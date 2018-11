Liberatore quinto a Levi nell’opening di Coppa Europa, Maurberger da primo a quattordicesimo. Lo slalom va allo svizzero Simonet

Tre italiani nella top ten, sei nei primi quindici, ma nessuno sul podio nell’opening stagionale di Coppa Europa.

Lo slalom di Levi è andato allo svizzero Sandro Simonet, al suo secondo trionfo in carriera nella competizione (l’altro l’aveva ottenuto nel 2017 in combinata), davanti al croato Elias Kolega, mentre Simon Maurberger, che era al comando dopo la prima manche, ha pagato caro un errore tra il primo e il secondo intermedio nella seconda chiudendo al quattordicesimo posto. Il migliore degli azzurri è stato così Federico Liberatore, finito quinto a 14 centesimi dalla terza piazza conquistata dal tedesco Linus Strasser: anche lui, nella seconda manche, non è riuscito a ripetere la buona prova del mattino. Al contrario Francesco Gori, con il secondo tempo di manche, ha rimontato dodici posizioni trovando un buon ottavo posto e mettendosi alle spalle (oltre a Maurrbeger), i suoi compagni di squadra Giuliano Razzoli, Alex Vinatzer e Fabian Bacher, decimo, undicesimo e dodicesimo tutti racchiusi nel giro di undici centesimi. Attardati, infine, Zingerle (24°), Ballerin (32°) e Ronci (42°).

Ordine d’arrivo SL maschile Coppa Europa Levi (Fin)

1. SIMONET Sandro SUI 58.10 54.52 1.52.62

2. KOLEGA Elias CRO 58.67 54.06 1.52.73 +0.11

3. STRASSER Linus GER 58.28 54.68 1.52.96 +0.34

4. HOLZMANN Sebastian GER 58.01 54.97 1.52.98 +0.36

5. LIBERATORE Federico ITA 58.13 54.97 1.53.10 +0.48

6. KHOROSHILOV Alexander RUS 58.92 54.21 1.53.13 +0.51

7. SPIK Jakob SLO 59.19 54.21 1.53.40 +0.78

8. GORI Francesco ITA 59.62 53.79 1.53.41 +0.79

9. RODES Istok 59.21 54.21 1.53.42 +0.80

10. RAZZOLI Giuliano ITA 58.98 54.45 1.53.43 +0.81

11. VINATZER Alex ITA 59.44 54.02 1.53.46 +0.84

12. BACHER Fabian ITA 59.12 54.40 1.53.52 +0.90

14. MAURBERGER Simon ITA 57.97 55.73 1.53.70 +1.08

24. ZINGERLE Hannes ITA 59.49 54.78 1.54.27

32. BALLERIN Andrea ITA 1.00.23 54.71 1.54.94 +2.32

42. RONCI Giordano ITA 1.00.23 55.50 1.55.73 +3.11

Com. Stam.