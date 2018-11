Prima prova cronometrata maschile a Beaver Creek, si parte alle 19. Apre Fill con il numero 4. Dieci i podi italiani sulla Birds of Prey

Parte il lungo fine settimana di Coppa del mondo maschile sulla pista Birds of Prey di Beaver Creek, dove si disputano una discesa venerdì 30 novembre, seguita sabato 1 dicembre da un supergigante e domenica 2 dicembre da un gigante.

La giornata di mercoledì 28 e giovedì 29 novembre sono dedicate invece alle prove ufficiali, sempre alle ore 19 italiane, alle quali sono iscritti complessivamente 85 atleti, di cui nove azzurri: Peter Fill con il pettorale numero 4, seguito da Christof Innerhofer con il 7, Dominik Paris con il 9, Emanuele Buzzi con il 25, Werner Heel con il 43, Mattia Casse con il 62, Matteo Marsaglia con il 66, Riccardo Tonetti con l’84 e Luca De Aliprandini con l’85. Sulla pista del Colorado l’Italia vanta nella storia cinque successi (Matteo Marsaglia in SG nel 2012, Christof Innerhofer in DH nel 2012, Max Blardone in GS nel 2006, Giorgio Rocca in SL nel 2005 e Kristian Ghedina in DH nel 1997), due secondi posti (Cristian Deville in SL nel 2011 e Giorgio Rocca in SL nel 2004) e tre terzi posti (Peter Fill in SG e in DH nel 2013, Davide Simoncelli in GS nel 2012).

Ordine di partenza 1a prova DH maschile Beaver Creek (Usa):

1 FEUZ Beat 1987 SUI

2 GISIN Marc 1988 SUI

3 DRESSEN Thomas 1993 GER

4 FILL Peter 1982 ITA

5 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR

6 SANDER Andreas 1989 GER

7 INNERHOFER Christof 1984 ITA

8 BENNETT Bryce 1992 USA

9 PARIS Dominik 1989 ITA

10 THEAUX Adrien 1984 FRA

11 JANSRUD Kjetil 1985 NOR

12 CLAREY Johan 1981 FRA

13 FRANZ Max 1989 AUT

14 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI

15 REICHELT Hannes 1980 AUT

16 ROULIN Gilles 1994 SUI

17 MAYER Matthias 1990 AUT

18 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR

19 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT

20 JANKA Carlo 1986 SUI

21 KUENG Patrick 1984 SUI

22 BAUMANN Romed 1986 AUT

23 RAFFORT Nicolas 1991 FRA

24 THOMSEN Benjamin 1987 CAN

25 BUZZI Emanuele 1994 ITA

26 CATER Martin 1992 SLO

27 GOLDBERG Jared 1991 USA

28 KROELL Johannes 1991 AUT

29 FERSTL Josef 1988 GER

30 NYMAN Steven 1982 USA

31 PINTURAULT Alexis 1991 FRA

32 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA

33 GANONG Travis 1988 USA

34 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR

35 NEUMAYER Christopher 1992 AUT

36 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT

37 SAUGESTAD Stian 1992 NOR

38 HINTERMANN Niels 1995 SUI

39 KOSI Klemen 1991 SLO

40 VUKICEVIC Marko 1992 SRB

41 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT

42 SCHWAIGER Dominik 1991 GER

43 HEEL Werner 1982 ITA

44 WEBER Ralph 1993 SUI

45 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA

46 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI

47 ALLEGRE Nils 1994 FRA

48 ODERMATT Marco 1997 SUI

49 WALDER Christian 1991 AUT

50 MONSEN Felix 1994 SWE

51 BRANDNER Klaus 1990 GER

52 KRENN Christoph 1994 AUT

53 SCHMID Manuel 1993 GER

54 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA

55 BAILET Matthieu 1996 FRA

56 CRAWFORD James 1997 CAN

57 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT

58 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA

59 READ Jeffrey 1997 CAN

60 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA

61 BIESEMEYER Thomas 1989 USA

62 CASSE Mattia 1990 ITA

63 SEGER Brodie 1995 CAN

64 KOELL Alexander 1990 SWE

65 MAPLE Wiley 1990 USA

66 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA

67 KRAUSE Nicholas 1993 USA

68 ROMAR Andreas 1989 FIN

69 ROGENTIN Stefan 1994 SUI

70 VERDU Joan 1995 AND

71 KLINE Bostjan 1991 SLO

72 FAARUP Christoffer 1992 DEN

73 MORSE Sam 1996 USA

74 VON APPEN Henrik 1994 CHI

75 HROBAT Miha 1995 SLO

76 GOWER Jack 1994 GBR

77 COOK Dustin 1989 CAN

78 MULLIGAN Sam 1997 CAN

79 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR

80 RADAMUS River 1998 USA

81 TUMLER Thomas 1989 SUI

82 DEBELAK Tilen 1991 SLO

83 LIGETY Ted 1984 USA

84 TONETTI Riccardo 1989 ITA

85 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA

Com. Stam.