MONDIALI CX: A Van der Heijden il titolo U23, Persico sfiora il podio

Bogense (DAN) (03/02) – E’ tutto orange il podio Under 23 femminile dei Mondiali di Ciclocross di Bogense. L’Olanda monopolizza la testa della classifica con la medaglia d’oro di Inge van der Heijden, che batte le connazionali Fleur Nagengast e Ceylin Del Carmen Alvarado, favorita numero uno della vigilia. Grande protagonista di giornata anche Silvia Persico, l’unica che ha provato a mettere in difficoltà le olandesi, marcando da vicino la Alvarado e mantenendosi in testa fino a pochi metri dall’arrivo: quarto posto finale per l’azzurra.

Una gara molto tattica che si è decisa tutta nell’ultimo giro, con un gruppetto di undici atlete a giocarsi il podio. Nell’ultimo rettilineo, la neo campionessa van der Heijden si dimostra la più brillante, accelerando e andando a saltare le connazionali, prendendosi l’oro con 3” di vantaggio sull’argento Nagengast e 8” sul bronzo Alvarado, crollata sul finale. All’Italia purtroppo non basta la super volata con cui la Persico sorpassa Kay e Pieterse, sfumando così la medaglia per un solo secondo.

Più indietro le altre due azzurre in gara: 17° posto per Francesca Baroni (+1’04”), 43° per una Sala Casasola non in giornata (+5’55”).

IL CT SCOTTI – Un vero peccato per Scotti e la sua squadra, che oggi si è dimostrata più che all’altezza con il bel risultato di Silvia Persico. Ma non è bastato: “Una medaglia di legno che brucia. Ma… Grande Italia” il commento del CT al termine della corsa U23. E ancora: “Silvia ha combattuto e ha corso da protagonista per tutto il corso della gara, in una corsa in cui ci sono donne élite che dominano il panorama mondiale. E’ mancato qualcosa sul finale: lasciare tre olandesi davanti è un rischio. La sua volata conclusiva per il quarto posto è degna di una stradista come lei. Guardiamo al pomeriggio, con Bertolini: il percorso lo sappiamo è tecnico e le temperature basse e gli avversari accaniti”.

DONNE UNDER 23

1. Inge Van der Heijden (Ola) in 42’09”; 2. Fleur Nagengast (Ola) a 3”; 3. Ceylin Del Carmen Alvarado (Ola) a 8”; 4. Silvia Persico (Ita) a 9”; 5. Anna Kay (Gbr) a 9”; 6. Puck Pieterse (Bel) a 9”; 7. Katie clouse (Usa) a 17”; 8. Nicole Koller (Svi) a 17”; 9. Marion Norbert Riberolle (Fra) a 21”; 10. Clara Honsinger (Usa) a 22”; 17. Francesca Baroni (Ita) a 1’04”; 43. Sara Casasola (Ita) a 5’55”.

