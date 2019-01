Rugby: Verso Scozia-Italia, Goosen: “L’approccio mentale potrà fare la differenza”

Roma – Doppia seduta di allenamento per l’Italrugby che al Centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” di Roma ha iniziato la settimana di avvicinamento verso la partita contro la Scozia, match valido per l’esordio al Guinness Sei Nazioni 2019 in calendario sabato 2 febbraio a Murrayfield alle 14.15 locali (15.15 italiane) che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre.

Al termine della sessione pomeridiana sul campo in cui il freddo e la pioggia hanno fatto da contorno, Giampiero “Ciccio” De Carli ha dichiarato: “Il Sei Nazioni è sempre stato un torneo duro, ma quello che sta per iniziare credo sia il più competitivo di sempre. Per noi sarà ancor più stimolante affrontare 5 squadre tra le più forti al mondo. Vogliamo essere efficaci in ogni momento della partita: tutti i giocatori stanno lavorando concretamente in questa direzione”.

“La Scozia sta dimostrando che sul piano fisico, qualità dei singoli e intensità di gioco è sicuramente una squadra di altissimo livello” ha concluso l’allenatore degli Avanti dell’Italia.

“Sarà una gara dura. Noi stiamo preparando al meglio l’esordio in Scozia – ha dichiarato Marius Goosen – e cercheremo di imporre il nostro ritmo. La vittoria di Treviso contro Glasgow? E’ stata sicuramente una gran giornata e una partita ben giocata, ma questo non significa che aumenta o diminuisce le nostre possibilità di portare a casa il risultato. Ogni match ha una sua storia. L’approccio mentale in tutti gli 80 minuti può fare la differenza”.

Com. Stam.