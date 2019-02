Rugby: FIR e Honda Italia, firmato accordo di sponsorizzazione

La Federazione Italiana Rugby e Honda Motor Italia hanno ufficializzato oggi la sottoscrizione di un accordo di Sponsorizzazione per l’intera durata del 2019.

L’accordo è stato siglato allo Stadio Olimpico di Roma dal Presidente della FIR Alfredo Gavazzi e dal Direttore Genarale di Honda Motor Italia Simone Mattogno e vedrà la Casa automobilistica nipponica fregiarsi del titolo di Sponsor Ufficiale della Nazionale Italiana Rugby per l’intera durata dell’accordo.

Nobiltà, lealtà, senso di responsabilità, rispetto dell’avversario, spirito di sacrificio, altruismo, impegno, gioco di squadra, coraggio: questi sono da sempre i valori che contraddistinguono lo sport del Rugby. Valori nei quali anche Honda crede e nei quali si riconosce pienamente. Il Rugby, che attrae sempre di più giovani ed appassionati in tutta Italia, ha il merito di promuovere uno stile di vita sano sia dentro che fuori l’ambito sportivo. E il Torneo del Sei Nazioni rappresenta la migliore occasione possibile per far apprezzare al vasto pubblico rugbistico il nuovo Honda CR-V Hybrid. Giunto alla sua quinta generazione, il SUV di punta di Casa Honda arriva per la prima volta in Europa in versione ibrida. Dotato della nuova tecnologia i-MMD, il CR-V Hybrid è in grado di scegliere autonomamente fra tre modalità di guida – EV, ibrida e motore – coniugando dinamicità, consumi ridotti e livelli di emissioni ai vertici della categoria. Un primo passo verso l’obiettivo di Honda di commercializzare, entro il 2025, oltre il 70% della gamma con propulsori alternativi.

A margine della sottoscrizione dell’accordo, che prevede la fornitura di 24 automobili ai dirigenti ed ai tecnici della FIR, il Presidente Federale Gavazzi e il CT della Squadra Nazionale Maschile Conor O’Shea hanno ritirato la propria autovettura Honda, caratterizzata con il logo federale, presso lo stand del nuovo Partner Automotive allestito all’interno del Terzo Tempo Peroni Village al Parco del Foro Italico.

“Honda è da sempre simbolo di eccellenza in ambito automobilistico– ha dichiarato il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi – e siamo felici di poter accogliere un marchio tanto prestigioso nel panel degli sponsor federali. Nell’anno che porta alla Rugby World Cup giapponese del prossimo settembre – ha aggiunto il Presidente federale –la scelta di una delle aziende più iconiche del panorama industriale del Sol Levante di legarsi alla Federazione Italiana Rugby conferma come il rugby italiano sia positivamente percepito, in campo e fuori, non solo in Italia ma in tutto il mondo”.

Alle parole del Presidente Gavazzi replica Simone Mattogno: “Siamo orgogliosi di poter essere Sponsor Ufficiale della Nazionale italiana Rugby e del 6 Nazioni, Torneo prestigioso che attrae milioni di appassionati. E’ un’occasione unica per noi in un momento importante e strategico per l’azienda. Stiamo infatti introducendo il nuovo CR-V ibrido, vettura globale, che di fatto inaugura il percorso di elettrificazione della gamma fino al 2025. Siamo convinti che l’accostamento tra il nostro brand e la FIR possa darci grandi soddisfazioni in termini di visibilità ed interesse”.

