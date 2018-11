Alle 19.30 l’ultima prova della discesa femminile a Lake Louise: Nadia Fanchini parte per quarta, Brignone col numero 16, apre la Mowinckel

Nadia Fanchini, la migliore delle azzurre nelle prime due prove di discesa a Lake Louise, sarà la prima delle italiane a partire stasera (ore 19.30 italiane) nel terzo e ultimo allenamento sulla pista canadese.

Alla 32enne atleta delle Fiamme Gialle è toccato il numero 4, subito dopo la tedesca Viktoria Rebensburg, mentre a dare il via al training sarà la norvegese Ragnild Mowinckel. La leader di Coppa del mondo, Mikaela Shiffrin, partirà per quinta, la nostra Federica Brignone per sedicesima. Le due più veloci delle prime due giornate di prova, rispettivamente Kira Weidle e Christine Scheyer saranno al cancelletto una dopo l’altra, con i numeri 20 e 21. In gara anche altre quattro azzurre, Nicol Delago (28), Anna Hofer (34), Elena Curtoni (35) e Francesca Marsaglia (48). Le due discese di Coppa del mondo sono in programma venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre, entrambe alle ore 20.30 italiane.

Ordine di partenza terza prova DH femminile Lake Louise (Can)

1 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR

2 SUTER Corinne 1994 SUI

3 REBENSBURG Viktoria 1989 GER

4 FANCHINI Nadia 1986 ITA

5 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA

6 VENIER Stephanie 1993 AUT

7 VEITH Anna 1989 AUT

8 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA

9 HUETTER Cornelia 1992 AUT

10 ROSS Laurenne 1988 USA

11 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT

12 FLURY Jasmine 1993 SUI

13 GISIN Michelle 1993 SUI

14 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT

15 WEIRATHER Tina 1989 LIE

16 BRIGNONE Federica 1990 ITA

17 GUT Lara 1991 SUI

18 LEDECKA Ester 1995 CZE

19 STUHEC Ilka 1990 SLO

20 WEIDLE Kira 1996 GER

21 SCHEYER Christine 1994 AUT

22 ORTLIEB Nina 1996 AUT

23 GAUCHE Laura 1995 FRA

24 HAEHLEN Joana 1992 SUI

25 NUFER Priska 1992 SUI

26 PUCHNER Mirjam 1992 AUT

27 TIPPLER Tamara 1991 AUT

28 DELAGO Nicol 1996 ITA

29 MIRADOLI Romane 1994 FRA

30 WENIG Michaela 1992 GER

34 HOFER Anna 1988 ITA

35 CURTONI Elena 1991 ITA

48 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA

