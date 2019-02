Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina, difficile trasferta sul campo del Pozzallo

Trasferta difficile per la Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina che domenica 10febbraio affronterà il forte Pozzallo nel match valido per la diciassettesima giornata del girone Sud della serie D.

Nell’ultimo turno Messina ha giocato soltanto metà gara contro Comiso, per via della sospensione della partita dovuta al furto nello spogliatoio degli arbitri e ora riprenderà la sua marcia in campionato contro un avversario temibile. La formazione giallorossa ha steccato le ultime due trasferte contro il San Luigi Acireale e Caltanissetta e l’avversario di turno non è certamente quello ideale per ricominciare a vincere lontano dal PalaRussello.

La formazione ragusana, che punta ha un campionato di vertice, è partita dalla riconfermato del blocco della scorsa stagione nei quali spicca la fisicità del pivot Cascone (11,5 punti di media) e l’esuberanza fisica delle ali Distefano (14,8) e Rizzo (19), duo che ha fatto le fortune di Santa Croce Camerina, formazione arrivata in serie C grazie ai punti della coppia di esterni. Perso il colpo di mercato, il play ex Gela Giovanni Occhipinti, la dirigenza pozzallese è intervenuta sul mercato con l’acquisto della guardia ex Milazzo Papazov, che nelle tre gare disputate viaggia a 25 di media. Completano il roster a disposizione di coach Paternò il capitano Agnello Modica, la guardia Modica e il pivot senegalese Ba.

Palla a due per Azzurra Pozzallo – Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina domenica 10febbraio alle ore 18:00 alla palestra della scuola “Amore” di Pozzallo, arbitreranno Luca Massari di Chiaramonte Gulfi (RG) e Salvatore Arbace di Ragusa (RG).

Aggiornamenti durante la partita sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

Com. Stam.