Incidente di percorso per Roberta Midali, durante gli allenamenti in corso a Funesdalen, in Svezia. La ventiquattrenne slalomista dell’Esercito si è procurata la frattura scomposta metacarpale della mano sinistra. Sarà visitata e operata al rientro in Italia.

Dopo l’intervento sarà ulteriormente valutata dalla Commissione Medica FISI per definire i tempi di recupero

Com. Stam.