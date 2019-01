Rugby Italdonne: scelta la formazione per l’esordio in Scozia

Parma – La Nazionale Italiana ha lasciato il raduno di Parma e nel primo pomeriggio di oggi ha raggiunto Glasgow, sede del debutto dell’Italdonne nel Torneo Femminile delle Sei Nazioni 2019, in programma allo Scotstoun Stadium, venerdì prossimo, 1 febbraio, alle 19.35 locali (le 20.35 in Italia). Match che sarà possibile seguire in diretta streaming su Eurosport Player ed in differita alle 23.00 su Eurosport 2.

Ad accompagnare anche quest’anno le immagini della Nazionale Azzurra sarà la voce di Andrea Gardina. Andrea Di Giandomenico ha scelto il XV titolare contro la Scozia. Un solo cambio annunciato rispetto alla formazione titolare a Calvisano lo scorso 4 novembre contro le scozzesi (38-0 per le Azzurre): Beatrice Rigoni, completamente ristabilita dall’infortunio del giugno scorso, torna in campo con la maglia n.12 al posto di Jessica Busato, fra le atlete a disposizione del CT azzurro.

Manuela Furlan, in campo con la maglia n.15, farà il proprio debutto nel Sei Nazioni con i gradi di Capitano. Tredici volte in campo contro la Nazionale del Cardo nella sua carriera, conquisterà la 69esima presenza azzurra: “Ci aspettiamo una partita diversa rispetto a quella di novembre” – esordisce Manuela – “La Scozia, in virtù del risultato di Calvisano, arriverà ancor più agguerrita a questo appuntamento avendo anche avuto modo di lavorare sugli errori commessi. Giocare in casa loro è sempre molto dura; l’ultima volta abbiamo perso (17 marzo 2017 a Cumbernauld 14-12, ndr), per questo motivo l’Italia si esprimerà al massimo delle proprie possibilità per mettere in difficoltà le avversarie e portare a casa il risultato”.

Dello stesso avviso l’head coach dell’Italdonne, Andrea Di Giandomenico: “Veniamo dai test di novembre nel corso dei quali abbiamo maturato una buona confidenza di gioco che ci ha permesso di battere la Scozia (ed il Sudafrica, 35-10 ndr). Ma siamo altrettanto consapevoli che non sarà la stessa partita né la stessa squadra. È il primo appuntamento del Torneo, giochiamo in casa delle scozzesi, a Glasgow, in uno stadio molto caldo quindi, sicuramente, il contesto cambierà. Siamo consci dei nostri punti di forza e sappiamo che dobbiamo garantire una prestazione adeguata. Il risultato è alla nostra portata ma dobbiamo continuare a lavorare bene, senza troppe illusioni: il passato è passato, ogni partita si gioca sul campo, qui ed ora”.

Dirigerà il match di Glasgow il fischietto inglese Nikky O’Donnell.

ITALIA FEMMINILE

15 Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby, 68 caps) – CAPITANO

14 Aura MUZZO (Iniziative Villorba Rugby, 7 caps)

13 Michela SILLARI (Rugby Colorno, 46 caps)

12 Beatrice RIGONI (Valsugana R. Padova, 32 caps)

11 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 45 caps)

10 Veronica MADIA (Rugby Colorno, 13 caps)

9 Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby, 84 caps)

8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 32 caps)

7 Giada FRANCO (Rugby Colorno, 6 caps)

6 Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 37 caps)

5 Giordana DUCA (UR Capitolina, 7 caps)

4 Valentina RUZZA (Valsugana R. Padova, 24 casp)

3 Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 58 caps)

2 Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 48 caps)

1 Gaia GIACOMOLI (Rugby Colorno, 13 caps)

A disposizione

16 Silvia TURANI (Rugby Colorno, 5 caps)

17 Elena SERILLI (Belve Neo Verdi, esordiente)

18 Sara TOUNESI (Rugby Colorno, 6 caps)

19 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 11 caps)

20 Lucia CAMMARANO (Belve Rugby NeroVerdi, 17 caps)

21 Francesca SBERNA (Kawasaki Robot Calvisano, 2 caps)

22 Jessica BUSATO (Iniziative Villorba Rugby, 6 caps)

23 Camilla SARASSO (Biella Rugby Club, 2 cap)

Com. Stam.