IL #BSF2019 si arricchisce di Bardiani-CSF Pro Cycling Team

E’ il Team più giovane, una vera fucina di talenti italiani e sceglie, di nuovo, il parterre del Bike Spring Festival come trampolino di lancio per la stagione ciclistica 2019. L’atleta Luca Covili sarà presente all’inaugurazione

Parma, – Promotore nel 2013 del progetto #GreenTeam, ispirato dalla volontà di essere fucina di giovani talenti per il ciclismo italiano nel mondo, la Bardiani-CSF ha riconfermato la sua presenza all’evento Bike per eccellenza, in programma dal 15 al 17 febbraio al TOF-Fiere di Parma: l’edizione 2019 del Bike Spring Festival.

Solida fiducia dunque tra #BSF2019 –TOF Fiere di Parma e il #GreenTeam rinnovata grazie al supporto del title sponsir CSF-Inox alla Kermesse italiana di bici. Insomma, a Bardiani-CSF e a #BSF2019- TOF Fiere di Parma, le sfide entusiasmano. Non poco.

Non solo. Il #BSF2019 è orgoglioso di poter essere un trampolino di lancio per Bardiani-CSF che si appresta ad inaugurare la stagione 2019, la settima tra i professionisti, tra pochi giorni al Tour Colombia (12/17 febbraio), a cui farà seguito il debutto in Italia al Trofeo Laigueglia (domenica 17 febbraio).

L’esordio in gara arriva dopo un intenso programma di avvicinamento, con un ritiro di 15 giorni a Calpe, in Spagna, e la conferma della partecipazione all’evento ciclistico più importante a livello nazionale, il Giro d’Italia. Per il settimo anno (su sette di attività) il #GreenTeam disputerà le 21 tappe della Corsa Rosa mentre per il decano dei manager Bruno Reverberi sarà addirittura la 37ma partecipazione in 38 anni di attività. Confermate, oltre al Giro, la partecipazione a due eventi di rilievo come la Milano-Sanremo e la Tirreno-Adriatico.