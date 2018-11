Tutti gli appuntamenti della settimana con gli sport invernali: sei discipline impegnate in Coppa del mondo

Si preannuncia una settimana rica di avvenimenti per gli sport invrnali. Lo sci alpino prosegue il tour in Nord America fra Lake Louise (donne) e Beaver Creek (uomini) cone tre gare a testa, il nordico si sposta a Lillehammer con sci di fondo (minitour in tre tappe), salto femminile (gli uomini sono a Nizhny Tagil) e combinata nordica (anche in questo caso con un minitour), il biathlon parte a Pokljuka, lo slittino artificiale si trasferisce in Canada, mentre snowboard e skeleotn si dedicano ai circuiti continentali.

Il quadro riassuntivo e le eventuali dirette televisive:

SCI ALPINO

Mar. 27/11/18 – Cdm – 1° prova DH femminile Lake Louise (Can) – ore 20.30 italiane

Mer. 28/11/18 – Cdm – 1° prova DH maschile Beaver Creek (Usa)

Mer. 28/11/18 – Cdm – 2° prova DH femminile Lake Louise (Can) – ore 20.30 italiane

Gio. 29/11/18 – Cdm – 2° prova DH maschile Beaver Creek (Usa)

Gio. 29/11/18 – Cdm – 3° prova DH femminile Lake Louise (Can) – ore 20.30 italiane

Gio. 29/11/18 – Coppa Europa – SL maschile Levi (Fin)

Ven. 30/11/18 – Cdm – DH femminile Lake Louise (Can) – ore 20.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 30/01/18 – Cdm – SG maschile Beaver Creek (Usa) – ore 18.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 30/11/18 – Coppa Europa – SL maschile Levi (Fin)

Ven. 30/11/18 – Coppa Europa – GS femminile Funesdalen (Sve) – ore 10.00 e 13.00

Sab. 01/12/18 – Cdm – DH femminile Lake Louise (Can) – ore 20.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 01/02/18 – Cdm – DH maschile Beaver Creek (Usa) – ore 19.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 01/12/18 – Coppa Europa – GS femminile Funesdalen (Sve) – ore 10.00 e 13.00

Dom. 02/12/18 – Cdm – SG femminile Lake Louise (Can) – ore 19.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 02/02/18 – Cdm – GS maschile Beaver Creek (Usa) – ore 17.45 e 20.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 02/12/18 – Fis – DH maschile e femminile Val Gardena (Ita)

SCI DI FONDO

Ven. 30/11/18 – Cdm – Sprint TL maschile e femminile Lillehammer (Nor) – ore 12.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 30/11/18 – Fis – Sprint TL maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Sab. 01/12/18 – Cdm – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Lillehammer (Nor) – ore 10.30 e 12.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 01/12/18 – World Loppet Cup – 30 km TC maschile e Livigno (Ita)

Sab. 01/12/18 – Fis seniores – 15 km TL maschile e 10 km TL femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Sab. 01/12/18 – Fis under 20 – 10 km TL maschile e 5 km TC femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Dom. 02/12/18 – Cdm – 10 km TC femminile e 15 km TC maschile pursuit Lillehammer (Nor) – ore 10.15 e 11.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 02/12/18 – Fis seniores – 15 km TC maschile e 10 km TC femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Dom. 02/12/18 – Fis under 20 – 10 km TC maschile e 5 km TC femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

SALTO CON GLI SCI

Gio. 29/11/18 – Cdm – Qualificazioni HS98 femminile Lillehammer (Nor) – ore 20.00

Ven. 30/11/18 – Cdm – HS98 femminile Lillehammer (Nor) – ore 17.30, diretta tv Eurosport

Ven. 30/11/18 – Cdm – Qualificazioni HS134 maschile Nizhny Tagil (Rus) – ore 15.45 italiane, diretta tv Eurosport

Sab. 01/12/18 – Cdm – HS98 femminile Lillehammer (Nor) – ore 17.15, diretta tv Eurosport

Sab. 01/12/18 – Cdm – HS134 maschile Nizhny Tagil (Rus) – ore 15.45 italiane, diretta tv Eurosport

Dom. 02/12/18 – Cdm – HS140 femminile Lillehammer (Nor) – ore 12.45, diretta tv Eurosport

Dom. 02/12/18 – Cdm – HS134 maschile Nizhny Tagil (Rus) – ore 16.00 italiane, diretta tv Eurosport

COMBINATA NORDICA

Gio. 29/11/18 – Cdm – Provisional Competition Round Gundersen HS98/5 km Lillehammer (Nor) – ore 18.00

Ven. 30/11/18 – Cdm – Gundersen HS98/5 km Lillehammer (Nor) – ore 11.00 e 14.30, diretta tv Eurosport

Sab. 01/12/18 – Cdm – Mass start HS98/10 km Lillehammer (Nor) – ore 11.00 e 14.30, diretta tv Eurosport

Dom. 02/12/18 – Cdm – Gundersen HS140/10 km Lillehammer (Nor) – ore 10.45 e 14.05, diretta tv Eurosport

BIATHLON

Gio. 29/11/18 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Idre (Sve) – ore 10.00 e 13.00

Sab. 01/12/18 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Idre (Sve) – ore 10.00 e 13.00

Dom. 02/12/18 – Cdm – Staffetta singola e staffetta mista Pokljuka (Slo) – ore 12.00 e 14.30, diretta tv Eurosport

Dom. 02/12/18 – Ibu Cup – Pursuit maschile e femminile Idre (Sve) – ore 10.00 e 12.30

SNOWBOARD

Mer. 28/11/18 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Pitztal (Aut) – ore 10.30

Gio. 29/11/18 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Pitztal (Aut) – ore 10.30

SLITTINO ARTIFICIALE

Ven. 30/11/18 – Cdm – Nation’s Cup singolo maschile, singolo femminile e doppio Whistler (Can) – ore 03.30 italiane

Ven. 30/11/18 – Cdm – Doppio maschile Whistler (Can) – ore 23.00 e 00.20 italiane, diretta tv Eurosport e diretta streaming su www.fil-luge.org

Sab. 01/12/18 – Cdm – Singolo maschile Whistler (Can) – ore 01.40 e 03.15 italiane, diretta tv Eurosport e diretta streaming su www.fil-luge.org

Sab. 01/12/18 – Cdm – Singolo femminile Whistler (Can) – ore 18.40 e 20:05, diretta tv Eurosport e diretta streaming su www.fil-luge.org

Sab. 01/12/18 – Cdm – Staffetta a squadre Whistler (Can) – ore 22.00, diretta tv Eurosport e diretta streaming su www.fil-luge.org

SKELETON

Ven. 30/11/18 – North America Cup – Gara maschile e femminile Lake Placid (Usa) – ore 20.30 italiane

Sab. 01/12/18 – North America Cup – Gara maschile e femminile Lake Placid (Usa) – ore 16.00 italiane

