Sfide a due ruote sulla pista indoor Al #BSF2019 la pista indoor aspetta la tua corsa! Ecco il calendario Gare

Parma – E’ il gioiello del Bike Spring Festival. E’ indoor per test-bike e divertimento grazie a curve, rampe e gimcane. La sua struttura in terra battuta e la sua conformazione è per permettere a tutti di mettersi alla prova e far uscire il Biker che c’è in ognuno di noi.

Dopo il successo dell’edizione 2018, torna la pista Indoor del #BSF2109 – TOF che dal 15 al 17 febbraio, al Padiglione 2 di Fiere di Parma, sarà teatro di test-bike e gare.

Tre giorni di sfide, a calendario Federazione Ciclistica Italiana, si alternano sulla pista Indoor:

Venerdì 15 febbraio Cicloamatori MTB/XCE – Dalle 17.00 alle 18.30

Sabato 16 febbraio MTB/XCE Esordienti/allievi/Junior –Dalle 15.30/ alle 17.00

Domenica 17 febbraio Short Track per giovanissimi – Ore 12.00

Premiazioni alle ore 14.00

Tra i premi, Biotex®, azienda leader dell’abbigliamento intimo tecnico sportivo con 100% ricerca e sviluppo italiano (https://www.biotex.it/) ha scelto la Canotta Classica a rete. Un classico dell’intimo tecnico sportivo, un capo storico del ciclismo, indossato da campioni italiani che hanno lasciato il segno nella storia e nel cuore di ognuno di noi.

La canotta a rete a trama larga è estremamente traspirante, espelle il sudore e mantiene il corpo sempre asciutto anche nelle giornate più intense di allenamento. Grazie alla leggerissima trama a rete realizzata al 100% in Polipropilene Btx e alle cuciture piatte, l’intimo tecnico garantisce una grande libertà di movimento assicurando un completo “no odor effect” essendo antibatterica. La canotta è performante e funzionale, studiata per avere una vestibilità perfetta. Che sia un portafortuna questo premio, per la nuova generazione di appassionati delle due ruote, certi che sapranno fare ancora meglio!

Non solo. Al #BSF2019, il Testimonial d’eccezione, il rider azzurro, bronzo a Londra2012, Marco Aurelio Fontana, non vede l’ora di testare la pista e di farlo insieme ad altri bikers. L’appuntamento con lui è per:

Domenica 17 febbraio – Pedalata con Marco Aurelio Fontana (in mattinata)

Durante tutta la manifestazione #BSF2019, la pista indoor apre alle ore 9.30. E’ possibile testare le bici negli orari in cui la pista indoor non è occupata dalle gare indicate sopra. Per farlo ecco alcune semplici regole: Porta il Casco, Ricordati pedali e scarpe, porta con te il documento di identità, ricordati di iscriverti al punto di registrazione all’interno del Pad. 2.

