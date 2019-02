D’oro la Stanco, d’argento Prosperi, di bronzo Rossi e Frasca In finale anche la Palmitessa e Fabbrizi. Pera: ottimo inizio di stagione

Rabat (MAR) – Con un oro, un argento e due bronzi l’Italia è stata la protagonista assoluta della gara di Trap del Gran Premio Internazionale del Marocco 2019 n corso di svolgimento al “Club Les Chenes De Tir et De Loisir”.

Le prime due medaglie sono arrivate dalla gara femminile. A salire sul gradino più alto del podio è stata Silvana Maria Stanco, lo scorso anno vincitrice della medaglia di bronzo nel Mondiale a Changwon (KOR) e la prima Carta Olimpica italiana per Tokio 2020. La portacolori delle Fiamme Gialle ha confermato l’ottimo stato di forma chiudendo le qualifiche con il punteggio di 116/125, secondo migliore alle spalle della spagnola Fatima Galvez prima in finale con 119, e proseguendo la sua rincorsa per l’oro duellando proprio con l’iberica, battuta nella serie decisiva con lo score di 46/50 a 42/50.

Terza sul podio Jessica Rossi, Campionessa Olimpica a Londra 2012 e tre volte Campionessa del Mondo. La poliziotta di Crevalcore nelle qualifiche di oggi ha sbagliato un solo piattello chiudendo con il totale di 114/125 in quarta piazza ed ha poi migliorato il suo piazzamento arrivando a centrare la medaglia di bronzo con 34/40.

Si è fermata ai piedi del podio, invece, la gara della pugliese Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro), che dopo una buona prova in qualifica, non ha trovato il ritmo migliore fermandosi in quarta piazza con 29/35.

Fuori dalla finale le altre azzurre impegnate nella competizione: ottava Erica Sessa (Famme Oro) con 105/125; nona Alessia Iezzi (Carabinieri) con 104 e dodicesima Giulia Pintor (Fiamme Azzurre) con 101.

Per quanto riguarda la gara maschile, a vincere l’oro è stato lo spagnolo Alberto Fernandez che ha battuto al foto finish l’azzurro Simone Lorenzo Prosperi. Il poliziotto di Artena, lo scorso anno d’oro nella Prova di Coppa del Mondo a Tucson, si è presentato in finale con il dorsale numero uno grazie all’ottimo 123/125 in qualifica ed ha poi dettato il passo insieme a Fernandez arrivando a duellare con lui per l’oro e l’argento. Purtroppo due zeri nell’ultimo giro di pedane lo hanno costretto all’argento con il punteggio di 44 a 45 a favore di Ferandez.

Con loro sul podio anche Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT) con 119/125 in qualifica e 34/40 in finale. In finale ma giù dal podio anche Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP), quarto con 29/35.

Lontani dai giochi per le medaglie Mauro De Filippis (Fiamme Oro), tredicesimo con 113. Emanuele Buccolieri (Famme Oro), diciassettesimo con 112, e Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre), venticinquesimo con 111.

“E’ stata una esperienza molto importante in vista degli impegni della stagione 2019 – ha commentato il Direttore Tecnico Pera – Alla luce del risultato, che è stato ottimo malgrado un clima non proprio eccezionale, abbiamo tutti gli elementi per creare un programma di allenamento specifico per arrivare all’avvio della prima prova di Coppa del Mondo al meglio”:

Archiviata la gara individuale, domani sarà la volta del Mixed Team. Queste le coppie che scenderanno in pedana: Silvana Stanco-Giovanni Pellielo, Jessica Rossi-Mauro De Filippis, Maria Lucia Palmitessa-Emanuele Buccolieri, Erica Sessa-Simone Lorenzo Prosperi, Alessia Iezzi-Massimo Fabbrizi, Giulia Pintor-Erminio Frasca.

La finale è prevista per le 16.45.

RISULTATI

lADIES: 1^ Silvana STANCO (ITA) 116/125 – 46/50; 2^ Fatima GALVEZ (ESP) 119/125 – 42/50; 3^ Jessica ROSSI (ITA) 114/125 – 34/40; 4^ Maria Lucia PALMITESSA (ITA) 114/125 – 29/35; 5^ Alessandra PERILLI (SMR) 110/125 – 23/30; 6^ Mariya DIMITRIENKO (KAZ) 109/125 – 19/25; 8^ Erica SESSA (ITA) 105/125; 9^ Alessia IEZZI (ITA) 104; 12^Giulia PINTOR (ITA) 101.

MEN: 1° Alberto FERNANDEZ (ESP) 118/125 – 45/50; 2° Simone Lorenzo PROSPERI (ITA) 123/125 – 44/50; 3° Erminio FRASCA (ITA) 119/125 – 34/40; 4° Massimo FABBRIZI (ITA) 117/125 – 29/35; 5° Jiri LIPTAK (CZE) 119/125 – 23/30 ;6° Abdelaziz MEHELBA (EGY) 119/125 – 17/25; 13° Mauro DE FILIPPIS (ITA) 113/125; 17° Emanuele BUCCOLIERI (ITA) 112/125; 25° Giovanni PELLIELO (ITA) 111/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI FOSSA OLIMPICA

Senior: Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro) di San Pancrazio (BR);. Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli; Simone Lorenzo Prosperi (Fiamme Oro) di Artena (RM).

Ladies: Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Giulia Pintor (Fiamme Azzurre) di Santa Giusta (OR); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore; Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA

Lunedì 4 febbraio Gara Tap Mixed Team

Ore 16.45 Finale Trap Mixed Team

Com. Stam.