Club biancoblù, Giovanni Scilla.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 0; Femi-CZ Rovigo 5

Man of the match: Ferro (Femi-CZ Rovigo)

Parma, Stadio Lanfranchi – domenica 10 febbraio 2019

Top12 XIV giornata

Valorugby Emilia v Valsugana Rugby Padova 38-7 (33-7)

Marcatori:p.t. 2’ m.Costella tr Gennari (7-0), 8’m.Balsemin tr Gennari (14-0), 11’m.Rodriguez tr Gennari (21-0), 16’ m.Paparone tr Roden (21-7), 25’m.Vaega tr Gennari (28-7), 30’m.Rimpelli (33-7); s.t. 75’ m.Du Preez (38-7).

Valorugby Emilia: Farolini (cap) (75’Colli); Costella, Paletta, Vaega, Gennari; Rodriguez, Panunzi (41’ Fusco); Amenta (74’ Manghi), Rimpelli, Mordacci (72’Messori); Balsemin (45’ Du Preez), Dell’Acqua; Du Plessis (66’ Bordonaro), Gatti (75’ Tedeschi), Gatica (65’ Muccignat).All. Manghi

Valsugana Rugby Padova: Roden; Rigutti (56’ Lisciani), Beraldin, Dell’Antonio A, Kurimudu; Sartor (71’ Rossi), Benetti (72’ Scapin L); Ferraresi, Sironi, Baldelli; Scapin R(68’Maso), Turcato (44’ Liut); Paparone (71’Trevisan), Pivetta (cap), Varise (65’ Michielotto). All. Roux

Arb.: Liperini (Livorno)

AA1Boaretto (Rovigo), AA2Sergi (Bologna)

Quarto Uomo: Battini (Bologna)

Cartellini:-

Calciatori: Gennari (Valorugby Emilia) 4/6, Roden (Valsugana Rugby Padova) 1/1

Note: Spettatori 500 circa. Giornata nuvolosa, 7°.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5, Valsugana Rugby Padova 0

Man of the Match: Mordacci (Valorugby Emilia)

Firenze, Ruffino Stadium “Mario Lodigiani” – domenica 10 febbraio

TOP12, XIV giornata

Toscana Aeroporti I Medicei v Fiamme Oro Rugby 27 – 21 (17–14)

Marcatori: p.t. 11’ m Vaccari tr Buscema (0-7); 22’ m Mattoccia (5-7); 32’ m Broglia (10-7); 34’ m Marinaro tr Buscema (10-14); 40’ m Lupini tr Cornelli (17-14); s.t. 44’ cp Cornelli (20-14); 59’ m Bacchetti tr Buscema (20-21); 77’ m Cosi tr Basson (27-21);

Toscana Aeroporti I Medicei: Cerioni (cap.) (65’ Basson), McCann, Rodwell, Lupini, Mattoccia; Cornelli, Esteki; Greeff, Boccardo, Cosi; Pierini (11’ Cemicetti), Minto; Montivero (69’ Battisti), Broglia (61’ Giovanchelli), Schiavon.

All. Presutti, Basson

Fiamme Oro Rugby: Biondelli; D’Onofrio G., Vaccari, Gabbianelli, Bacchetti; Buscema (60’ Cornelli), Marinaro; De Marchi (54’ Caffini), Cristiano (cap.), Bianchi; McCarthy, Fragnito (58’ D’Onofrio); Iacob (61’ Vannozzi), Moriconi (54’ Kudin), Zago

All. Guidi

Arb. Trentin (Lecco)

AA1 Bertelli (Brescia), AA2 Imbrìaco (Bologna)

Quarto Uomo: Borracetti (Forlì)

Cartellini: 25’ giallo a McCann (Toscana Aeroporti I Medicei); 41’ giallo a Cemicetti (Toscana Aeroporti I Medicei); 75’ giallo a Kudin (Fiamme Oro Rugby); 76’ giallo a Bianchi (Fiamme Oro Rugby)

Calciatori: Cornelli (Toscana Aeroporti I Medicei) 2/4; Buscema (Fiamme Oro Rugby) 3/3; Basson 1/1

Note: nuvoloso, circa 16°. Campo in buone condizioni. Spettatori circa 800.

Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 5; Fiamme Oro Rugby 1

Man of the Match: Duccio Cosi (Toscana Aeroporti I Medicei)

Roma, “CPO” Giulio Onesti – Sabato 10.02.2019

TOP12, XIV GIORNATA

S.S. Lazio Rugby 1927 v Verona Rugby 31-35 (14-22)

Marcatori: p.t. 2’ m. Cruciani T. (0-5), 9’ m. Signore tr Mortali (0-12), 27’ m. Duca tr Ceballos (7-12), 30’ cp Mortali (7-15), 32’ m. Borzone tr Ceballos (14-15), 35’ m. Buondonno tr Mortali (14-22) s.t. 42’ drop Ceballos (17-22), 52’ cp Mortali (17-25), 60’ cp Mortali (17-28), 65’ m. Bonifazi tr Ceballos (24-28), 73’ m. tecnica Verona (24-35), 77’ m. Ercolani tr Ceballos (31-35)

S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Bonavolontà F.; Coronel, Lo Sasso (45’ Vella); Borzone; Ceballos, Bonavolontà D. (66’ Brui); Bruno; Filippucci (cap),Corcos (40’ Ercolani);Duca (74’ Freydell), Blessano (50’ Giancarlini); Bolzoni (50’ Santana),Baruffaldi, Cafaro (74’ Amendola)

All. Montella

Verona Rugby: Mortali; Buondonno, Pavan (79’ Contri), Quintieri; Cruciani; McKinney, Cruciani (66’ Navarra); Riccioli (cap) (66’ Bernini); Rossi, Salvetti; Signore (65’ Zanini), Groenewald; Cittadini (67’ Greef), Silvestri (78’ Delfino), D’Agostino (75’ Furia)

All. Ansell

Arb. Giuseppe Vivarini (Padova)

AA1: Vincenzo Schipani (Benevento) AA2: Franco Rosella (Roma)

Quarto Uomo: Paolo Paluzzi (Roma)

Calciatori: Michele Mortali (Verona Rugby) 5 /6, Ignacio Ceballos (S.S. Lazio Rugby 1927) 4/4

Note: giornata fredda e soleggiata. Spettatori presenti circa 950.

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 2; Rugby Verona 5

Man of the Match: Leonardo Quintieri (Verona Rugby)

Calvisano, Pata Stadium – Domenica 10 Febbraio 2019

TOP12 XIV giornata

Kawasaki Robot Calvisano v Lafert San Donà (61-14)

Marcatori: p.t.1’ m. Andreotti t. Lane (7-0); 3’ m. Panceyra t. Lane (14-0); 16’ m. Luccardi t. Lane (21-0); 27’ m. Luccardi t. Lane (28-0); 37’ m. Zdrilich t. Chiesa (35-0); s.t.45’ m. Balocchi n.t. (40-0); 52’ m. Venditti t. Chiesa (47-0); 58’ m. Luccardi t. Chiesa (54-0); 65’ m. Iovu t. Owen (54-7); 74’ m. Riedo t. Owen (54-14); 78’ m. Venditti t. Chiesa (61-14)

Kawasaki Robot Calvisano:Chiesa (cap); Bruno; Panceyra (50’ Susio); De Santis; Balocchi; Lane (33’ Dal Zilio, 63’ Casilio); Casilio (53’ Consoli); Casolari; Zdrilich (56’ Van Vuren); Martani; Venditti; Andreotti (56’ Cavalieri); Gavrilita (53’ Brarda); Luccardi (63’ Morelli); Fischetti (53’ Biancotti);

All.Brunello

Lafert San Donà:Biasuzzi (4’ Owen); Crisantemo; Iovu; Schiabel (66’ Bertetti); Reeves; Gentili (57’ Balzi); Petrozzi; Jack; Zuliani; Menconi; Riedo; Stander (57’ Ros); Thwala (53’ Nicotera); Dal Sie (66’ Sutto); Zanusso (cap) (53’ Pasqual);

All. Craig Green

Arb.: Bolzonella (Cuneo)

AA1 Pennè (Milano) AA2 Pastore (Genova)

Quarto Uomo: Locatelli (Bergamo)

Cartellini: /

Calciatori: Lane(Kawasaki Robot Calvisano) 4/4; Chiesa (Kawasaki Robot Calvisano) 3/4; Owen (Lafert San Donà) 2/2

Note: giornata nuvolosa, 8° circa, campo umido. Circa 800 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Kawasaki Robot Calvisano 5 – Lafert San Donà 0

Man of the Match: Matteo Luccardi (Kawasaki Robot Calvisano)

