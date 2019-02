MONDIALI CX: Brinda ancora la Gran Bretagna con Pidcock

“Ho dato l’anima. Non è arrivata questa medaglia“: la delusione per il 5^ posto di Dorigoni è evidente, nonostante la sua maestria nella tattica di gara. E aggiunge: “Volevo questa medaglia. Ma non è successo. Sono deluso: per come ho saputo gestire la prima parte di gara, dove ho messo in atto la strategia di rimanere su Pidcock, riuscendo anche a recuperare in alcuni momenti, mancava poco per mettere a segno il mio obiettivo. Sono arrivato all’inizio dell’ultimo giro in lotta aperta con il francese ed il ceco. Quest’ultimo ha fatto il buco, seguito poi dal francese. Ho dato l’anima. Bocca aperta gambe e… anima. Ma non è bastato. Complimenti a chi è andato a podio”.

Un grande rammarico anche per il CT Scotti: “Ha messo in atto la tattica di gara che era di non perdere Pidcock. Ha corso bene sempre nel ritmo forsennato di gara. Ha inseguito e risposto ai rilanci. Peccato perché ha dato tutto”.

