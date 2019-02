Rugby: TOP12, XIII giornata: Rovigo, Calvisano e Valorugby volano in testa

Roma – Diventa sempre più avvincente la lotta in vetta al TOP12 che nella tredicesima giornata regala nuove emozioni e ribaltoni.

Al comando della classifica troviamo tre squadre: FEMI-CZ Rovigo, Kawasaki Robot Calvisano e Valorugby Emilia. I Bersaglieri allo stadio “Battaglini” si aggiudicano il derby d’Italia 17-10 contro il Petrarca in una partita che ha visto i rodigini sempre avanti nel risultato che solo nel finale è stato messo in dubbio dalla riscossa petrarchina che ha fruttato un punto bonus importante. A Firenze la squadra di Brunello contro I Medicei trova cinque punti importantissimi superando i padroni di casa 24-11. A Roma partita al cardiopalma tra Fiamme Oro e Valorugby: tira e molla continuo con il XV di Guidi che al 61’ conduceva 33-27, ma nel finale la rimonta degli ospiti chiusa da un calcio piazzato di Gennari ha inchiodato il risultato sul 35-33 per la squadra di Manghi.

Ribaltoni anche in coda dove il Valsugana con la vittoria per 26-13 sul Mogliano esce momentaneamente dalla zona retrocessione. Successo importante anche per il Verona che, battendo 15-11 il Lafert San Donà, supera in classifica la Lazio uscita sconfitta per 27-16 a Viadana.

Questi i risultati della XIII giornata:

FEMI-CZ Rovigo v Argos Petrarca Rugby 17-10 (4-1)

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia 33-35 (2-5)

Toscana Aeroporti I Medicei v Kawasaki Robot Calvisano 11-24 (0-5)

Rugby Viadana 1970 v S.S. Lazio Rugby 1927 27-16 (4-0)

Valsugana Rugby Padova v Mogliano Rugby 1969 26-13 (4-0)

Verona Rugby v Lafert San Donà 15-11 (4-1)

La classifica: FEMI-CZ Rovigo, Kawasaki Robot Calvisano e Valorugby Emilia 48; Argos Petrarca Rugby 45; Fiamme Oro Rugby 41; Toscana Aeroporti I Medicei 30; Mogliano Rugby 1969 26; Rugby Viadana 1970 25; Lafert San Donà 25; Valsugana Rugby Padova 18; Verona Rugby 17; S.S. Lazio Rugby 1927 15

I tabellini della XIII giornata

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – Domenica 03 febbraio 2019

TOP12, XIII GIORNATA

FEMI-CZ Rovigo v Argos Petrarca Rugby 17-10 (10-0)

Marcatori: p.t. 1’ m. Ferro tr. Mantelli (7-0), 10’ c.p. Mantelli (10-0); s.t. 59’ m. Cioffi tr. Mantelli (17-0), 66’ m. tecnica (17-7), 71’ c.p. Menniti-Ippolito (17-10)

FEMI-CZ Rovigo: Odiete (37’ Barion); Angelini, Majstorovic, Antl, Cioffi; Mantelli, Chillon (77’ Loro); Ferro (cap.) (80’ Venco), Lubian, Vian; Canali (73’ Mantovani), Nibert (41’ Halvorsen); Pavesi (41’ D’Amico), Momberg (41’ Cadorini), Brugnara (62’ Vecchini).

All. Properzi

Argos Petrarca Rugby: Menniti-Ippolito; Leaupepe (61’ Benettin), Bettin, Riera, Coppo (77’ Santamaria); Zini (47’ Ragusi), Su’a (64’ Francescato); Trotta, Lamaro (72’ Goldin), Saccardo (cap.); Gerosa (61’ Manni), Cannone; Rossetto (29’ Mancini Parri), Santamaria (47’ Cugini), Rizzo (61’ Braggiè).

All. Marcato

Arb. Marius Mitrea (Udine)

AA1: Stefano Bolzonella (CN) AA2: Filippo Bertelli (BS)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (VI)

Cartellini: al 38’ giallo ad Angelini (FEMI-CZ Rovigo), al 66’ giallo a Barion (FEMI-CZ Rovigo)

Calciatori: Mantelli (FEMI-CZ Rovigo) 3/4; Menniti-Ippolito (Argos Petrarca Rugby) 1/2

Note: giornata fredda e nuvolosa, con circa 8 gradi e vento assente, terreno pesante. Presenti 2000 spettatori.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 4; Argos Petrarca Rugby 1

Man of the Match: Ferro (FEMI-CZ Rovigo)

Firenze, Ruffino Stadium “Mario Lodigiani” – domenica 3 febbraio 2019

TOP12, XIII giornata

Toscana Aeroporti I Medicei v Kawasaki Robot Calvisano 11 – 24 (3–17)

Marcatori: p.t. 12’ m De Santis (0-5); 27’ m di punizione Calvisano (0-12); 34’ m Vunisa (0-17); 37’ cp Newton (3-17); s.t. 45’ cp Newton (6-17; 54’ m Giovanchelli (11-17); 60’ m Vunisa tr Pescetto (11-24);

Toscana Aeroporti I Medicei: Cornelli; Lubian (64’ Mattoccia), Rodwell, Cerioni (cap.) (53’ Lupini), McCann; Newton, Rorato (53’ Esteki); Greeff, Cosi (72’ Bottacci), Boccardo; Minto, Grobler; Battisti (43’ Montivero), Giovanchelli (57’ Broglia), De Marchi (43’ Schiavon).

All. Presutti, Basson

Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa (cap.); Bruno, Panceyra, De Santis, Van Zyl; Pescetto, Casilio (60’ Semenzato); Vunisa, Zdrilich (55’ Casolari), Archetti (41’ Martani); Van Vuren, Cavalieri; Leso (66’ Luccardi), Manfredi (66’ Gavrilita), Fischetti (66’ Morelli).

all. Brunello

Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1 Federico Boraso (RO), AA2 Giorgio Sgardiolo (VE)

Quarto Uomo: Marco Panin (RO)

Cartellini: al 27’ giallo a Minto (Toscana Aeroporti I Medicei); al 51’ giallo a Van Zyl (Kawasaki Robot Calvisano); al 59’ giallo a Broglia (Toscana Aeroporti I Medicei)

Calciatori: Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 2/2 ; Pescetto (Kawasaki Robot Calvisano) 1/4

Note: giornata piovigginosa, circa 12°. Campo in buone condizioni. Spettatori circa 800.

Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 0; Kawasaki Robot Calvisano 5

Man of the Match: Danilo Fischetti (Kawasaki Robot Calvisano)

Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – Domenica 3 febbraio 2019

TOP12, XIII GIORNATA

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia 33-35 (19-15)

Marcatori: p.t. 5’ m. Costella (0-5), 11’ m. Marinaro (5-5), 22’ m. Ngaluafe tr Farolini (5-12), 26’ m. De Marchi tr Biondelli (12-12), 32’ cp Farolini (12-15), 40’ m. Marinaro tr Biondelli (19-15); s.t. 43’ m. Rodriguez (19-20), 47’ m. Zago tr Biondelli (26-20), 54’ m. Vaega tr Farolini (26-27), 61’ m. Vaccari tr Biondelli (33-27), 65’ m. Paletta tr Gennari (33-32), 78’ cp Gennari (33-35)

Fiamme Oro Rugby: D’Onofrio G.; Masato, Quartaroli (67’ Massaro), Forcucci (47’ Vaccari), Bacchetti; Biondelli, Marinaro; De Marchi, Cristiano (cap.), Caffini (45’ Bianchi); McCarthy, Fragnito (47’ D’Onofrio U.); Iacob (62’ Vannozzi), Moriconi (52’ Kudin), Zago

All. Guidi

Valorugby Emilia: Farolini (cap); Costella (60’ Gennari), Paletta, Vaega, Ngaluafe; Rodriguez, Panunzi (73’ Fusco); Mordacci, Rimpelli, Messori; Balsemin, Dell’Acqua (79’ Wruble); Schiappapietra, Gatti (47’ Festuccia), Muccignat (68’ Bordonaro)

All. Manghi

Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1: Federico Meconi (Roma) AA2: Massimo Salierno (Varese)

Quarto Uomo: Gioacchino Casciello (Benevento)

Cartellini: al 49’ giallo Costella (Valorugby Emilia)

Calciatori: Farolini (Valorugby Emilia) 3/5, Biondelli (Fiamme Oro Rugby) 4/6, Gennari (Valorugby Emilia) 1/2,

Note: Giornata soleggiata. Spettatori: 700 circa

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 2; Valorugby Emilia 5

Man of the Match: Richard Paletta (Valorugby Emilia)

Padova, Stadio Plebiscito – Domenica 03 febbraio 2019

TOP12, XIII GIORNATA

Valsugana Rugby Padova v Mogliano Rugby 1969 26 – 13 (13-6)

Marcatori: p.t. 10’ c.p. Jackman (0-3), 15’ c.p. Jackman (0-6), 21’ m. Pivetta tr. Roden (7-6), 30’ c.p. Roden (10-6), 36’ c.p. Roden (13-6); s.t. 46’ c.p. Roden (16-6), 60’ m. Ferraro tr. Jackman (16-13), 61’ m. Benetti tr. Roden (23-13), 72’ c.p. Roden (26-13)

Valsugana Rugby Padova: Paluello; Lisciani, Beraldin, Gritti, Giacon (64’ Kurimudu); Roden, Citton; Girardi, Sironi, Maso (55’ Sturaro); Liut (55’ Ferraresi), Scapin M.; Swanepoel (69’ Paparone), Pivetta (cap.),(76’ Giulian) Michielotto (60’ Varise)

All. Roux

Mogliano Rugby 1969: Jackman; D’Anna, Pavan, Zanatta, Guarducci; Marin (40’ Facchini), Gubana (60’ Fabi); Key, Corazzi (cap.), Bocchi; Baldino, Caila; Michelini, Ferraro, Di Roberto.

All. Cavinato

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1: Luca Trentin (Lecco) AA2: Matteo Franco’ (Pordenone)

Quarto Uomo: Marco Borraccetti (Forlì-Cesena)

Cartellini: al 9’ giallo a Lisciani (Valsugana Rugby Padova), al 64’ giallo a Caila (Mogliano Rugby 1969)

Calciatori: Jacman 2/2 (Mogliano Rugby 1969), Roden (Valsugana Rugby Padova) 6/6

Note: Giornata nuvolosa, campo molto pesante e fangoso, 250 spettatori

Punti conquistati in classifica: Valsugana Rugby Padova 4; Mogliano Rugby 1969 0

Man of the Match: Roden (Valsugana Rugby Padova)

Viadana, stadio L. Zaffanella – Domenica 3 febbraio 2019

TOP12, XIII giornata

Rugby Viadana 1970 v S.S. Lazio Rugby 1927 27-16 (9-10)

Marcatori: p.t. 7′ cp. Ormson (3-0); 15’ m. Guardiano tr. Ceballos (3-7); 18’ cp. Ormson (6-7); 19’ cp. Ormson (9-7); 23’ cp. Ceballos (9-10); s.t. 41’ cp. Ormson (12-10); 46’ cp. Ormson (15-10); 59’ cp. Ceballos (15-13); 63’ cp. Ceballos (15-16); 76’ m. Corcoran tr. Ormson (22-16); 78’ m. Corcoran (27-16)

Rugby Viadana 1970: Apperley; Spinelli, Menon, Pavan; Corcoran; Ormson (cap), Gregorio; Tupou; Ferrarini, Moreschi (63’ Ruffolo); Chiappini, Devodier (79’ Gelati); Brandolini (12’ Garfagnoli, 79’ Breglia), Silva (79’ Ribaldi), Denti Ant.

All. Frati/Sciamanna

S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Bonavolontà F., Coronel, Borzone, Guardiano (52’ Vella); Ceballos, Bonavolontà D.; Bruno; Filippucci (cap), Corcos; Duca, Blessano; Bolzoni (46’ Chalonec), Baruffaldi, Cafaro

All. Montella

Arb. Liperini (Livorno)

AA1 Angelucci (Livorno), AA2 Munarini (Parma)

Quarto Uomo: Giovanelli (Spezia)

Cartellini: al 12’ giallo a Gregorio (Rugby Viadana 1970); al 74’ giallo a Cafaro (S. S. Lazio Rugby 1927)

Calciatori: Ormson (Rugby Viadana 1970) 6/7, Ceballos (S. S. Lazio Rugby 1927) 3/4

Note: giornata nuvolosa, circa 300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 4; S.S. Lazio Rugby 1927 0

Man of the Match: Keanu Apperley (Rugby Viadana 1970)

Verona, Payanini Center – domenica 3 febbraio 2019

TOP12, XIII giornata

Verona Rugby v Lafert San Donà 15 – 11 (10-6)

Marcatori: p.t. 2’ p. Mortali (3-0), 4’ p. Lyle (3-3), 29’ meta di punizione Verona (10-3), 37’ p. Lyle (10-6) s.t. 43’ m. Cittadini (15-6), 79’ m. Ceglie (15-11)

Verona Rugby: Mortali; Buondonno (56’ Contri), Pavan R., Quintieri, Cruciani T.; McKinney, Cruciani M. (78’ Mariani), Riccioli (cap) (75’ Spinelli), Rossi (76’ Zago), Salvetti; Signore (70’ Zanini), Groenewald; Cittadini, Silvestri (67’ Delfino), D’Agostino (50’ Lastra Masotti)

All. Doorey

Lafert San Donà : Owen (70’ Biasuzzi); Falsaperla, Iovu (78’ Bertetti), Schiabel, Reeves; Lyle, Crosato (67’ Petrozzi); Henry-Jack, Derbyshire (cap) (65’ Menconi), Zuliani (59’ Dal Sie); Riedo, Sutto; Thwala (70’ Ceglie), Nicotera, Ceccato (56’ Zanusso).

All. Green

Arb.: Andrea Piardi (Brescia)

AA1: Federico Vedovelli (Sondrio). AA2: Stefano Roscini (Milano)

Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia)

Calciatori: Mortali (Verona Rugby) 1/3 Lyle (Lafert San Donà) 2/4

Note: giornata coperta con pioggia intermittente, con circa 8 gradi e vento assente, terreno in perfette condizioni. Presenti 550 spettatori

Punti conquistati in classifica: Verona Rugby 4 San Donà 1

Man of the of the Match: Cittadini (Verona Rugby)

Com. Stam.