Start list aggiornate dopo Lake Louise: tre azzurri nel primo gruppo di discesa, solo Innerhofer in quello di superG

Dopo le due gare di velocità disputate nel weekend a Lake Louise, in Canada, sono state aggiornate le Worold Cup Start List maschili. Tre gli italiani nel primo gruppo di discesa libera, con Dominik Paris quarto, Christof Innerhofer decimo e Peter Fill dodicesimo, uno solo (Innerhofer) in quello di superG, con Paris, sedicesimo, a 22 punti dallo svizzero Mauro Caviezel. Comandano lo svizzero beta Fuez e il norvegese Kjetil Jansrud.

World Cup Start list DH maschile dopo Lake Louise

1. FEUZ Beat SUI 708

2. SVINDAL Aksel Lund NOR 673

3. DRESSEN Thomas GER 478

4. PARIS Dominik ITA 452

5. KRIECHMAYR Vincent AUT 428

6. JANSRUD Kjetil NOR 401

7. MAYER Matthias AUT 371

8. FRANZ Max AUT 308

9. REICHELT Hannes AUT 274

10. INNERHOFER Christof ITA 238

11. THEAUX Adrien FRA 219

12. FILL Peter ITA 216

13. GUAY Erik CAN 214

14. CAVIEZEL Mauro SUI 184

15. KILDE Aleksander Aamodt NOR 172

28. BUZZI Emanuele ITA 57

46. MARSAGLIA Matteo ITA 15

56. HEEL Werner ITA 7

World Cup Start list SG maschile dopo Lake Louise

1. JANSRUD Kjetil NOR 509

2. KRIECHMAYR Vincent AUT 400

3. SVINDAL Aksel Lund NOR 329

4. REICHELT Hannes AUT 309

5. MAYER Matthias AUT 289

6. FEUZ Beat SUI 252

7. FRANZ Max AUT 219

8. THEAUX Adrien FRA 200

9. DRESSEN Thomas GER 193

10. KILDE Aleksander Aamodt NOR 185

11. FERSTL Josef GER 175

12. INNERHOFER Christof ITA 169

13. GUAY Erik CAN 168

14. SANDER Andreas GER 148

15. CAVIEZEL Mauro SUI 141

16. PARIS Dominik ITA 119

18. FILL Peter ITA 102

37. BUZZI Emanuele ITA 23

50. DE ALIPRANDINI Luca ITA 5

52. SCHIEDER Florian ITA 4

55. CASSE Mattia ITA 3

