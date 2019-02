Giornata di derby in Serie A mentre in Serie B ha inizio la Seconda Fase

Serie A: giornata di derby. Sfide tra “cugini” ad Asiago, Padova e Monleale. Il Milano ospita un Ferrara a secco di risultati e Verona atteso a Civitavecchia per muovere la classifica. Al via la Seconda Fase della Serie B: match di cartello tra Forlì e Piacenza.

La tredicesima giornata di serie è senza dubbio il “Derby Day” con ben 3 sfide “fratricide” ad occupare le 5 caselle di giornata. Asiago-Vicenza, Padova-Cittadella e Monleale-Torino catalizzeranno sicuramente le attenzioni degli appassionati dell’hockey inline in una giornata che si completa con la capolista Milano che riceve il Ferrara e il Verona, ancora quarto in classifica, impegnato nella “trasfertona” di Civitavecchia.

Primi a scendere in campo proprio gli scaligeri che alle 18.00, al “Pala Indra Mercuri” incroceranno i bastoni con gli Snipers laziali. Due squadre che arrivano da due clamorose sconfitte, per Verona inatteso stop casalingo ad opera del Monleale, per Civitavecchia il clamore non sta tanto nella sconfitta (a Vicenza ci sta tranquillamente di perdere) ma per i contorni della stessa, con un passivo di 23 reti che non necessita di ulteriori commenti. Verona sembra aver tutte le carte in regola per fare bottino pieno ma la squadra di Corso, come nel turno precedente, più ha dalla sua i favori del pronostico e più riesce a complicarsi la vita a livello di prestazione. Per Civitavecchia, di contro, una delle ultime chanches di riaprire la corsa alla salvezza con Cittadella che dista 5 lunghezze dalla truppa del Presidente – giocatore Valentini.

Ed è proprio il Cittadella a scendere in campo alle 18.30, sul campo dei Ghosts Padova in un derby che ha sempre regalato emozioni e sovvertimento di pronostici. Padova, oramai saldamente sul podio del campionato, sembra avere tutte le carte in regola per prendersi altri 3 punti, ma la squadra della città murata, dalla sua, farà di tutto per raccogliere qualche punto dopo un filotto di 5 sconfitte consecutive registrato negli ultimi 2 mesi. Risale infatti allo scorso 8 dicembre l’ultimo incontro vinto dalla squadra di coach Covolo.

Non intende invece lasciare nulla per strada il Milano Quanta che alle 19 attende al Quanta Village il Ferrara Hockey, reduce da 2 sconfitte con Asiago e Padova. Derby “in famiglia” in questo caso viste le coppie di fratelli Bellini-Lettera che saranno sicuri protagonisti della sfida con Matteo e Nicola (Ferrara) a cercare di sgambettare i più giovani e quotati Andrea ed Alessio (Milano). Nei 2 precedenti stagionali (gara di andata e Finale di Coppa Fisr), nette affermazioni di Milano che non dovrebbe avere problemi nemmeno in questo turno di campionato. Milano che potrebbe guardare con occhio interessato alla prima delle due sfide in programma alle 20:30, precisamente quella in programma ad Asiago dove saranno Vipers e Diavoli ad affrontarsi in un derby che è spesso e volentieri “valso il prezzo del biglietto”. Sfida trappola per i ragazzi di coach Angelo Roffo che già all’andata sudarono le proverbiali sette camicie per imporsi (7-5) sulla giovane e volitiva compagine altopianese. Se da un lato la prima linea di Vicenza (prossima al raggiungimento dei 100 goal in stagione!) sembra inarrestabile, dall’altro il buon momento di forma di Asiago potrebbe rendere più equilibrata una sfida che sulla carta sembra sicuramente propendere in favore della squadra ospite. Stesso orario di inizio (20.30) per l’ultimo incontro ed ennesimo derby proposto dal calendario: Monleale vs Real Torino. Padroni di casa che arrivano dalla importantissima vittoria di Verona ed ospiti che, con una vittoria nei tempi regolamentari, potrebbero agganciare a quota 13, proprio i “Falchi” di coach Massimo Zagni. Non solo quindi rivalità “regionale” ma tanti altri buoni motivi per cercare di avere la meglio sia per Monleale che per Torino che, in caso di sconfitta, resterebbe nei bassifondi di una classifica che, per quanto “corta” comincia a delineare le posizioni in vista dei playoff.

Tutti gli incontri del campionato di Serie A saranno trasmessi in diretta streaming su Youtube (Hockey Inline FISR).

Serie A

Il programma della 12ma giornata (sabato 9 febbraio):

Ore 18:00 Snipers Civitavecchia – Cus Verona (arbitri Liotta e Bonavolontà)

Ore 18:30 Ghosts Padova – HP Cittadella (Fonzari e Soraperra S.)

Ore 19:00 Milano Quanta – Ferrara Hockey (Slaviero e Pioldi)

Ore 20:30 Asiago Vipers – Diavoli Vicenza (Lottaroli e Mancina)

Ore 20:30 Monleale Sportleale – Real Torino (Faragona e Colcuc)

La classifica: Milano Quanta punti 36; MC Control Diavoli Vicenza punti 33; Ghosts Padova 27; Cus Verona Zardini Etichette 18, Asiago Vipers 17, Ferrara Warriors 15; Monleale Sportleale 13; Real Torino 10, HP Cittadella 8; Snipers Tecnoalt Civitavecchia 3.

Torna in pista la serie B che battezza la Seconda Fase ed i nuovi gironi che da qui al 13 Aprile diranno quali sono le 6 formazioni che andranno poi a giocarsi la promozione diretta in serie A nel corso della Final Six programmata per fine Aprile. La prima giornata di andata propone, fra tutte, una interessantissima sfida tra Forlì e Piacenza, due formazioni che hanno già assaporato il gusto della serie A e che non nascondono le ambizioni di promozione. Completano la giornata gli incontri fra Riccione e Torrepellice, Mammuth e Tergeste e, per finire, la sfida di Modena tra l’Invicta Skate ed i Castelli Romani. Tutte le formazioni, nella seconda fase, partono con un “Bonus Punti” acquisito negli scontri diretti della prima parte di campionato.

Serie B – 7a giornata (sabato 9 febbraio):

Girone C

Invicta Skate Modena – Castelli Romani

Libertas Forlì – Lepis Piacenza

Classifica: Libertas Forlì punti 6; Lepis Piacenza punti 5; Invicta Skate Modena punti 1; Castelli Romani punti 0.

Girone D

Mammuth Roma – Tergeste Tigers

Corsari Riccione – Old Style Torrepellice

Classifica: Tergeste Tigers punti 5; Corsari Riccione e Mammuth Roma punti 5; Old Style TP punti 1.

