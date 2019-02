Rugby: Successo per il seminario sulla gestione delle società sportive a cura del Comitato Regionale Emilia-Romagna ed AIR

Parma, 4 Febbraio 2019 – Il centro federale della Cittadella del Rugby di Parma ha ospitato sabato 26 Gennaio il seminario sull’amministrazione e gestione delle società sportive organizzato insieme dall Comitato Regionale FIR Emilia-Romagna, dall’ Associazione Italiana Rugbysti ed dal CONI.

Lo scopo dell’intensa giornata è stato quello d’illustrare agli operatori delle associazioni e società sportive come strutturare sistemi di norme, procedure e prassi operative nel loro vivere quotidiano all’interno di una società sportiva.

Otto gli argomenti specifici trattati a cura di diversi relatori di assoluta esperienza e professionalità a livello nazionale in rappresentanza di enti e società quali CONI, Ispettorato del Lavoro, SIAE, Guardia di Finanza, KSC Management, Nado Italia ed AIR, l’associazione italiana dei rugbisti con sede all’Aquila.

A fare gli onori di casa ed a chiudere la positiva giornata di dibattito è stato il presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna della Federazione Italiana Rugby Giovanni Poggiali :”Grazie ai tanti club e dirigenti che oggi hanno partecipato al Seminario organizzato insieme all’AIR nel centro federale sede del nostro Comitato. Grazie anche a tutti gli enti e società rappresentate dai professionisti che hanno relazionato quest’oggi su temi importanti nella vita di ogni club di rugby. Sono certo che che gli argomenti trattati dai relatori abbiano lasciato a tutti positivi spunti di riflessione per continuare a migliorare i club della nostra regione. Anche il mio consiglio continuerà a condividere al suo interno queste tematiche e le proposte che ne scaturiranno per divulgare modelli positivi a tutte le società affiliate”.

Soddisfazione anche nelle parole di Stafano di Salvatore, presidente dell’AIR :”Oggi a Parma abbiamo vissuto una bella giornata di sport. Dirigenti e giocatori a fine carriera hanno condiviso otto ore di formazione sportiva nella Cittadella dello Rugby. Ringrazio personalmente l’amministratore delegato di KSC per gli aspetti legati al management sportivo, l’Ispettorato Nazionale del lavoro per i rapporti di lavoro, il Direttore di NADO Italia per il doping, la Guardia di Finanza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per i fondi comunitari, la SIAE per le normative fiscali ed autorali, il CONI per l’impiantistica sportiva, e l’AIR per la privacy nella gestione degli infortuni sportivi, tutti insieme in un appassionato confronto con i partecipanti al corso per analizzare alcune delle problematiche esistenti nelle nostre società e con i nostri giocatori. Il sorriso contagioso di due atleti professionisti, gli Azzurri Oliviero Fabiani e Marcello Violi presenti in aula, non può che avermi fatto piacere così come la profonda professionalità dei relatori, continuamente applauditi. Mi sorprende sempre l’attenzione dei partecipanti che riescono a seguire i difficili argomenti trattati dal primo all’ultimo minuto. L’unità di intenti -questa volta con il Comitato regionale dell’Emilia Romagna, Consiglieri e Presidente Poggiali in primis- rinnova la felice esperienza del Seminario tenuto nelle scorse settimane a Roma, regalandoci un’altra giornata speciale quest’oggi”.

