Rugby: Italrugby, Parisse: “Contro il Galles gioco propositivo e voglia di riscatto”

Roma – Un cielo limpido ed una giornata dal sapore primaverile hanno fatto da contorno al Captain’s Run dell’Italia allo Stadio Olimpico di Roma che nella giornata di domani alle 17.45 sarà il teatro della seconda sfida dell’Italrugby al Guinness Sei Nazioni 2019 contro il Galles, match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre a partire dalle 17.05.

“Dopo una sconfitta il clima tendenzialmente nell’immediato è negativo. Noi non ci accontentiamo di una buona prestazione – ha dichiarato Sergio Parisse nella consueta conferenza stampa a chiusura dell’allenamento di rifinitura odierno – ma andiamo a caccia delle vittorie. Già da lunedì l’aria era diversa: più positivi sicuramente. Ho fatto i complimenti alla squadra al termine dell’allenamento di martedì per la voglia, l’entusiasmo e la resilienza mostrata”.

“All’esterno si parla molto del gruppo in modo negativo: si guarda solo ai risultati e, da un certo punto di vista, può essere legittimo. Noi che viviamo dall’interno la situazione posso dire che non è tutto negativo e che la squadra ha una grande voglia di riscatto e di mostrare il proprio valore in campo. Vogliamo essere padroni del gioco nel match contro il Galles, cosa che non è successa in Scozia, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo concesso troppo possesso agli scozzesi. Abbiamo commesso anche alcuni errori in fase difensiva. Domani vogliamo attaccare e mostrare un gioco propositivo: non è nelle nostre intenzioni passare un pomeriggio a difendere”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA

“In passato ci sono stati giocatori dell’Italia che hanno fatto cose eccezionali con questa maglia. Abbiamo dimostrato al mondo che siamo in grado di battere grandi squadre. Ci sono Nazionali che sono lontane dal nostro livello: meritiamo di essere al Sei Nazioni. In questo gruppo è cambiata la mentalità, come dimostrano anche i risultati delle due franchigie” ha concluso il capitano azzurro.

Roma, Stadio Olimpico – sabato 9 febbraio 2019

Guinness Sei Nazioni 2019, II giornata – diretta DMAX ore 17.45

Italia v Galles

Italia: Hayward; Padovani, Campagnaro, Morisi, Esposito; Allan, Palazzani; Parisse (cap), Steyn, Negri; Budd, Sisi; Ferrari, Ghiraldini, Quaglio

A disposizione: Bigi, Traorè, Pasquali, Ruzza, Barbini, Gori, McKinley, Benvenuti

All. O’Shea

Galles: Williams; Holmes, Davies J., Watkin, Adams; Biggar, Davies A.; Navidi, Young, Wainwright; Beard, Ball; Lee, Dee, Smith.

A disposizione: Elias, Jones W., Lewis, Jones AW, Moriarty, Davies G., Anscombe, Amos.

All. Gatland

Arb. Mathieu Raynal (Francia)

Com. Stam.