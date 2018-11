La Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina ospita Gela nel big match dell’ottava giornata

Sfida di cartello per la Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina che domenica 2 dicembre ospiterà al PalaRussello il Basket School Gela per l’ottava giornata del campionato di serie D girone Sud. Gli ospiti assieme a Grottacaldaviaggiano a punteggio pieno dopo sei gare mentre Messina insegue a soli due punti, ragion per cui il match diventa una sorta di primo crocevia della stagione per i ragazzi diPizzuto.

La formazione allenata da Bernardo punta alla promozione nella categoria superiore e ha confermato i fratelli Caiola, Emanuele (classe 1993) e Gaspare (classe 1997), esterni che garantiscono 20 punti di media a gara a testa; dal mercato sono arrivati il play inglese Eynon (15 punti di media) e la guardia canadese con passaporto inglese Basi(23,7). A completare il roster l’esperienza dell’ex Licata Falanga e di La Rosa, mentre i giovani locali completano il roster.

Dopo due sfide contro avversarie quotate come Grottacalda e Comiso, perse di poco in trasferta, per la prima volta in stagione Messina giocherà contro un avversario di livello in casa, potendo così saggiare ulteriormente la bontà del proprio organico.

Palla a due per Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina – Melfa’s Basket School Gela domenica 2 dicembre alle ore 18:00 al PalaRussello con ingresso gratuito, arbitreranno Angelo Mucella di San Filippo Del Mela (ME) e Luca Beccore di Messina (ME).

